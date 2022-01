Fórmula E: Vandoorne, primera pole de 2022 en una espectacular sesión

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula E estrenó este viernes, en su primera cita del curso 2021/2022, el nuevo sistema de clasificación, que consiste en dos grupos de 11 pilotos cada uno (con 12 minutos para dar varias vueltas) y luego eliminatorias al estilo fútbol, con cuartos de final, semifinales y final a una sola vuelta.

Y el resultado de la primera prueba ha sido espectacular, con varios intensos cara a cara a un intento y emoción hasta el último paso por meta.

A la final llegaron el piloto de Mercedes Stoffel Vandoorne, y el de Andretti, Jake Dennis. El ex compañero de Fernando Alonso, que en su grupo había sido tercero, abrió pista, seguido del británico, segundo en su grupo. Dennis fue el más rápido en el primer sector, por una décima, pero luego cometió un gran error en la curva 6 y perdió ahí más de medio segundo. Y pese a volver a marcar un mejor parcial en el tercer sector, sin error alguno, y después de eliminar al campeón en semifinales, Vandoorne se hizo con la pole position para la primera carrera de este viernes, superando al tercer clasificado del pasado mundial por tres décimas.

Además, como parte del formato, la pole de Vandoorne da a los pilotos que estuvieron en el Grupo A las posiciones impares, por lo que por ejemplo el quinto de ese grupo saldrá noveno mientras que el quinto del Grupo B saldrá décimo.

Resultados de la clasificación 1 del ePrix de Diriyah 2022 de Fórmula E

Para esta primera sesión, la Fórmula E dividió a los pilotos de los equipos, de manera que cada uno fuera a uno de los dos grupos y no coincidieran dos compañeros que pudieran darse rebufos. El Grupo A estuvo formado por Oliver Askew (Andretti), Sergio Sette-Camara (Dragon), Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), Robin Frijns (Envision), Sam Bird (Jaguar), Oliver Rowland (Mahindra), Stoffel Vandoorne (Mercedes), Oliver Turvey (NIO 333), Sebastien Buemi (Nissan), Lucas Di Grassi (Venturi) y Pascal Wehrlein (Porsche).

Al final de los 12 primeros minutos, Robin Frijns era el más rápido, liderando el grupo y logrando el pase a cuartos de final frente al cuarto más veloz del Grupo B, aún por definir. Segundo fue Sam Bird, con Vandoorne tercero y el piloto que había liderado tanto los libres 1 como los libres 2 de Diriyah, Oliver Rowland, cuarto.

Faltaba por ver a quiénes se enfrentarían en las eliminatorias, y ahí llegó el turno del segundo grupo, formado por Jake Dennis (Andretti), Antonio Giovinazzi (Penske), Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah), Nick Cassidy (Envision), Mitch Evans (Jaguar), Alexander Sims (Mahindra), el vigente campeón Nyck de Vries (Mercedes), Dan Ticktum (NIO 333), Maximilian Gunther (Nissan), Edoardo Mortara (Venturi) y André Lotterer (Porsche).

Esa ronda acabó con banderas amarillas tras accidente de Mortara con el Venturi, que chocó contra el muro en la curva 1 con un aparente problema de frenos. Y cuando cayó la bandera a cuadros, De Vries defendió su título de campeón del mundo 2021 con la mejor marca, lo que le emparejaba frente a Rowland en la siguiente ronda. También se clasificaron de ese grupo Cassidy como segundo (que tendría a Vandoorne como rival), Jake Dennis (que se enfrentaría a Bird) como tercero, y Lotterer como cuarto.

La decisión de Sebastien Buemi de abortar la penúltima vuelta rápida le salió mal, y su último intento no fue lo suficientemente bueno como para sacar al campeón de 2015-16 de la última posición del Grupo A, tras sufrir un bloqueo en la curva 18.

Sin embargo, la posición de Antonio Giovinazzi en el Grupo B hace que realmente vaya a salir último en parrilla el italiano, ex piloto de Fórmula 1 y debutante con Dragon.

Eliminatorias de la clasificación del ePrix de Diriyah 2022 de Fórmula E

Así fueron los cuartos de Final

Rowland no disfrutó de la vuelta más limpia en el primer emparejamiento, y De Vries le superó por 0.729s, logrando pasar a semifinales. Por su parte, Dennis batió por 0.170s a Sam Bird, y por un margen menor pasaron los otros dos pilotos: Vandoorne ganó a Cassidy por solo 0.078 (78 milésimas) y Lotterer al más veloz del Grupo A, Frijns, por 0.091s (91 milésimas).

Así, en semifinales se plantaron tres pilotos del Grupo B y solo Vandoorne del A.

Así fueron las Semifinales

El cuadro emparejó a los dos compañeros de Mercedes frente a frente en semifinales, Vandoorne contra De Vries. El belga, ex de McLaren, no cometió errores y detuvo el crono en 1:08.407, sacando 0.406 al holandés, que cometió un fallo y estuvo a punto de acabar contra el muro. De hecho, luego explicaría que "casi me salgo cuatro veces", acusando la falta de agarre. En el otro duelo, Jake Dennis (1:08.379) dio cuenta de Lotterer (por 0.635 segundos) y se clasificó a la final.