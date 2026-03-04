Horarios de la IndyCar 2026 en Phoenix: Palou, ante un trióvalo ¡y en sábado!

Después de arrancar en St Pete, la IndyCar continúa su temporada 2026 con su segunda ronda, en Phoenix, que regresa al calendario por primera vez desde 2018, por lo que será nuevo para el campeón y líder Alex Palou y para gran parte de la parrilla, aunque la pista acogió test de pretemporada el pasado mes. Apunta aquí horarios de la IndyCar en Phoenix, cómo verlo y mucho más. ¡Y ojo, que es el sábado la carrera (habrá otras dos este año)!

A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en Phoenix

Sábado 7 de marzo

A qué hora es la carrera de IndyCar en Phoenix en España : sábado a las 21:00h

: sábado a las 21:00h A qué hora es la carrera de IndyCar en Phoenix en México : sábado a las 14:00h

: sábado a las 14:00h A qué hora es la carrera de IndyCar en Phoenix en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : sábado a las 15:00h

: sábado a las 15:00h A qué hora es la carrera de IndyCar en Phoenix en Venezuela y Bolivia : sábado a las 16:00h

: sábado a las 16:00h A qué hora es la carrera de IndyCar en Phoenix en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: sábado a las 17:00h

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Phoenix (hora de España)

Viernes 6 de marzo

16:00h - Libres 1

20:00h - Clasificación de Phoenix de IndyCar 2026

22:30h -High Line y Práctica Final



Sábado 7 de marzo

21:00h - Carrera de Phoenix de la IndyCar 2026

La ronda de IndyCar 2026 en Phoenix, el primer óvalo (realmente trióvalo) del campeonato, tendrá sus dos sesiones de prácticas y la clasificación el viernes 6 de marzo, y la carrera el sábado 7 de marzo. Hay seis horas de diferencia entre España y Phoenix.

La clasificación de la IndyCar en Phoenix será el viernes a las 14:00h locales, a las 20:00h de España, las 13:00h de México, las 16:00h de Argentina y las 20:00h de España.

La carrera de la IndyCar 2026 en Phoenix será el sábado a las 15:00h locales, a las 21:00h de España, 14:00h de México o 17:00h de Argentina.

Horarios de la IndyCar en Phoenix para los países de Latam

Día Sesión México Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

Venezuela y Bolivia Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay Viernes 6 de marzo Libres 1 09:00h 10:00h 11:00h 12:00h Viernes 6 de marzo Clasificación 13:00h 14:00h 15:00h 16:00h Viernes 6 de marzo High Line y Práctica Final 15:30h 16:30h 17:30h 18:30h Sábado 7 de marzo Carrera 14:00h 15:00h 16:00h 17:00h

Cómo ver por la TV la IndyCar 2026 de Phoenix en España

La carrera de IndyCar de este sábado en Phoenix se podrá ver en España únicamente en Movistar+, bajo suscripción pero sin necesitar el extra del plan deportes, porque se verá en directo en #Vamos 3, en el dial 53 (antes Ellas Vamos), y luego en diferido en #Vamos a las 03:55h de la madrugada (en el dial 8).

Por supuesto, también tienes la opción de la plataforma de la propia IndyCar, el 'IndyCar Live!' bajo suscripción y donde podrás ver los entrenamientos libres y la clasificación en España, y además la carrera desde Latam. Allí, en Latinoamérica, para ver la IndyCar 2026 es necesario hacerlo en ESPN vía Disney+.

Qué pilotos han ganado en IndyCar en Phoenix

Como desde 2018 no ha habido carreras en Phoenix, Alex Palou no ha corrido allí y por tanto no ha ganado, como muchos otros compañeros de parrilla actual.

El piloto de Indycar que más ha corrido en Phoenix ha sido Scott Dixon, que ha participado en seis carreras en Phoenix (entre 2003 y 2005, y entre 2016 y 2018) y ganó la carrera en 2016 y fue segundo en 2004. Josef Newgarden, Will Power, Alexander Rossi y Graham Rahal disputaron tres carreras en Phoenix. Power fue tercero en 2018 y segundo en 2017, mientras que Newgarden ganó allí en 2018, cuando Rossi fue tercero y Dixon, cuarto. Rahal solo fue quinto en 2016.

En las distintas configuraciones del circuito de Phoenix, nadie ha ganado allí más veces que AJ Foyt y Al Unser, con cuatro triunfos cada uno. En la versión Fairgrounds, Foyt ganó en 1960 y en la Raceway, en 1965, 1971 y 1975. Unser ganó las tres veces en la versión Raceway, en 1969, 1976, 1979 y 1985.

El circuito de Phoenix para la IndyCar

En su configuración actual, el Phoenix Raceway, es un trióvalo (un óvalo con una curva más, tres giros) de una milla de longitud, famoso por su dogleg, ese giro extra que permite adelantamientos y emoción al máximo. Se encuentra en Avondale, Arizona.

Se inauguró en cuanto a carreras en 1964, y deja imágenes curiosas con el paisaje desértico de Arizona detrás.

¿A cuántas vueltas es la carrera de IndyCar en Phoenix?

La carrera de IndyCar de este sábado en Phoenix será a 250 vueltas al circuito trióvalo de 1 milla, por lo que en la carrera se recorrerán 250 millas, 402,3 kilómetros en total.

Después de solo una carrera, evidentemente el campeonato 2026 de IndyCar va según terminaron en esa primera ronda, con Alex Palou líder con 13 puntos de ventaja sobre McLaughlin.