¿Qué estrellas de la F1 han ganado el GP de Macao y qué es?

Los coches de Fórmula 3 regresarán este fin de semana a Macao para disputar la 70ª carrera del histórico Gran Premio de Macao, pero ¿qué es exactamente este evento?

El GP de Macao es una prueba no puntuable para el campeonato de la F3, pero los coches de F3 no habían asistido a este peculiar espectáculo desde 2019 debido a la pandemia de la COVID-19.

Se considera como un trampolín para categorías superiores del automovilismo, ya que ha sido ganada por varios pilotos mundialmente famosos antes de llegar a lo más alto.

La carrera se disputa en las calles de Macao, ciudad situada frente al Mar de China Meridional.

Para celebrar su 70ª aniversario, los organizadores han considerado oportuno que el evento tenga una duración de dos fines de semana. En el primero de ellos (11 y 12 de noviembre) se llevaron a cabo principalmente las carreras nacionales de y de categorías asiáticas -TCR Asia Challenge, por ejemplo-, mientras que el próximo (16 y 19 de noviembre) serán las carreras internacionales.

La carrera de F3 es el plato fuerte del evento. Aunque no puntúa para el campeonato, quien gana el GP de Macao se convierte en campeón de la Copa del Mundo de F3, cuyo último ganador fue el actual piloto de Fórmula 2, Richard Verschoor.

Pero no es sólo un fin de semana para vehículos de cuatro ruedas. Es la única carrera urbana en la que compiten tanto coches como motos durante el mismo fin de semana. Leyendas de las dos ruedas del TT de la Isla de Man, del campeonato británico de Superbike y del campeonato mundial de Superbike han competido en Macao, entre ellos Carl Fogarty, que ganó la carrera en 1992.

También están los coches de GT. Los coches con especificaciones GT3 compiten en la Copa del Mundo GT de la FIA. El campeón de 2022, Maro Engel, venció con un Mercedes-AMG GT3. Así que es un evento para todas las disciplinas del automovilismo.

Pilotos de F1 que han ganado el Gran Premio de Macao

El GP de Macao ha sido ganado por 15 pilotos que han participado en la menos un gran premio de Fórmula 1, dos de los cuales se convirtieron en campeones del mundo.

Ayrton Senna cruzó la bandera a cuadros en el GP inaugural de Macao de F3 en 1983 en la primera posición, mientras que un tal Michael Schumacher, con 21 años, se hizo con una polémica victoria en 1990 tras llegar como campeón de la F3 alemana, mientras que Mika Hakkinen llegaba como campeón de la F3 británica.

Por tanto, los dos estaban enfrentados ese fin de semana, y Hakkinen ganó la primera carrera con 2,7 segundos de ventaja sobre Schumacher. Eso significaba que sólo necesitaba terminar a como mucho 2,7 segundos de su rival para ganar el GP de Macao de 1990, ya que el ganador se determinaba tras combinar el tiempo total de ambas carreras.

Y, en la segunda carrera, el finlandés intentó ir a lo seguro detrás de Schumacher, pero el alemán era mucho más rápido. Así que en la última vuelta, intentó un adelantamiento moviéndose a la derecha en la recta principal pero Schumacher le copió de repente y entonces Hakkinen golpeó la parte trasera del alemán y se fue contra las barreras, mientras que Schumacher ganaba la prueba a pesar de pasar la meta sin alerón trasero. Se considera un incidente que alimentó su acalorada rivalidad durante toda la década de 1990.

La victoria de Senna, por su parte, fue mucho menos polémica. Dominó la primera ronda desde la pole y se llevó la victoria por seis segundos de ventaja, antes de sumar su segunda victoria en la segunda carrera.

Sin embargo, Michael Schumacher y Ayrton Senna sólo ganaron la cita una vez. Por lo que Vern Schuppan, Ricciardo Patrese y Geoff Lees son las únicas estrellas de la Fórmula 1 que han conseguido la victoria en el GP de Macao en más de una ocasión.

