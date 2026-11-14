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Fórmula E - Pilotos y equipos de la temporada 2027, ¡aún con dudas!

Estos serán los equipos y pilotos para la temporada 2027 de Fórmula E, con cambios, fichajes y más. ¡Hay alguna incógnita aún!

Jose Carlos de Celis

Publicado: 14 nov 2026, 13:39

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Pilotos y equipos de Fórmula E 2025/2026

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

La temporada 2027 de Fórmula E será un antes y un después para el campeonato eléctrico. La llegada del Gen4, el nuevo monoplaza, dejará diferente formato de fin de semana, circuitos distintos y un coche capaz de todo. La acción empezará con los test del Circuito del Jarama esta semana del 16 al 20 de noviembre, y empezará el curso en México, en enero.

Mira:

Mira quiénes serán los pilotos de cada equipo en la nueva temporada de Fórmula E, la Season 13, qué cambios ha habido, qué fichajes, bajas y mucho más. Y justo debajo de la tabla, atento a las incógnitas aún pendientes.

Alineaciones de la Fórmula E 2026/2027: pilotos y equipos

equipo tren motriz pilotos Nissan Formula E Team Nissan Oliver Rowland Zane Maloney CUPRA KIRO Porsche Pepe Martí Jake Hughes Opel GSE Formula E Team Opel (Stellantis) Mitch Evans Theo Pourchaire Jaguar TCS Racing Jaguar Antonio Felix da Costa Stoffel Vandoorne ¿Fusion Formula E?

Porsche

¿Taylor Barnard?*

Por anunciar

Lola Formula E Team Lola-Yamaha Enzo Fittipaldi Robert Shwartzman Paysafe Envision Formula E Team Jaguar Maximilian Günther

Zak O'Sullivan

Mahindra Racing Mahindra Nyck de Vries Edoardo Mortara Citroën Racing Citroen (Stellantis) Jean-Eric Vergne Nick Cassidy Andretti Formula E Nissan Jake Dennis Felipe Drugovich Porsche Formula E Team Porsche Pascal Wehrlein

Nico Müller

Fortescue Zero Racing Jaguar

¿Taylor Barnard?*

Dan Ticktum

En negrita, los pilotos que cambian de equipo

En cursiva, los debutantes

Taylor Barnard, la gran incógnita. El nuevo equipo Fortescue anunció el fichaje de Barnard, ex de McLaren y de DS Penske, pero el acuerdo parece haberse roto y suena para el segundo equipo de Porsche, el Fusion Fórmula E. Está por ver si se resuelve el asunto y mientras, Fusion podría alinear a dos pilotos en los test de Madrid a la espera de poder contar con él en México, primera carrera.

Y si eso ocurre, la duda sería quién iría a Fortescue por Barnard.

Pero hay más: el equipo Fusion, la escudería cliente de Porsche, aún no se ha presentado, y el nombre no está confirmado, así como sus pilotos.

¿Qué pilotos siguen en la Fórmula E en el mismo equipo?

El campeón Pascal Wehrlein continúa en Porsche, que mantiene su alineación, ya que seguirá con Nico Müller como compañero. El campeón de 2025, Oliver Rowland, también continúa en Nissan. Como Porsche, Mahindra (con Nyck de Vries y Edoardo Mortara); Andretti (con Jake Dennis y Felipe Drugovich) y Citroen (con Jean-Eric Vergne y Nick Cassidy) mantienen en 2027 la misma alineación del año anterior.

Y repiten por segundo año Antonio Felix da Costa en Jaguar y Pepe Martí en CUPRA, por lo que solo 11 pilotos (de 24 que tendrá la parrilla) siguen en sus equipos en 2027.

¿Qué equipos nuevos hay en la Fórmula E en la 2026/2027?

Se esperan tres nombres nuevos en la Fórmula E: Opel, Fusion y Fortescue Zero.

Opel será la nueva marca de Stellantis en el campeonato junto a Citroen, tras la salida de DS Penske (Maserati salió en 2026 y entonces entró Citroen). El equipo del fabricante alemán ha incorporado a Mitch Evans como piloto estrella tras muchos años en Jaguar y a Theo Pourchaire, que estaba con otra marca del grupo Stellantis, Peugeot, en el WEC.

