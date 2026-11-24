IndyCar Barcelona-Catalunya

¡Ya hay fecha! La IndyCar anuncia su preventa en Barcelona y revela los precios

El Circuit de Barcelona-Catalunya abrirá la preventa el jueves 26 de noviembre a las 16:00. Los abonos de tres días parten de 95 euros y habrá 2.200 pases de paddock con descuentos de hasta el 50%.

Pol Hermoso Jose Carlos de Celis

Publicado: 24 nov 2026, 18:20

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Empieza la cuenta atrás para la IndyCar en Barcelona. Si hace apenas un mes marcábamos el 18 de julio de 2027 en el calendario, ahora toca poner otra fecha en la agenda, y esta queda bastante más cerca. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha anunciado este martes que la primera preventa de entradas abrirá el jueves 26 de noviembre a las 16:00, hora peninsular española.

Y ya sabemos cuánto costará pasar el fin de semana en Montmeló para ver a Alex Palou correr en casa.

Así que el jueves tocará tener a mano el correo y la tarjeta, por si la cosa se pone como para comprar entradas de Oasis, Coldplay o Estopa. De momento, lo que ya está abierto es el registro previo en la web del gran premio. El Circuit avisa de que, si la demanda obliga a activar una sala de espera y una cola virtual, la posición en la cola se asignará al azar. Entrar antes en la sala de espera no te asegura la pole.

Registro oficial para la preventa de la IndyCar en Barcelona.

Cuánto cuestan las entradas de la IndyCar en Barcelona

Los primeros precios anunciados corresponden a abonos para los tres días, del viernes 16 al domingo 18 de julio de 2027. La opción más económica anunciada está en El Mirador, desde 95 euros. La recta principal arranca en 115 euros y las tribunas de L’Estadi, en 145.

Zona del Circuit Tipo de entrada Abono de tres días Qué encontrarás El Mirador Tribunas y pelouse Desde 95 € Vista elevada del trazado y actividades de la Fan Zone La recta principal Tribuna Desde 115 € Vista de la salida, los boxes y el podio L’Estadi Tribunas Desde 145 € Coches a pocos metros, música y food trucks

Hay un detalle que conviene mirar antes de elegir. El Mirador agrupa tribunas y pelouse bajo un mismo precio de partida. Si tu plan incluye darte una vuelta por el paddock, fíjate en el tipo de entrada que seleccionas, porque para añadir ese pase necesitas una localidad de tribuna.

Cómo funcionan los tres tramos de descuento del paddock

El Paddock Pass se compra por separado y da acceso al paddock durante la jornada correspondiente al pase, para ver de cerca a los equipos, los monoplazas y los pilotos. Requiere una entrada válida de tribuna y queda fuera de las opciones disponibles con una entrada de pelouse.

La promoción de lanzamiento se reparte entre 2.200 pases de paddock. El descuento se aplica al pase, mientras que el abono de tribuna se paga aparte. Los tramos funcionan por unidades vendidas. Cuando se agotan los primeros 200 pases, se pasa del 50% al 35%, y cuando se venden los siguientes 500, entra el último tramo.

Tramo Pases disponibles Descuento sobre el Paddock Pass Primero Primeros 200 50% Segundo Siguientes 500 35% Tercero Últimos 1.500 25%

El Circuit ha detallado los porcentajes de cada tramo, aunque la información de lanzamiento consultada todavía no concreta el precio del pase en euros. El trazado también ha adelantado que sus abonados tendrán la posibilidad de acceder al paddock y que les avisará más adelante de cómo conseguir las entradas correspondientes.

El primer IndyCar Grand Prix of Barcelona se celebrará del 16 al 18 de julio de 2027, con la carrera el domingo 18. La hora de salida que se maneja es alrededor de las 18:00, todavía pendiente de confirmación. Una salida a última hora de la tarde ayudaría a esquivar el tramo de más calor y encajaría mejor en la programación televisiva de Estados Unidos.

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