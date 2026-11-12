Fórmula E

La Fórmula E aplaza el ePrix de Yeda (Arabia Saudí) y cambia el calendario 2027

La Fórmula E ha confirmado que se aplaza el inicio de la temporada tras dar una nueva fecha al ePrix de Yeda en Arabia Saudí, que obliga a cambiar la del ePrix de Sanya, en China.

Jose Carlos de Celis

Editado: 12 nov 2026, 10:23

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Edoardo Mortara, Mahindra Racing

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

El conflicto bélico en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel frente a Irán ha obligado a la Fórmula E a tomar una decisión respecto a su calendario para la nueva temporada, que debía empezar el mes que viene en Arabia Saudí. Ese ePrix de Yeda se ha pospuesto hasta abril, lo que a su vez ha obligado a cambiar la fecha del ePrix de Sanya, en China.

La Fórmula E lo ha revelado así, coordinada con su socio anfitrión SELA, la Federación Saudí de Automóviles y Motocicletas (SAMF), la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y las autoridades públicas locales, y el ePrix que iba a abrir el curso en Arabia Saudí ahora será los días 16 y 17 de abril de 2027, aún como ronda doble (dos clasificaciones y dos carreras).

"Esta decisión conjunta se tomó tras un diálogo constructivo y continuo entre todos los socios principales, teniendo en cuenta los recientes acontecimientos en la región y las consideraciones logísticas implicadas", explican desde la Fórmula E.

"Este cambio de fecha sirve para preservar la integridad y el alcance completos del campeonato. El número total de carreras y la estructura de doble prueba en Yeda se mantienen sin cambios, lo que subraya la solidez de la colaboración y el compromiso compartido de la Fórmula E y sus socios en Arabia Saudí para ofrecer un evento de talla mundial".

La consecuencia es que también cambia de fecha el ePrix de Sanya, que se iba a disputar el 17 de abril, el domingo que ahora será para Yeda. La ronda china se adelantará dos semanas, y se celebrará el 3 de abril de 2027, entre el foro de Hainan y su feria comercial anual.

China se ha podido mover gracias al hueco de más de un mes que había entre la ronda en Sao Paulo, del 13 de marzo, y la de Sanya, por lo que ahora tras la cita brasileña solo habrá dos semanas sin competición.

Por tanto, la Fórmula E, por más que sus test de pretemporada vayan a ser la próxima semana del 16 al 20 de noviembre en el Circuito del Jarama, se disputará de manera íntegra en 2027, por lo que la Season 13, la del estreno de los Gen4 que cambiarán las carreras y la naturaleza del mundial, será de enero a julio del próximo año.

El calendario 2027 de Fórmula E actualizado

Fecha País sede

TEST PRETEMPORADA

16-20 de noviembre 2026

España Madrid-Jarama 16 enero 2027 México Ciudad de México 6 febrero 2027 Estados Unidos Austin 20 febrero 2027 Estados Unidos Miami 13 marzo 2027 Brasil Sao Paulo 3 abril 2027

China Sanya 16 abril 2027

Arabia Saudí Yeda 17 abril 2027 Arabia Saudí Yeda 1 mayo 2027 Mónaco Mónaco 2 mayo 2027 Mónaco Mónaco 8 mayo 2027 Alemania Berlín 9 mayo 2027 Alemania Berlín 29 mayo 2027 Gran Bretaña Brands Hatch 30 mayo 2027 Gran Bretaña Brands Hatch 18 junio 2027 Países Bajos Zandvoort 19 junio 2027 Países Bajos Zandvoort 26 junio 2027 España Madrid-Jarama 27 junio 2027 España Madrid-Jarama 10 julio 2027 China Shanghai 11 julio 2027 China Shanghai 24 julio 2027 Japón Tokio 25 julio 2027 Japón Tokio

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