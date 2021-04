España y la Fórmula E: lo que pudo ser... y será

Fundada por dos españoles, Alejandro Agag y Alberto Longo, junto a Jean Todt y la FIA en un contrato firmado en una servilleta durante una cena en un restaurante, siempre llamó la atención que la Fórmula E no tuviera carreras en España.

¿A qué se debe? Motorsport.com pudo charlar con varios altos cargos de la categoría en el ePrix de Valencia al que acudimos con invitación de DS, y el propio Alberto Longo explicó por qué no había sido posible... todavía: "El hecho de que no hayamos encontrado el centro de una ciudad con las características necesarias para albergar una carrera de Fórmula E es el detonante de por qué no estamos aún corriendo en España".

Pero el co-fundador y primo de Agag se muestra seguro de que algún día será una realidad: "Es una casi desgracia, porque a Alejandro y a mí como españoles, los dos fundadores, nos encantaría correr aquí. Pero ya correremos, no pierdo la esperanza nunca".

"Yo no lo veo imposible. No hay nada imposible para la Fórmula E en general".

Pero mientras que la Fórmula E ha logrado incluso llegar hasta Nueva York, algo que la F1 ha anhelado durante muchos años, puede sorprender que en España no haya sido posible. Es inevitable recordar que Alejandro Agag es yerno de José María Aznar, expresidente del Gobierno, y que fue eurodiputado del PP.

Cuando preguntamos a otro de los miembros de alto perfil del equipo de la Fórmula E por ello, admite: "Sé que mientras Alejandro siga de presidente es difícil, porque sabemos que las portadas de los periódicos van a ser 'el yerno de Aznar se lleva dos euros de dinero público para hacer unas carreritas'. Eso es así, desgraciadamente Alejandro es muy conocido y algunos le tienen... (risas)".

Longo tampoco esquiva la pregunta sobre el asunto político, aunque no cree que sea la causa mayor de un ePrix en España: "Hay un tema burocrático, político, logístico... Ese es un tema que también nos preocupa, las relaciones públicas de la compañía, que piarían... Pero son una serie de circunstancias que hasta ahora no han hecho posible que podamos correr aquí, aunque para nada tenemos la puerta cerrada.

"De hecho lo contrario, estamos deseando correr aquí en casa, y la primera vez que hemos podido demostrarlo aquí estamos, en Valencia".

El ePrix de Valencia, con dos carreras, fue en efecto el estreno del campeonato eléctrico en España, en el mismo circuito donde que ya es habitual para la pretemporada de cada año. Sin embargo, se debió a un plan B ante los retoques que tuvieron que hacer en un calendario afectado por la pandemia.

Pero ofertas no han faltado. Al menos cuatro ciudades se han ofrecido a la Fórmula E para ser sede de un ePrix en España.

Una vista aérea de Cheste 1 / 12 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Una vista aérea de las gradas de Cheste 2 / 12 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Una vista aérea de las gradas de Cheste 3 / 12 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Una vista aérea de las gradas de Cheste 4 / 12 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Marcas de neumático en un piano de Cheste 5 / 12 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Vista del paddock del Ricardo Tormo de Cheste 6 / 12 Foto de: Andreas Beil Vista del paddock del Ricardo Tormo de Cheste 7 / 12 Foto de: Andreas Beil Vista aérea del circuito Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia 8 / 12 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Vista aérea del circuito Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia 9 / 12 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Imagen aérea del circuito Ricardo Tormo de Cheste 10 / 12 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Comisarios en el pitlane de Cheste 11 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Comisarios en el pitlane de Cheste 12 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

¿En qué ciudad sería posible un ePrix de Fórmula E en España?

Longo no quiso revelar qué cuatro ciudades son las que se ofrecieron a la Fórmula E, y cuando Motorsport.com le preguntó si Madrid, dado que la Fórmula E corre en otras capitales europeas como Londres, París, Berlín o Roma, sería un buen candidato, contestó: "En Madrid probablemente sí sería posible hacer una carrera a nivel logístico".

"Se me ocurre la Castellana como zona ideal para hacerlo, utilizando ciertas partes como telón de fondo como por ejemplo el Bernabéu, aunque ahora no porque está en obras. Pero las calles de Madrid sí tienen el tamaño para albergar una prueba como esta".

No hay que olvidar que más allá de burocracia, la logística juega un papel clave, ya que la Fórmula E es literalmente un campeonato ambulante que tiene que formar circuitos donde no los hay y mover un paddock entero al centro de una ciudad.

"Yo tengo un estudio de viabilidad en Sevilla, que es de donde yo soy, y los garajes quedarían de maravilla en la Plaza de España, pero luego el Parque de Maria Luisa no tiene ese ancho de calle que exigen estos coches, que cada vez van más rápidos y cada vez necesitan más espacio y más escapatorias", revela Longo.

"Transformar el corazón de una ciudad en un circuito, no es una tarea fácil. Tenemos que encontrar ciudades de renombre y que a su vez sea posible".

Varios pilotos se quejaron del Ricardo Tormo, un circuito tradicional, pero animaron a la categoría a correr en Valencia, donde se disputó el GP de Europa de Fórmula 1 de 2008 a 2012. Una idea que Manolo Ortiz Tallo, director de eventos de la Fórmula E, ve poco posible.

"El dineral que vale hacer un ePrix en un circuito urbano, ni nosotros lo podríamos pagar ni la Generalitat podría hacer el desembolso. Con todos los líos que hubo, nadie se atrevería... además ese circuito es muy largo, no nos serviría".

