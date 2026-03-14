McLaren F1, con falta de carga y eficiencia mientras se adapta al motor Mercedes

McLaren tuvo que conformarse con la tercera fila de la parrilla este sábado en Shanghái, con Oscar Piastri quinto por delante de Lando Norris, ambos a medio segundo del poleman, Kimi Antonelli, con su Mercedes. Hay signos evidentes de mejora con respecto a Melbourne, donde el equipo no logró optimizar su rendimiento en la clasificación y aún estaba aprendiendo sobre la marcha, mientras intentaba sacar el máximo partido a su nueva y compleja unidad de potencia Mercedes.

A medida que la escudería de Woking va conociendo mejor su motor, una sesión de clasificación en China más sencilla ha puesto de manifiesto otros puntos fuertes y débiles en comparación con sus rivales de Brackley, así como con el que se está confirmando como el segundo equipo más rápido de 2026, Ferrari.

El GPS muestra que Piastri y Norris perdieron tiempo frente a los pilotos de Mercedes y, en menor medida, frente a Ferrari, en la primera curva de Shanghái, famosa por su dificultad. Otros virajes, de carga aerodinámica media-alta, también indican un déficit respecto a sus rivales, como la rápida combinación de las curvas 7 y 8 y la última de izquierdas, la 16, donde Norris perdió más tiempo que Piastri en sus últimas vueltas. Los comentarios del inglés también sugirieron que un error de pilotaje en la curva final le impidió clasificarse mejor, pero los datos no parecen indicar una pérdida de tiempo superior a media décima, lo que puede haberle ayudado a superar a su compañero, pero no a los Ferrari.

El McLaren parece tener la tracción y la aceleración más potentes al salir de las curvas lentas, pero luego es superado por los Mercedes en la larga recta trasera. Con potencia idéntica en su motor Mercedes, la escuadra inglesa sigue teniendo una pequeña ventaja sobre los Ferrari, aunque la diferencia es mucho menor que la del equipo oficial.

Parte de ello puede explicarse porque los de Brackley siguen estando más avanzados que su equipo cliente en cuanto al aprovechamiento de la gestión de la energía, pero según el director del equipo, Andrea Stella, los datos también muestran que a McLaren le falta carga aerodinámica y eficiencia, ya que el MCL40 genera, relativamente, demasiado arrastre en todo el rango de carga aerodinámica que produce.

"En Australia, el 50 por ciento del déficit respecto a Mercedes estaba relacionado con el aprovechamiento de la unidad de potencia, y el otro 50% con el agarre en las curvas", explicó Stella. "Creo que hemos reducido un poco la diferencia en cuanto al aprovechamiento del motor, pero en lo que respecta a las curvas, la diferencia que tenemos es bastante similar a la que vimos en Melbourne".

"Esto tiene que ver con no tener suficiente carga aerodinámica. Obviamente, se genera agarre al utilizar los neumáticos en el rango adecuado, pero creo que prácticamente todos sabemos cómo usar estos compuestos en la clasificación, por lo que la sesión es una buena referencia para ver cuál es realmente el déficit desde el punto de vista aerodinámico".

Lando Norris, McLaren Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Stella quiso dejar las cosas claras sobre cualquier aparente descontento de McLaren por lo lejos que se sienten respecto a Mercedes en cuanto al uso de la unidad de potencia, ya que tanto Stella como su homónimo -James Vowles- de Williams, también cliente de Mercedes, se quedaron perplejos ante lo avanzado que parecía el equipo oficial en la clasificación de Australia.

"No creo haber utilizado nunca una palabra como 'insatisfacción', ni siquiera de forma indirecta", afirmó el italiano. "Es una unidad de potencia muy compleja, y cuando estás en la posición de un equipo cliente tienes que aprender, y eso es bastante natural".

"Cuando el producto que recibes es relativamente sencillo de entender y aprovechar, entonces la diferencia no es tan grande. Pero en este caso, es muy complejo debido a estas particularidades únicas. No recuerdo haber visto nunca nada parecido en una unidad de potencia en campeonatos anteriores. Entonces tienes que recorrer un camino, y estamos agradecidos a [Mercedes] HPP por todo su apoyo. Nos han dado la información que necesitamos, pero de alguna manera tienes que correr en pista y aprender".

"Obviamente, cuando eres un equipo oficial, es normal que haya una mayor integración. No hay propiedad intelectual. No hay protección de datos. Simplemente trabajas como una sola entidad. Así que es lógico que haya una pequeña ventaja desde este punto de vista. No nos quejamos de ello".

Stella añadió que a McLaren aún le queda mucho por descubrir en este aspecto, lo que puede considerarse positivo, ya que se trata de un rendimiento que está fácilmente al alcance con el paquete que tiene, mientras que su déficit aerodinámico requerirá una serie de mejoras en mayo y más adelante: "Estamos en una mejor posición que en Australia, así que creo que ahora somos capaces de sacar más rendimiento a la unidad de potencia. Parece que aún nos queda rendimiento por sacar, lo cual es positivo, porque podemos mejorar aún más los cronos. Así que habrá más en las próximas carreras".