Fortescue Zero es un equipo australiano que ocupará el lugar y las instalaciones de DS Penske, pero que estará ligado a Jaguar, ya que llevará su tren motriz. Fortescue no es nuevo en las carreras, ni en la Fórmula E. Sus orígenes se remontan a Williams Racing (como Williams Advanced Engineering) y fueron la empresa de ingeniería suministradora oficial de Pit Boost de la categoría eléctrica.

Otro cambio, no de equipo pero sí relacionado con uno, es que Andretti cambia los trenes motriz de Porsche por los de Nissan, que volverá así a tener una escudería cliente tras la desaparición de McLaren de la parrilla después de 2025.

Es decir, entrarán tres equipos y saldrá solo uno, por lo que habrá 12 escuderías, dos más que en 2026.

¿Qué pilotos de Fórmula E ha cambiado de equipo de cara a la temporada 2026/2027?

A la espera de que se aclare el futuro de Taylor Barnard, el piloto británico cambiará nuevamente de equipo, ya que cuando se fue McLaren recaló en DS Penske y ahora que se ha ido DS Penske está por ver si acaba en Fusion o Fortescue.

Tal vez el mayor cambio es el de Mitch Evans, piloto bandera de Jaguar desde hace una década, que ahora deja el equipo para liderar el nuevo proyecto de Opel.

Sin estar DS Penske en la parrilla, Maximilian Günther se ha marchado a Envision.

Dan Ticktum deja de ser compañero de Pepe Martí en CUPRA KIRO y se ha unido al nuevo equipo Fortescue, y Zane Maloney es el nuevo compañero de Rowland en Nissan tras haber estado en los dos últimos años con Lola Yamaha.

Por su parte Stoffel Vandoorne será titular de Jaguar en la 2026/2027 después de haber sido tercer piloto el año anterior, por lo que no cambia de equipo como tal, pese a que su anterior temporada en activo en Fórmula E había sido con Maserati.

Como Vandoorne, su compañero en Maserati hace dos temporadas, Jake Hughes, también regresa este año después de una 2025/2026 al margen. Será compañero de Pepe Martí en CUPRA Kiro.

¿Qué pilotos no siguen en la Fórmula E y sí estaban el pasado curso?

Las grandes ausencias serán las de dos pilotos campeones de la Fórmula E y que llevan desde el principio en la categoría, 12 temporadas. Por un lado Sebastien Buemi, que llevaba en Fórmula E desde sus inicios y fue campeón en la 2015/2016, y que lo deja para centrarse ya solo en el WEC, donde de hecho se ha vuelto a proclamar campeón con Toyota. Por otro, Lucas Di Grassi, campeón de la Fórmula E 2026/2017, que se retira del automovilismo.

Ya no serán pilotos en la parrilla de Fórmula E Norman Nato, que sale de Nissan, ni Joel Eriksson.

¿Qué pilotos son nuevos en la Fórmula E en la temporada 2027?

En la Season 13 de Fórmula E debutarán al menos cuatro pilotos (a la espera del anuncio de Fusion). Por un lado, el francés de 23 años Theo Pourchaire, campeón de F2 en 2023, que regresa a los monoplazas después de estar en el WEC con Peugeot, y será piloto del nuevo equipo Opel.

Otro será Zak O'Sullivan, que era piloto probador de Envision y ahora será titular. El británico de 21 años fue subcampeón de F3 en 2023. También debutará el ruso-israelí Robert Shwartzman, que competirá con Lola, después de varias sesiones de rookies en Fórmula E. Ganó la F3 en 2019.

Y Lola completa su alineación con otro novato, Enzo Fittipaldi, de 25 años y nieto del bicampeón de F1 Emerson Fittipaldi, que llega tras ser subcampeón en la IndyNXT. Entre su año y medio en F3 y sus tres años y medio en F2 no pasó de la séptima plaza en el campeonato.

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