Sin embargo, no tienen nada que envidiar a John MacDonald, que tiene el récord de victorias en el GP de Macao, con cuatro. Además, por supuesto, hay otros pilotos de F1 que han competido en la carrera pero no la han ganado, entre ellos están Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris, que compitieron en 2014, 2015 y 2017 respectivamente, además, como curiosidad, contando a los tres, el tricampeón del mundo es el único que no ha subido al podio.

Pilotos de F1 que han ganado el Gran Premio de Macao Años Dieter Quester 1970 Vern Schuppan 1974, 1976 Riccardo Patrese 1977-78 Geoff Lees 1979-80 Roberto Moreno 1982 Ayrton Senna 1983 Mauricio Gugelmin 1985 Martin Donnelly 1987 David Brabham 1989 Michael Schumacher 1990 David Coulthard 1991 Ralf Schumacher 1995 Ralph Firman 1996 Takuma Sato 2001 Lucas di Grassi 2005

¿Quién compite en el Gran Premio de Macao de 2023?

Equipo Número Piloto Categoría actual Trident Motorsport 1 Richard Verschoor Fórmula 2 Trident Motorsport 2 Roman Stanek Fórmula 2 Trident Motorsport 3 Ugo Ugochukwu F4 italiana Jenzer Motorsport 5 Max Esterson GB3 Jenzer Motorsport 6 Charlie Wurz Euroformula pen Jenzer Motorsport 7 Matias Zagazeta Fórmula Regional Europea Prema Racing 8 Dino Beganovic Fórmula 3 Prema Racing 9 Gabriele Mini Fórmula 3 Prema Racing 10 Paul Aron Fórmula 3 Gran Premio Hitech 11 Luke Browning Fórmula 3 Gran Premio Hitech 12 Isack Hadjar Fórmula 2 Gran Premio Hitech 14 Alex Dunne GB3 Campos Racing 15 Pep Martí Fórmula 3 Campos Racing 16 Sebastián Montoya Fórmula 3 Campos Racing 17 Oliver Goethe Fórmula 3 Van Amersfoort Racing 18 Noel Leon Euroformula Open Van Amersfoort Racing 19 Sophia Floersch Fórmula 3 Van Amersfoort Racing 20 Tommy Smith Fórmula 3 Gran Premio ART 21 Laurens van Hoepen Fórmula Regional Campeonato de Europa Gran Premio ART 22 Christian Mansell Fórmula 3 Gran Premio ART 23 Nikola Tsolov Fórmula 3 Carlin Motorsport 24 Zane Maloney Fórmula 2 Carlin Motorsport 25 Dan Ticktum Fórmula E Carlin Motorsport 26 TBA TBA MP Motorsport 27 Dennis Hauger Fórmula 2 MP Motorsport 28 Mari Boya Fórmula 3 MP Motorsport 29 Marcus Armstrong IndyCar

La historia del Gran Premio de Macao

El GP de Macao se disputó por primera vez en 1954, pero originalmente era sólo una carrera de aficionados para los entusiastas locales del motor. No fue hasta 12 años más tarde, en 1966, cuando se inscribió un equipo profesional, y Mauro Bianchi ganó con Alpine-Renault.

Su victoria hizo que el evento adquiriera una mayor notoriedad y al año siguiente se introdujo la carrera de motos. La ganó Hiroshi Hasegawa, pero la carrera se vio empañada por la tragedia.

Arsenio Laurel, dos veces ganador del gran premio en 1962-63, hizo un trompo con su Lotus 41 y chocó contra el dique del circuito para evitar atropellar a varios espectadores. Sin embargo, en cuanto chocó contra el muro, su coche estalló y se encendió en llamas, lo que provocó su muerte antes de que los comisarios llegaran al lugar de los hechos.

Laurel fue la primera tragedia del GP de Macao y demostró a la gente lo peligrosas que pueden ser las carreras en los circuitos urbanos de ese tipo. La comunidad automovilística quedó conmocionada, pero el evento volvió a celebrarse un año más.

