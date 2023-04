Roberto Merhi probará en la Fórmula E

Cargar el reproductor de audio

El piloto español se estrenará en la categoría de monoplazas 100% eléctricos, la Fórmula E, disputando una prueba con el equipo Mahindra en Berlín, en los llamados test para pilotos novatos que hace el mundial. Los otros dos pilotos elegidos por el equipo son Jehan Daruvala y Jordan King.

El test será el próximo lunes 24 de abril, después del ePrix de Berlín con carrera doble que se disputará en el circuito situado en el Flughafen Tempelhof, el aeropuerto de la capital germana.

"Estoy muy feliz de debutar en la Fórmula E con el test de novatos en Berlín. Sin duda me gustaría dar las gracias a Mahindra Racing por confiar en mí. Pondré todo mi esfuerzo para hacer un buen trabajo para el equipo. Adaptarse a un nuevo desafío es emocionante y lo espero con ansias", declaró Merhi.

El de Benicassim no será el único piloto español en el test. Mikel Azcona, punta de lanza de Hyundai en el nuevo mundial de turismos, el llamado TCR World Tour, se estrenará en la categoría de monoplazas también ese lunes. El de Arrigorriaga (Bilbao) disputará el test de novatos de la Fórmula E con el equipo NIO 333.

La presencia de Roberto Merhi y Mikel Azcona en el test será interesante también teniendo en cuenta que la Fórmula E la fundaron junto a Jean Todt dos españoles, Alejandro Agag y Alberto Longo, y la gestionan españoles, pero ha tenido poca presencia de pilotos y ciudades de nuestro país. El circuito de Cheste (Valencia) acoge test de pretemporada y fue el 'plan B' de la categoría en 2021, cuando también fue sede de una carrera, la única disputada en España.

En cuanto a pilotos, Jaime Alguersuari disputó la primera temporada de Fórmula E, la 2014/2015, cuando Antonio García disputó dos carreras y Oriol Servià, tres. Pero nada más, más allá de participaciones en otros test, como los de Dani Juncadella con Mahindra en 2017 y con HWA en 2019 y 2020.

En el llamado test de novatos pueden participar solo pilotos con licencia Grado B Internacional y que no hayan disputado nunca una carrera de Fórmula E, es decir, ningún ePrix. Además, se requieren 20 puntos de licencia en campeonatos FIA en los últimos tres años o haber tenido previamente una Superlicencia de F1. A ese requisito de los 20 puntos se acoge el español Mikel Azcona, campeón del WTCR 2022. Al otro, al de los ex de la F1, es a lo que se aferran Roberto Merhi y otros ex de la máxima categoría que estarán en el test.

Uno de ellos es Daniil Kvyat, que lo hará con el equipo NIO 333, junto a Azcona. El ruso, que compite bajo bandera italiana, está disputando el WEC 2023 con Prema y ya ha sido anunciado como piloto oficial de Lamborghini para la temporada 2024, cuando se pondrá al volante del nuevo hipercoche de la marca.

Además de ellos, también formará parte del test Felipe Drugovich, piloto reserva de Aston Martin F1, que tuvo que disputar los test de pretemporada de F1 como compañero de Fernando Alonso ante la lesión de Lance Stroll. El vigente campeón de Fórmula 2 se estrenará en Fórmula E en ese test con el equipo Maserati MSG Racing.