Zhou: "Puntuar es la mejor respuesta a las críticas"

Guanyu Zhou debutó en la Fórmula 1 en 2022 en el Gran Premio de Bahrein junto a Valtteri Bottas como parte de la renovada alineación de pilotos de Alfa Romeo, después de tres temporadas compitiendo en la Fórmula 2.

La escudería suiza reconoció que el respaldo de los patrocinadores chinos con Zhou, como primer piloto de dicha nacionalidad que participa en una carrera de Fórmula 1, fue uno de los elementos que influyeron en su decisión de contratarle, pero también señaló el historial que le llevó a ser tercero en la F2 el pasado año.

Zhou envió un mensaje a todos los críticos que lo descartaron al no llegar a la Q3, antes de remontar tras una mala salida para terminar 10º, sumando un punto en su debut.

"Creo que una vez que firmé el contrato la temporada pasada, por alguna razón la gente tenía algunos pensamientos diferentes sobre mi presencia en la Fórmula 1", dijo. "Pero en mi mente, creo que he hecho todo lo que tenía que hacer para tener un asiento en la F1. Esta temporada, quería entrar en la Q2 y en los puntos para poder cerrarles la boca".

"Hoy estoy muy aliviado, ya que he pasado del 15º al 10º, pero era más bien de último a 10º", expresó Zhou. "Creo que esa es la mejor respuesta. No hablo especialmente mal, pero solo me centraré en mi trabajo".

Zhou se mostró visiblemente emocionado al salir del coche y celebrar con sus mecánicos de Alfa Romeo, ya que el equipo registró su mejor resultado desde Brasil 2019, con Bottas terminando sexto.

Después de terminar la sesión de clasificación en la 15ª posición, el sistema de anti calado del coche del chino entró en acción tras la salida, lo que le hizo caer a la parte trasera del grupo antes de empezar a recuperar posiciones.

El piloto chino estaba en el 13º lugar cuando la cita se reanudó tras el último periodo de coche de seguridad, pero consiguió adelantar a Mick Schumacher antes de beneficiarse del abandono de los dos Red Bull para conseguir un punto por quedar décimo.

"Encantado no es la palabra correcta, creo que emocionado es la adecuada para resumir la carrera", dijo Zhou. "Estaba muy concentrado en remontar. Cada movimiento que era posible lo hacía, no importaba si era la última curva o la primera o la 4, creo que tomé la decisión indicada".

"Ese entusiasmo que llevo dentro se ha encendido por completo hoy. Una vez que era posible y miraba mi ritmo de carrera y para el segundo, y el tercer stint, pensé que tenía que ir a por ello aún más. Conseguir un punto es increíble", concluyó Zhou.