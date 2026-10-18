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Porsche sorprende rodando en Monza con el nuevo Gen4 de la Fórmula E; ¿por qué?

Porsche ya ha salido a la pista con el 975 RSE para recopilar datos sobre el Gen4 de la Fórmula E, que debutará a finales de 2026... ¿Por qué en Monza?

Gianluca D'Alessandro

Editado: 18 oct 2026, 9:47

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Porsche Gen4

Foto de: Porsche

Aunque aún queda un mes para la única sesión de test de pretemporada prevista en el Jarama, en Madrid, del 16 al 20 de noviembre, entre bastidores los equipos y los fabricantes ya están trabajando a pleno rendimiento de cara al próximo curso.

A diferencia de lo que ocurre en la Fórmula 1, de hecho, a los equipos se les conceden también varios días de test privados, que deben distribuirse a lo largo del ciclo técnico.

Para llegar preparados a las pruebas en territorio español, en las que se pondrán a prueba tanto la fiabilidad como las características aerodinámicas del nuevo Gen4, Porsche ha salido por sorpresa a la pista de Monza para realizar una prueba con su nuevo 975 RSE y con sus pilotos oficiales al volante, entre ellos el actual campeón del mundo Pascal Wehrlein, coronado en Londres hace unas semanas.

Sin embargo, una cosa ya es segura: el Gen4 supondrá un salto generacional para la categoría totalmente eléctrica, más significativo que todas las evoluciones anteriores juntas. Es una demostración de lo que puede hacer la tecnología eléctrica, ya que, sin traicionar el ADN de la categoría —que tiene como eje central la eficiencia energética—, en esta ocasión el departamento técnico de FIA y la Fórmula E también ha apostado por el rendimiento puro del monoplaza.

Porsche Gen4

Foto de: Porsche

Pero para sacar partido a este rendimiento, también se necesitan circuitos adecuados, hasta tal punto que en el calendario de 2027 habrá cada vez menos circuitos urbanos y más circuitos permanentes, entre los que se incluyen las novedades de Austin, Brands Hatch y Zandvoort. Además, también en México se usará la misma configuración que en la Fórmula 1, salvo por una breve chicane en la recta principal para garantizar un punto de recarga extra.

¿Qué significa todo esto? Que también los equipos de Fórmula E necesitan circuitos adecuados para evaluar las características aerodinámicas y el consumo en circuitos más exigentes que en el pasado. Si hasta ahora los equipos solían reservar circuitos estrechos y sinuosos para sus sesiones de pruebas, porque en el fondo reflejaban gran parte de los circuitos del calendario, ahora se necesita un equilibrio diferente.



Es cierto que el paquete aerodinámico es el mismo para todos y lo impone la Fórmula E, pero eso no significa que no haya un trabajo de desarrollo detrás. De hecho, los equipos lo estudian en el túnel de viento para comprender sus efectos sobre los neumáticos, que este año serán completamente nuevos y los suministrará Bridgestone. Dependiendo de cómo reaccionen los neumáticos, también cambia el comportamiento del monoplaza.

Foto de: Porsche

Si en el pasado el agarre era principalmente mecánico más que aerodinámico, el Gen4 supondrá un claro avance en este aspecto, hasta tal punto que la carga generada por el nuevo coche será más del doble que la de la Gen3.

Eso significa que también se necesitan curvas cerradas a alta velocidad para evaluar el comportamiento del coche. Por eso, la prueba en el Autodromo Nazionale Monza, por muy inusual que sea para un Fórmula E, resulta muy interesante. Porsche ha probado tanto la configuración de alta carga como la de baja carga, recabando información valiosa sobre cómo cambiará la dinámica del monoplaza a lo largo del fin de semana.

De hecho, en la clasificación, los monoplazas utilizarán la configuración de alta carga aerodinámica para maximizar el rendimiento, al igual que en la carrera sprint, mientras que en la carrera larga se adoptará el paquete de baja carga aerodinámica para mejorar la eficiencia y la gestión energética. Según han explicado a Motorsport.com los técnicos implicados en el desarrollo del coche, la diferencia de carga entre ambas configuraciones es significativa, con efectos evidentes también en el comportamiento del monoplaza.

Por eso, realizar pruebas en circuitos más exigentes, donde se alcanzan velocidades elevadas y se puede trabajar en la puesta a punto, está cobrando cada vez más importancia también para la Fórmula E.

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