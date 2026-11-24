IndyCar Barcelona-Catalunya
¿Alonso en la IndyCar en Barcelona? Palou enciende los rumores en redes sociales
Alex Palou ha ¿bromeado? con su encuentro con Fernando Alonso en el reciente GP de Las Vegas de F1, mencionando la fecha de la carrera de IndyCar en Barcelona.
Jose Carlos de Celis
Editado: 24 nov 2026, 14:09
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Cuando se anunció la llegada de la IndyCar a Barcelona desde 2027 muchos se preguntaron si no sería una buena oportunidad de ver de vuelta a Fernando Alonso en el campeonato americano, teniendo en cuenta que ese fin de semana no hay Fórmula 1 y por tanto lo tendría "libre".
Ahora, cuando aún quedan unos meses para esa cita, Alex Palou ha encendido las redes sociales subiendo una foto con Alonso y escribiendo únicamente un comentario que dice "Organizando el 18 de Julio", citando al piloto de Aston Martin.
Efectivamente esa es la fecha de la primera carrera de la IndyCar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y la publicación rápidamente ha empezado a llenarse de comentarios, además de acumular más de dos mil 'me gusta' a la hora de publicación de este artículo.
A Palou se le vio acompañando a Alonso en todo momento durante el GP de Las Vegas de F1 del pasado fin de semana.
Alex Palou en el box de Aston Martin
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Hay que tomar el post de Palou como lo que es, y en absoluto es una confirmación de nada. De hecho, el multicampeón de la IndyCar suele interactuar mucho con los aficionados, siempre con un tono divertido, como cuando creó un justificante para presentar a la pareja o al jefe y poder ir a la carrera del próximo julio.
Mira:
Cuando en una entrevista exclusiva con Mark Miles, CEO de la IndyCar, Motorsport.com le preguntó por Alonso, primero contestó: "Sabes, en la IndyCar adoramos a Alonso. Fue un gran profesional y resultó muy emocionante cuando llegó a la categoría y compitió en el IMS". Y tras esa referencia a las participaciones de Alonso en la Indy 500 aclaró: "Así que, sí, lo tenemos en cuenta; él conoce bien las carreras de IndyCar y lo consideramos un activo muy valioso. Dicho esto, no hemos hablado con él sobre este tema. Estoy seguro de que está al tanto".
SIn embargo, Miles enfrió las expectativas, explicando que no podrá haber coches extra en la parrilla de Barcelona como sí ocurre con la Indy500, aunque Motorsport.com ha podido saber que esa opción no está realmente descartada.
"Como digo, creemos que es un piloto increíblemente importante en el automovilismo de monoplazas y conoce bien la IndyCar, pero no hemos hablado con él ni nos hemos puesto en contacto. Por ahora, estamos pensando en 2027: contaremos con 25 coches, correspondientes a los equipos que poseen una licencia (charter). Quizás para 2028, cuando introduzcamos el nuevo coche, se añadan dos licencias más. Por tanto, nuestra previsión actual es contar con un total de 27 coches, pero en 2028".
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