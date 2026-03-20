Mercedes oficializa a Bradley Lord como mano derecha de Wolff: será director adjunto

Mercedes sigue moviendo piezas… incluso cuando todo parece funcionar a la perfección. El equipo alemán ha anunciado este viernes el nombramiento de Bradley Lord como nuevo 'Deputy Team Principal' (Director adjunto), una figura que actuará como apoyo directo de Toto Wolff en la gestión diaria de la escudería. Un movimiento que, más que revolucionar la estructura, viene a formalizar una realidad que ya llevaba tiempo gestándose internamente.

La propia Mercedes lo explica como parte de una evolución natural de su organización, en un contexto donde "el crecimiento del equipo y de la Fórmula 1" ha disparado tanto la complejidad como el volumen de responsabilidades en los niveles más altos de dirección.

Lord, que asumirá el cargo con efecto inmediato, seguirá trabajando codo con codo con Wolff, quien mantendrá intactas sus funciones como CEO y Team Principal. Eso sí, el británico ganará peso dentro de la estructura y, en determinados fines de semana de Gran Premio, podría asumir parte de las funciones representativas del equipo.

"Con el crecimiento de nuestro equipo y de la Fórmula 1, el alcance de nuestras operaciones y las responsabilidades a nivel senior han aumentado significativamente", explica Toto Wolff en el comunicado del equipo. "Hemos aprovechado esta oportunidad para implementar un cambio que, en la práctica, ya llevaba tiempo en funcionamiento".

El austriaco quiso dejar claro que su rol no cambia: "Mi papel y mis responsabilidades generales no cambiarán ni un milímetro, pero el trabajo de Bradley como Deputy Team Principal reforzará aún más la capacidad de nuestro grupo de liderazgo y seguirá apoyándome en mi función como Team Principal y CEO".

Un ascenso lógico dentro de casa

El nombramiento de Lord no responde a una incorporación externa ni a un giro estratégico inesperado, sino a la promoción de una figura con más de dos décadas de experiencia en la Fórmula 1 y un largo recorrido dentro del propio equipo.

El británico comenzó su trayectoria en 2001 en Benetton, pasando posteriormente por Renault antes de aterrizar en Mercedes en 2011. Desde entonces, su progresión ha sido constante: responsable de comunicación de F1, director de comunicación de motorsport, strategic communications director… hasta convertirse en 2024 en team representative y chief communications officer.

Un crecimiento sostenido que ahora culmina con su entrada formal en la cúpula deportiva del equipo.

Un refuerzo en el momento ideal

La decisión llega, además, en un contexto difícilmente mejor para Mercedes. La escudería de Brackley ha arrancado la temporada 2026 como la clara referencia del campeonato, imponiéndose con autoridad en las dos primeras carreras del año y marcando diferencias evidentes con el resto de la parrilla. El nuevo ciclo reglamentario ha confirmado lo que ya se intuía: su unidad de potencia es, por ahora, el punto de referencia.

En ese escenario de éxito deportivo y crecimiento estructural, la figura de Lord permitirá descargar parte del peso operativo de Wolff y optimizar la toma de decisiones dentro de un equipo cada vez más grande y complejo. Más que un cambio, una evolución lógica. Mercedes no solo gana en la pista: también ajusta su engranaje fuera de ella.