DS Penske vuelve a 'casa' para el E-Prix de Mónaco

Mónaco, su impresionante vista del Mediterráneo, su puerto, sus casinos, sus yates, sus coches de lujo... y sobre todo su historia única con el automovilismo. Ningún otro país del mundo tiene tanta relación con el automovilismo, sobre todo en una superficie de 2 kilómetros.

Al igual que las 24 Horas de Le Mans o el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el E-Prix de Mónaco es el que todo piloto de Fórmula E quiere ganar. Para DS Penske, la presión es máxima, ya que también es la carrera más cercana a su sede. En Mónaco solo hay que coger uno de los 79 ascensores públicos para llegar a Francia y si a esto le sumamos que Jean-Eric Vergne ha corrido en el Principado en varias disciplinas, que es francés y que ya ha ganado Mónaco en la Fórmula E (en 2019 con DS), podemos entender un poco mejor lo que hay en juego.

En cuanto a Stoffel Vandoorne, aunque el vigente campeón del mundo es de nacionalidad belga, es en Mónaco donde estableció su hogar hace unos años. También para él, ésta es en cierto modo su carrera de casa. "La gran diferencia, y esto es importante, es que por la noche duermo en mi propia cama y no en un hotel", dice un Vandoorne a quien le gusta la tranquilidad del lugar, pero también el clima. "Además, es cierto que la pista, desde que utilizamos el circuito en su totalidad, se adapta perfectamente a la disciplina, e incluso mejor que en la Fórmula 1, donde es más difícil adelantar que en la Fórmula E".

Vandoorne ganó el E-Prix de Mónaco más reciente en 2022, donde al mismo tiempo se convirtió en el líder del campeonato justo por delante de Vergne, que fue tercero en esa carrera. En 2021, el E-Prix fue ganado por Antonio Felix Da Costa, entonces piloto de DS Techeetah, y en 2019 Vergne se hizo con el liderato del campeonato (y lo mantuvo hasta el final) al ganar la prueba de Mónaco.

Así que se trata de una carrera y un circuito muy importantes, y que hasta ahora parecen haber sonreído al fabricante francés. Sin embargo, el trazado monegasco tiene algunos escollos. "Como todos los circuitos urbanos, no ofrece escapatorias y el más mínimo error se paga caro", añade Vergne. "Al mismo tiempo, es una pista perfectamente lisa, reasfaltada cada año, y podemos decir que Mónaco no es como todos los circuitos urbanos".

Jean-Eric Vergne, DS Penske

Mónaco no es sólo carreras

A todos los fabricantes premium les gusta ir al Principado, y no sólo por motivos deportivos. No es el caso de todos los circuitos de la temporada, dependiendo del prestigio del lugar, pero también importan las oportunidades del mercado. Un país donde no se vende una marca sólo tiene el aspecto puramente deportivo que explotar.

En cambio, todas las marcas sueñan con un lugar de alta gama donde invitar a sus clientes a ver sus coches de carreras en acción y exponer sus modelos de serie. Esta es incluso una de las principales razones de la implicación de un fabricante en una disciplina automovilística. Para DS Automobiles, tener en sus filas a un piloto francés, que además gana carreras y cuyo compañero de equipo es el vigente campeón del mundo, es una combinación perfecta desde el punto de vista de la comunicación para una carrera como Mónaco.

¿Se convertirán todas estas razones como una alineación de planetas el 6 de mayo para el equipo francés? Porsche y Jaguar, sus principales competidores, también buscarán un buen resultado, siendo Mónaco también para ellos un mercado interesante, además de los grandes puntos a sumar en los campeonatos.