En 1968, John MacDonald se convirtió en el primer -y todavía único- piloto que ha ganado el evento tanto en dos como en cuatro ruedas. En los años siguientes, el evento se hizo aún más popular, pero también aumentó el número de víctimas mortales, ya que cinco competidores perdieron la vida en la década de 1970, entre ellos varios espectadores en 1974, cuando el monoplaza de Dieter Glemser se estrelló contra una multitud tras un trompo.

Pero, a pesar del aumento de muertes, el evento no se canceló y en 1983 se llegaron los coches de F3 tras la desaparición de la Fórmula Pacífico. Sin embargo, en un principio, los organizadores no querían a la F3. En su lugar, el objetivo era la Fórmula 2, pero se habrían necesitado muchas modificaciones en el circuito para acomodar los coches - talar árboles, por ejemplo - y los organizadores no estaban dispuestos a llevar a cabo esos cambios.

En su lugar, se adaptaron los coches de F3 para la carrera e inició una nueva era para el evento, con lo que llegó la participación de muchos de los futuros pilotos de renombre y rápidamente se convirtió en una carrera obligada para los jóvenes pilotos que aspiraban a llegar a F1.

Sin embargo, las muertes siguieron acumulándose. En el 2000, el Renault Megane de Frans Verschuur sufrió un fallo de frenos que le hizo chocar contra la barrera de neumáticos antes de estrellarse contra un coche que estaba aparcado, un camión y numerosos aficionados, uno de los cuales falleció por el incidente, mientras que el piloto acabó con heridas en la espalda y las piernas.

Hubo más muertes, pero inevitablemente se mejoró la seguridad. Eso dio sus frutos cuando Sophia Floersch sufrió una fractura vertebral en 2018, que podría haber sido mucho más, tras un accidente escalofriante en el que pasó por encima de la valla de contención.

El año anterior a eso, se introdujeron los famosos pianos salchicha para gestionar los límites de la pista y parece que ese fue un factor clave para salvar la vida de Floersch.

Varios años antes, los organizadores también aumentaron la altura de la valla contra la que chocó la piloto, lo que resultó crucial para absorber gran parte de la energía del impacto a pesar de que llegó a atraverarla. Aun así, fue un accidente brutal.

La prestigiosa carrera continuó a nivel nacional en los años siguientes debido a la COVID-19. De 2020 a 2022, los coches de la F4 china compitieron en el GP de Macao, mientras que la carrera de motos no se celebró. Pero, cuando se levantaron las restricciones del COVID-19 en China, se allanó el camino para el regreso de la F3 y han firmado un nuevo acuerdo de tres años a partir de 2023.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Macao

El GP de Macao se disputa en el circuito de Guia, que tiene fama de ser uno de los más difíciles del mundo. Con sus largas rectas, curvas cerradas, asfalto lleno de baches y barreras inflexibles, además, Guia tiene todas las características típicas de un circuito urbano.

Lo que, por supuesto, significa que las oportunidades de adelantamiento son bastante limitadas. La mejor oportunidad, y posiblemente la única, está en la curva Lisboa, al final de la recta principal.

Así que, aunque las oportunidades de adelantamiento son bastante pequeñas, es un trazado muy divertido para los pilotos, sobre todo cuando el circuito varía tanto en altitud, con más de 30 metros de diferencia entre su punto más alto y el más bajo. Y lo que es tan único del Circuito de Guia es que su trazado de 6,1 kilómetros no ha sido modificado desde 1957.

Al igual que entonces, cuenta con 24 curvas, con un sector intermedio extremadamente curvado que consta de 13 curvas. La velocidad se reduce bruscamente en la horquilla Melco de 180 grados en bajada, que es el punto más estrecho del circuito con 7 metros, lo que la convierte en una zona prohibida para adelantar, antes de que dos curvas de 90 grados a la derecha lleven a los pilotos a la última curva.

Juri Vips tiene actualmente el récord de vuelta con un coche de F3 después de establecer un tiempo de 2:06.317 en 2019, que es más lento que todos los tiempos de la pole en 2023, a excepción del crono marcado por Pepe Martí en Spa-Francorchamps.

