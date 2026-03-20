Zak Brown pide a McLaren reagruparse tras un duro inicio en la F1 2026

El CEO de McLaren, Zak Brown, trató de revitalizar a su equipo de cara al Gran Premio de Japón, tras un difícil comienzo de la nueva era de la Fórmula 1 en 2026. En un discurso dirigido al equipo después de un complicado fin de semana en el GP de China, Brown afirmó que McLaren volvería a la senda de la victoria "más pronto que tarde".

Después de demostrar ser la fuerza dominante en 2025, McLaren ha tenido dificultades en la nueva era de la Fórmula 1 mientras se adapta a monoplazas más pequeños, ligeros y complejos en 2026. En los test de pretemporada, el equipo marcó el tercer mejor tiempo en Bahrein y fue uno de los cuatro equipos que superaron los 2000 km de pruebas.

Sin embargo, esto no se tradujo en un buen rendimiento en la apertura de la temporada en Australia, donde Oscar Piastri se accidentó antes de que comenzara la carrera y el vigente campeón, Lando Norris, terminó en quinta posición.

Una semana después, la situación empeoró para el equipo papaya, ya que ambos pilotos se vieron obligados a abandonar el Gran Premio de China por problemas técnicos antes de que se apagaran los semáforos. El resultado es un balance de apenas 18 puntos tras dos grandes premios y una sprint, muy lejos del inicio de McLaren en la temporada 2025.

Tras este decepcionante arranque, el CEO Brown trató de reagrupar a su equipo mientras se prepara para volver a luchar en cabeza en la F1. En un discurso a los trabajadores de McLaren a principios de esta semana, Brown aseguró que pronto volverían a estar "ganando grandes premios".

"Tenemos que prepararnos para Japón. Tenemos a los dos mejores pilotos del mundo, tenemos el mejor equipo de carreras del mundo, tenemos la mejor cultura dentro de un equipo de competición", dijo Brown en un vídeo del discurso compartido en redes sociales.

"Así que pongámonos manos a la obra. Vayamos a Japón, corramos con estos coches. Todos seguiremos haciendo lo que hacemos, y estoy deseando que ganemos carreras. Os garantizo que cuando ganemos nuestra próxima carrera, que será más pronto que tarde, no estaremos pensando en trazas de velocidad ni en baterías ni en nada de eso. Estaremos ganando grandes premios".

McLaren tiene experiencia en remontar temporadas complicadas, ya que comenzó 2024 con dificultades antes de convertirse en el equipo más fuerte de la parrilla al final del año. A esto le siguió un dominante 2025 en el que conquistó tanto el título de pilotos como el de constructores.

Para lograr una remontada similar, el equipo papaya tendrá por delante una tarea monumental en 2026. En Melbourne, Norris terminó el gran premio casi a un minuto del Mercedes líder de George Russell.

En China, los tiempos de clasificación de Piastri y Norris solo fueron suficientes para ser quinto y sexto respectivamente, con ambos a alrededor de medio segundo del referente marcado por Mercedes.

El déficit que sus pilotos están teniendo dificultades para superar se ha atribuido a la aerodinámica del MCL40, que utiliza la misma unidad de potencia Mercedes que los equipos punteros. Tras la clasificación del Gran Premio de China, el jefe del equipo, Andrea Stella, explicó que estaban teniendo problemas para desarrollar "suficiente carga aerodinámica".

"Evidentemente, hay agarre que se genera utilizando los neumáticos en la ventana adecuada", explicó. "Pero creo que todos entendemos bastante bien cómo usar estos neumáticos en clasificación, así que la clasificación es una buena referencia para ver realmente cuál es el déficit desde el punto de vista aerodinámico".

Tras Japón, McLaren tendrá un periodo de descanso más largo de lo esperado hasta la siguiente carrera, después de que los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí fueran cancelados. Esto podría darles tiempo para desarrollar soluciones a algunas de las carencias de su coche, aunque tendrán que esperar hasta el Gran Premio de Miami en mayo para probarlas en pista.