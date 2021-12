La Fórmula E busca la forma de vincularse más a España

A medida que la Fórmula E sigue creciendo a nivel mundial, es un hecho que en España todavía no han conseguido su objetivo. Sin una carrera y sin ningún piloto español en la mayoría de temporadas, la categoría eléctrica no parece haber conquistado el interés de una gran parte de aficionados al motor en nuestro país.

Alberto Longo, uno de los fundadores y máximo responsable de la Fórmula E junto a Alejandro Agag, reconoció que están estudiando diferentes posibilidades para intentar que dicho interés crezca en los próximos meses o años.

Si bien es cierto que lo primero que se puede venir a la cabeza es la posibilidad de celebrar un ePrix en una de las grandes ciudades de España, Longo explicó que eso es un tema complicado y, a su vez, reveló una idea que podría vincular a la Fórmula E con España más pronto que tarde.

Ante la pregunta de Motorsport.com, Alberto Longo aseguró que en estos momentos están estudiando y buscando la forma viable de trasladar parte de la estructura de la Fórmula E a España:

"Yo estaría encantado de traer algo de la parte operativa de la compañía a España. Como fundador, estoy buscando cualquier tipo de excusa para traerme algo aquí, entonces en todos los sentidos es algo que nos encantaría. De hecho, es algo que estamos buscando".

"A nivel logístico incluso podríamos montar la sede logística de la compañía en España y sí, puedo decir que está habiendo conversaciones", añadió.

Longo también reconoció que si consiguiesen encontrar un lugar adecuado para celebrar un ePrix, sería el paso más importante que podrían dar para acercar la Fórmula E a la gran afición del motor que existe en España.

"Pero realmente lo que afecta al gran público, lo que sería fundamental, sería hacer una carrera. Y si en algún momento lo conseguimos, cuando los fabricantes vean lo que los españoles somos capaces de hacer metiendo a 70.000 u 80.000 personas en un evento, pues haría que de repente el mercado español vuelva a ser atractivo para ellos".

Para finalizar, Alberto Longo expuso los principales problemas que ahora mismo encuentra la Fórmula E a la hora de pensar y buscar una sede para un E-Prix en España:

"Es difícil venir a hacer una carrera aquí, las exigencias que tenemos para los circuitos son grandes y no es por un tema económico, sino de operación pura y dura. Nosotros para ir al centro de una ciudad necesitamos entorno a 14 m de ancho de pista, un circuito de 2,5 km y una zona de pitlane que tenga 40 m de ancho por 300 m de largo... No hay muchos sitios en el mundo donde se pueda hacer esto. Hemos hecho estudios de viabilidad en varias ciudades españolas, pero no ha salido, el último hace un par de semanas en Málaga. Seguimos buscando".

