IndyCar Barcelona-Catalunya

¿Alonso en la IndyCar en Barcelona? Palou enciende los rumores en redes sociales

Alex Palou ha ¿bromeado? con su encuentro con Fernando Alonso en el reciente GP de Las Vegas de F1, mencionando la fecha de la carrera de IndyCar en Barcelona.

Jose Carlos de Celis

Editado: 24 nov 2026, 14:09

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Cuando se anunció la llegada de la IndyCar a Barcelona desde 2027 muchos se preguntaron si no sería una buena oportunidad de ver de vuelta a Fernando Alonso en el campeonato americano, teniendo en cuenta que ese fin de semana no hay Fórmula 1 y por tanto lo tendría "libre".

Ahora, cuando aún quedan unos meses para esa cita, Alex Palou ha encendido las redes sociales subiendo una foto con Alonso y escribiendo únicamente un comentario que dice "Organizando el 18 de Julio", citando al piloto de Aston Martin.

Efectivamente esa es la fecha de la primera carrera de la IndyCar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y la publicación rápidamente ha empezado a llenarse de comentarios, además de acumular más de dos mil 'me gusta' a la hora de publicación de este artículo.

A Palou se le vio acompañando a Alonso en todo momento durante el GP de Las Vegas de F1 del pasado fin de semana.

Alex Palou en el box de Aston Martin

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hay que tomar el post de Palou como lo que es, y en absoluto es una confirmación de nada. De hecho, el multicampeón de la IndyCar suele interactuar mucho con los aficionados, siempre con un tono divertido, como cuando creó un justificante para presentar a la pareja o al jefe y poder ir a la carrera del próximo julio.

Mira:

Cuando en una entrevista exclusiva con Mark Miles, CEO de la IndyCar, Motorsport.com le preguntó por Alonso, primero contestó: "Sabes, en la IndyCar adoramos a Alonso. Fue un gran profesional y resultó muy emocionante cuando llegó a la categoría y compitió en el IMS". Y tras esa referencia a las participaciones de Alonso en la Indy 500 aclaró: "Así que, sí, lo tenemos en cuenta; él conoce bien las carreras de IndyCar y lo consideramos un activo muy valioso. Dicho esto, no hemos hablado con él sobre este tema. Estoy seguro de que está al tanto".

SIn embargo, Miles enfrió las expectativas, explicando que no podrá haber coches extra en la parrilla de Barcelona como sí ocurre con la Indy500, aunque Motorsport.com ha podido saber que esa opción no está realmente descartada.

"Como digo, creemos que es un piloto increíblemente importante en el automovilismo de monoplazas y conoce bien la IndyCar, pero no hemos hablado con él ni nos hemos puesto en contacto. Por ahora, estamos pensando en 2027: contaremos con 25 coches, correspondientes a los equipos que poseen una licencia (charter). Quizás para 2028, cuando introduzcamos el nuevo coche, se añadan dos licencias más. Por tanto, nuestra previsión actual es contar con un total de 27 coches, pero en 2028".

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior El prometedor novato de la IndyCar en 2027 se pone a Alex Palou como referencia para su debut

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Aston Martin asegura que Qatar será mejor que Las Vegas, pero con cautela



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



2 h



Aston Martin asegura que Qatar será mejor que Las Vegas, pero con cautela





Horarios del GP de Qatar de F1 2026 y cómo verlo: ¡adiós madrugones!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



18 h



Horarios del GP de Qatar de F1 2026 y cómo verlo: ¡adiós madrugones!





Aston Martin - Honda solo tenía dos objetivos poco ambiciosos en Las Vegas... ¿los cumplió?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



20 h



Aston Martin - Honda solo tenía dos objetivos poco ambiciosos en Las Vegas... ¿los cumplió?

Más de

Fernando Alonso





Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo





Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones





Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato

Últimas noticias





¿Alonso en la IndyCar en Barcelona? Palou enciende los rumores en redes sociales



IndyCar



Indy IndyCar



Barcelona-Catalunya



19 min



¿Alonso en la IndyCar en Barcelona? Palou enciende los rumores en redes sociales





Viñales es baja para Valencia y no podrá despedirse sobre la moto tras 16 años en el Mundial



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



55 min



Viñales es baja para Valencia y no podrá despedirse sobre la moto tras 16 años en el Mundial





Aston Martin asegura que Qatar será mejor que Las Vegas, pero con cautela



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



2 h



Aston Martin asegura que Qatar será mejor que Las Vegas, pero con cautela





El ingeniero de Márquez explica cómo "su forma de presionar empujó a los rivales a fallar"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



3 h



El ingeniero de Márquez explica cómo "su forma de presionar empujó a los rivales a fallar"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse