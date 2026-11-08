Crónica de carrera

WEC Monza

WEC Monza: Cadillac gana una caótica final y el Toyota #8 se proclama campeón de pilotos

Seis fabricantes diferentes terminaron entre los seis primeros en una carrera impredecible, disputada en seco el domingo después de la lluvia que marcó las jornadas del viernes y el sábado.

Rachit Thukral

Editado: 8 nov 2026, 16:53

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Cadillac cerró el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) 2026 con una contundente victoria en las 6 Horas de Monza, mientras que el trío de Toyota formado por Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa se proclamó campeón de pilotos pese a terminar fuera de los puntos.

Jack Aitken, Sébastien Bourdais y Earl Bamber lideraron la mayor parte de la carrera al volante del Cadillac V-Series.R #38 de Jota, después de que Aitken superara tanto al Ferrari de Miguel Molina, que salía desde la pole, como al Genesis de Dani Juncadella durante la primera hora.

Aunque Bourdais tuvo que soportar una intensa presión del Alpine A424 #36 de Victor Martins durante la segunda hora, el trío de Cadillac apenas encontró oposición en Hypercar y consiguió su primera victoria de 2026.

Toyota, que ya había asegurado el título de constructores con su victoria en Barcelona el mes pasado, sufrió su carrera más complicada de la temporada, con ninguno de sus dos TR010 Hybrid capaz de terminar en los puntos.

Sin embargo, la undécima posición fue suficiente para que Hartley, Buemi y Hirakawa conquistaran su tercer título de Hypercar como compañeros de equipo, después de los conseguidos en 2022 y 2023.

Los dos coches de Toyota eran los únicos que llegaban a la última cita de Monza con opciones matemáticas de proclamarse campeones, después de haberse repartido cuatro victorias en las siete primeras carreras de la temporada.

Sin embargo, el Toyota #7 de Nyck de Vries, Mike Conway y Kamui Kobayashi necesitaba terminar al menos segundo para tener alguna posibilidad de remontar los 17 puntos de desventaja y añadir el título de Hypercar a su victoria en las 24 Horas de Le Mans del pasado mes de junio.

Con ninguno de los dos coches del fabricante japonés en los puntos, el título de Hypercar fue automáticamente para Hartley, Buemi y Hirakawa, al volante del Toyota #8.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP

Resultados del WEC en Monza

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Coche Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Abandono Puntos 1

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 192

2

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 192

5.607

3

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 192

27.978

4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 192

2.182

5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 192

19.123

6

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 192

8.238

7

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 192

9.771

8

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 191

14.053

9

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. van der Linde BMW M Hybrid V8 191

2.973

10

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 191

1.953

Ver resultados

Resumen de la Hypercar

En la salida, Daniel Juncadella se tocó con el Ferrari #50 de Miguel Molina, que partía desde la pole, y el piloto de Genesis se salió de la pista en la primera chicane antes de reincorporarse en cabeza.

La maniobra fue inmediatamente puesta bajo investigación, justo cuando Aitken adelantaba limpiamente a Molina en la segunda chicane para colocarse a la estela del Genesis #19.

Aunque todo apuntaba a que Juncadella recibiría una sanción, Aitken no perdió tiempo detrás del español y lanzó su Cadillac por el interior de la Parabólica para hacerse con el liderato.

Como era de esperar, Juncadella recibió una penalización de cinco segundos por no respetar las instrucciones de dirección de carrera en las curvas 1 y 2. Sin embargo, un Virtual Safety Car temprano, provocado por un incidente en LMGT3, le permitió cumplir la sanción sin perder la segunda posición.

El Genesis #19 se mantuvo segundo hasta el comienzo de la tercera hora, cuando Paul-Loup Chatin, compañero de Juncadella, se detuvo repentinamente en pista por un problema técnico. El contratiempo privó al fabricante coreano de un posible podio y provocó una nueva salida del coche de seguridad.

Con el principal Genesis fuera de combate, el Alpine A424 #36 se convirtió en el rival más cercano de Cadillac, después de que Jules Gounon pasara de la quinta a la tercera posición durante el primer periodo de coche de seguridad.

Su compañero Victor Martins protagonizó una intensa batalla por el liderato con Bourdais, hasta el punto de que ambos llegaron a tocarse en la primera chicane.

Sin embargo, Bourdais consiguió mantener a raya a Martins hasta el final de su relevo, mientras que el piloto de Alpine acabó cayendo en las garras del BMW M Hybrid #20 de Sheldon van der Linde.

Van der Linde adelantó a Martins en la siguiente resalida tras el coche de seguridad, aunque el francés recuperó la posición cuando la carrera volvió a neutralizarse por cuarta vez.

Mientras tanto, el Cadillac #38 continuaba rodando en cabeza, con Bamber dando continuidad al gran trabajo realizado por sus compañeros Aitken y Bourdais.

Finalmente, Bamber cruzó la línea de meta con una ventaja de 5,6 segundos para conseguir la primera victoria de Cadillac en Hypercar desde São Paulo 2025. El resultado también permitió a su socio oficial, Jota, mantener su racha de al menos una victoria absoluta o de categoría desde su llegada al campeonato en 2016.

Gounon y Martins se despidieron del Alpine A424 con una meritoria segunda posición, que permitió al equipo gestionado por Signatech sumar su tercer podio en las últimas cuatro carreras.

El BMW #20 se mantuvo a una distancia relativamente corta del Alpine #36 hasta la penúltima hora, cuando unos problemas eléctricos hicieron que Robin Frijns se desplomara en la clasificación.

El principal beneficiado fue el Aston Martin Valkyrie #007 de Tom Gamble y Harry Tincknell, después de que este último protagonizara una espectacular remontada desde la octava posición durante la última hora para arrebatarle el último escalón del podio al Ferrari 499P #51 de Antonio Giovinazzi.

Sin embargo, poco después de que ondeara la bandera a cuadros, el Aston Martin recibió una sanción de 20 segundos por una infracción relacionada con la presión de los neumáticos. Eso permitió que Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y James Calado heredaran la tercera posición.

El Ferrari #51 fue el único de los tres coches de la marca italiana que disfrutó de una carrera sin grandes contratiempos, ya que tanto el #50 como el #83 recibieron banderas negras con disco naranja durante la primera hora por incumplir los requisitos de presión de los neumáticos.

Después de realizar paradas no programadas para sustituir los neumáticos y cumplir sanciones de 20 segundos en sus siguientes visitas a boxes por la misma infracción, ambos coches cayeron muy lejos de las diez primeras posiciones.

Aun así, Molina, Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen consiguieron remontar hasta la séptima posición y entrar en los puntos, mientras que Robert Kubica, Yifei Ye y Phil Hanson se recuperaron hasta el octavo puesto con el coche privado de AF Corse, pese a tener que realizar una parada adicional por una rueda mal fijada.

Por detrás del Ferrari #51, Peugeot consiguió su mejor resultado de la temporada con una quinta posición, aunque no estuvo exenta de polémica.

Al volante del 9X8 #94 que comparte con Loïc Duval y Théo Pourchaire, Malthe Jakobsen se vio involucrado en un accidente con el Cadillac #12 de Jota, pilotado por Alex Lynn, cuando apenas quedaban dos minutos para el final. Tras el contacto entre ambos, Lynn terminó contra las barreras.

El abandono de Cadillac permitió que el BMW M Hybrid V8 #15 de Dries Vanthoor, Raffaele Marciello y Kevin Magnussen ascendiera a la sexta posición, por delante de los otros dos Ferrari.

El top 10 lo completaron el maltrecho BMW #20 de Van der Linde, Frijns y René Rast, y el Peugeot #93 de Alex Quinn, Nick Cassidy y Paul di Resta.

Toyota no tuvo ritmo suficiente para luchar por los puntos y sus opciones de terminar entre los diez primeros quedaron todavía más comprometidas por los incidentes que ambos coches protagonizaron con el Genesis #17 en la parte final de la carrera.

La prueba contó con nada menos que cuatro periodos de coche de seguridad y tres neutralizaciones con bandera amarilla en todo el circuito (Full Course Yellow), como consecuencia de los numerosos incidentes registrados en ambas categorías.

La primera neutralización llegó durante la hora inicial, cuando el McLaren 720S GT3 #58 de Garage 59, pilotado por Antares Au, quedó atrapado en la grava al intentar esquivar un incidente entre el Mercedes-AMG GT3 #79 de Iron Lynx, conducido por Johannes Zelger, y el coche #23 de Heart of Racing.

El coche de seguridad volvió a aparecer poco después, cuando el otro McLaren, pilotado por Alexander West, chocó contra el BMW M4 GT3 #32 de WRT, conducido por Darren Leung.

Los problemas técnicos del Genesis #19 mencionados anteriormente provocaron la tercera neutralización, mientras que el accidente de Milesi en Ascari motivó la última aparición del coche de seguridad.

Porsche gana en LMGT3 y Edgar conquista el título con Corvette

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Photo by: JEP

Richard Lietz, Riccardo Pera y Yasser Shahin encadenaron su segunda victoria consecutiva en LMGT3 con el Porsche 911 GT3 R #92 de Manthey, mientras que Jonny Edgar se proclamó campeón de la categoría gracias a su tercera posición al volante del Corvette Z06 GT3 #33 de TF Sport.

La lucha por la victoria en LMGT3 quedó prácticamente decidida con la aparición del coche de seguridad durante la cuarta hora, cuando el Porsche #92 y el Corvette #33 aprovecharon la neutralización para entrar en boxes y colocarse en cabeza.

El Ford Mustang LMGT3 #88 de Proton y el Aston Martin Vantage GT3 #23, que estaban luchando por la victoria durante la cuarta hora, cayeron a la tercera y cuarta posición después de haber realizado sus paradas con bandera verde, justo antes de la última salida del coche de seguridad.

Posteriormente, el Ford recibió varias sanciones por incidentes independientes, pero el Aston Martin se mantuvo en la pelea. Eduardo Barrichello lanzó un último ataque en busca de la victoria al volante del coche que compartía con Newell y Jonny Adam.

Sin embargo, Lietz, que disputaba su carrera número 100 en el WEC, consiguió resistir la presión de Barrichello y cruzó la línea de meta con una ajustadísima ventaja de apenas 0,270 segundos.

El Corvette #33 llegó a rodar en décima posición durante los primeros compases, pero Edgar, Ben Keating y Nicky Catsburg aprovecharon la última neutralización para escalar hasta el tercer puesto.

El resultado fue suficiente para que Edgar se convirtiera en el primer campeón en solitario del WEC desde Lietz en 2015, ya que Keating y Catsburg no podían optar al título al haberse perdido varias carreras durante la temporada.

La cuarta posición fue para Dan Harper, Anthony McIntosh y Parker Thompson, al volante del único BMW M4 GT3 superviviente.

Por su parte, el Lexus RC F GT3 #78 de ASP, que había conseguido la pole con Esteban Masson, Hadrien David y Tom van Rompuy, terminó finalmente quinto después de recibir dos sanciones de drive-through durante la primera mitad de la carrera.

El segundo coche de ASP quedó eliminado cuando rodaba en segunda posición, después de que Clemens Schmid recibiera la orden de detenerse en pista debido a un problema técnico.

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