Taylor Barnard asegura su futuro en la Fórmula E al fichar por Fortescue Zero

Taylor Barnard ha asegurado por fin su futuro en la Fórmula E, al fichar por el nuevo equipo Fortescue Zero Racing para el inicio de la era Gen4 en la temporada 2026-27.

El piloto, de 22 años, se había quedado sin asiento tras dos temporadas y media en la categoría totalmente eléctrica, donde comenzó con McLaren antes de disputar la temporada 2025-26 con DS Penske.

Pero tras la retirada de DS Automobiles, antes de que su socio Penske fuera adquirido por Fortescue, Barnard se quedó sin equipo, aunque su intención siempre fue permanecer en la Fórmula E. El británico así lo confirmó a Motorsport.com en la cita final del pasado curso en Londres, pero, en una decisión bastante directa, se ha convertido en el primer fichaje de Fortescue de cara a los test de pretemporada de noviembre.

"Estoy increíblemente emocionado por unirme a Fortescue Zero Racing y formar parte de la construcción de algo desde cero", afirmó Barnard. "Se trata de un equipo nuevo con una enorme ambición y quiero ayudar a convertir esa ambición en resultados en la pista".

"Fortescue Zero cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de tecnología eléctrica de alto rendimiento, y estoy deseando trabajar con el equipo y contribuir a impulsar esa tecnología más allá, y más rápido que nunca. Sabemos que nos espera mucho trabajo duro, pero eso es precisamente lo que hace que esta oportunidad sea tan emocionante. Estoy deseando empezar".

Taylor Barnard, director deportivo de Penske Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images vía Getty Images

Barnard puso fin antes de tiempo a su decepcionante etapa en la Fórmula 2 para dar el salto a la Fórmula E, donde causó una gran impresión al terminar cuarto con el equipo McLaren en su primera temporada completa, en la que logró cinco podios.

Sin embargo, la marca británica abandonó el campeonato a finales de ese año, por lo que Barnard se incorporó a DS Penske, donde vivió una dura segunda campaña sin subir al podio en las primeras 16 carreras. Sin embargo, terminó el año pasado ganando la dramática prueba final de Londres, lo que le convirtió en el ganador más joven de la historia de la Fórmula E —algo que él mismo calificó como el momento más destacado de su carrera deportiva—.

"Taylor es exactamente el tipo de piloto en torno al cual un nuevo equipo quiere construir su proyecto", afirmó el jefe de Fortescue Zero, Jim Wright, cuyo equipo utilizará un sistema de propulsión Jaguar. "Ya ha demostrado que tiene la velocidad, la disciplina y la habilidad en carrera necesarias para competir en los primeros puestos de la Fórmula E".

"Barnard es joven, tiene ganas y un enorme potencial. Y lo que es igual de importante, sabe cómo trabajar con los ingenieros y sacar hasta la última gota de rendimiento y eficiencia del coche. Estamos creando un nuevo equipo con grandes ambiciones. Taylor es la primera pieza de ese rompecabezas y estamos deseando ver lo que podemos lograr juntos".

Tras las primeras pruebas en el Jarama, la temporada 2026-27 debería comenzar en Yeda (Arabia Saudí) este mes diciembre —siempre que el actual conflicto en Oriente Medio no lo impida— y finalice en Tokio en julio.