Ortiz Tallo remarca el interés de varias ciudades: "Es complicado. Pero ha habido llamadas de alcaldes de varias ciudades españolas, de presidentes de gobiernos regionales... y en los últimos meses aún más porque todos ellos piensan que con el dinero europeo, como les exigen cosas innovadoras y demás, ahora todo el mundo quiere tener una Fórmula E".

¿Y un piloto español en Fórmula E?

Un aspecto muy importante para que aumente el interés de un país por un deporte o disciplina es que haya un piloto nacional compitiendo. Sin ir más lejos, Mario Andretti propone a Colton Herta en la Fórmula 1 para causar un boom en Estados Unidos.

Jaime Alguersuari disputó la primera temporada de Fórmula E, la 2014/2015, donde también tuvo dos apariciones Antonio García y tres Oriol Servià. Sin embargo desde ellos, y pese a que el campeonato eléctrico ya va por su séptima temporada, no ha habido ningún otro piloto español que haya disputado carreras.

"Nosotros como promotores del campeonato no podemos entrar", admite Longo. "Es potestad de los equipos decidir qué pilotos los representan. Tuvimos un paso fugaz de Antonio García en la primera temporada con el equipo de Adrián, y pilotos fantásticos que de una manera u otra no han seguido en el tiempo. Pero nosotros estamos completamente abiertos a que haya una carrera en España, a que haya un equipo español, pilotos españoles...".

Oriol Servia, Dragon Racing 1 / 32 Foto de: FIA Formula E Oriol Servia, Dragon Racing 2 / 32 Foto de: FIA Formula E Oriol Servia, Dragon Racing Formula E Team 3 / 32 Foto de: Fabian Lujan/ASN Media Oriol Servia, Dragon Racing Formula E Team 4 / 32 Foto de: Fabian Lujan/ASN Media Oriol Servia, Dragon Racing 5 / 32 Foto de: FIA Formula E Antonio Garcia, Team China 6 / 32 Foto de: John Rowley Antonio Garcia, Team China 7 / 32 Foto de: John Rowley Antonio Garcia, Team China 8 / 32 Foto de: John Rowley Antonio Garcia y Jérôme d'Ambrosio, China Racing 9 / 32 Foto de: FIA Formula E Antonio Garcia, China Racing and Loic Duval, Dragon Racing 10 / 32 Foto de: FIA Formula E Antonio Garcia, China Racing 11 / 32 Foto de: FIA Formula E Antonio Garcia, China Racing 12 / 32 Foto de: FIA Formula E Antonio Garcia, China Racing 13 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 14 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 15 / 32 Foto de: FIA Formula E Pilotos Jaime Alguersuari y Sam Bird 16 / 32 Foto de: FIA Formula E Pilotos de Virgin Racing Jaime Alguersuari y Sam Bird con Sir Richard Branson 17 / 32 Foto de: FIA Formula E Pilotos de Virgin Racing Jaime Alguersuari y Sam Bird con Sir Richard Branson 18 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 19 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 20 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 21 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 22 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 23 / 32 Foto de: FIA Formula E Vitantonio Liuzzi, y Jaime Alguersuari, Virgin Racing 24 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 25 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 26 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari 27 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 28 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 29 / 32 Foto de: FIA Formula E Jaime Alguersuari, Virgin Racing 30 / 32 Foto de: James Holland Jaime Alguersuari, Virgin Racing 31 / 32 Foto de: James Holland Jaime Alguersuari, Virgin Racing 32 / 32 Foto de: James Holland

La Fórmula E rara vez ha propuesto a un piloto a cualquier equipo. Y, una de las veces que lo hicieron, con un recién salido de la F1, la cosa salió mal: "Nos costó una pasta y encima después de cuatro carreras en las que acababa en la parte de atrás decidió irse y nos dejó con el culo al aire a nosotros, al equipo y todo el rollo...", recuerda otro importante cargo de la categoría.

"Así que la Fórmula E poco se va a meter en recomendaciones. Y los equipos no van a aceptar presiones".

¿Y ha intentando alguna vez la Fórmula E que Fernando Alonso se una a ellos? Alberto Longo no ha ocultado que, aunque no se ha llegado a producir, la opción ha estado ahí: "Fernando es buen amigo. Obviamente yo sé que nos sigue, de vez en cuando nos mandamos algún mensaje. Y yo, intentarlo, como comprenderás, lo intentaría todos los días. Pero insisto, los equipos que están aquí son los que deciden".

Y mientras los equipos se deciden a tener un piloto, la Fórmula E no se cierra a aumentar la presencia española en el mundial... ni la presencia del mundial en España.

Para el ePrix de Valencia se habló con las autoridades sobre la posibilidad de permitir entrar espectadores y ocupar un 30% del aforo del circuito de Cheste. La idea era regalar entradas a colegios, invitar a sanitarios que han estado y siguen luchando contra la pandemia y a los sectores más afectados por la COVID-19.

"Queríamos dar a ese personal sanitario un buen día después de toda esa lucha tan grande que llevan haciendo durante tanto tiempo. Pero somos plenamente conscientes de la situación en la que vivimos, y creo que como mucho podríamos haber metido a cerca de un 30% de los espectadores que caben aquí".

Un 30% de Cheste son aproximadamente unos 36.000 espectadores que podrían haber vivido en directo el primer ePrix de la historia de la Fórmula E en España. Un fin de semana evidentemente marcado por una pandemia que, ojalá pronto, quedará atrás, y tras la que, también ojalá pronto, podrá llegar la Fórmula E a España.