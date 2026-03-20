Aston Martin refuerza la posición de Newey, pero no niega la llegada de Wheatley
Lawrence Stroll defiende el papel de Adrian Newey en Aston Martin tras los rumores sobre su cambio de rol, mientras el equipo evita confirmar la llegada de Jonathan Wheatley
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Aston Martin ha salido al paso de la creciente oleada de especulaciones en torno al papel de Adrian Newey dentro del equipo con un comunicado oficial en el que su presidente ejecutivo, Lawrence Stroll, ha querido reforzar públicamente la figura del ingeniero británico… sin cerrar la puerta a los movimientos que se avecinan en la cúpula.
Todo ello llega en una semana especialmente agitada, después de que Motorsport.com adelantase que Newey dejará su rol al frente del equipo para centrarse en el apartado técnico, con la previsión de que Jonathan Wheatley sea su sustituto. Un escenario que ha cobrado aún más fuerza este mismo viernes, cuando Audi ha hecho oficial la salida inmediata del británico como team principal.
Aston Martin respalda a Newey en plena tormenta
En su comunicado, Lawrence Stroll ha querido dejar claro que la apuesta por Newey sigue siendo total dentro del proyecto de Aston Martin, tanto a nivel técnico como estratégico: "Como presidente ejecutivo y accionista mayoritario, me gustaría reafirmar que Adrian Newey es mi socio y un accionista importante. Es el socio técnico gerente de AMR, y él y yo tenemos una verdadera asociación basada en una visión compartida de éxito para la empresa".
Lejos de interpretar los cambios como una pérdida de peso, Stroll insiste en que el enfoque del británico está donde realmente puede marcar diferencias: "Como el ingeniero más exitoso en la historia de este deporte, el enfoque principal de Adrian está en el liderazgo estratégico y técnico, donde destaca".
Además, el dirigente subraya que la estructura del equipo no sigue necesariamente los esquemas tradicionales de la Fórmula 1: "Aquí hacemos las cosas de manera diferente y, aunque actualmente no adoptamos el rol tradicional de jefe de equipo que se ve en otros lugares, es algo intencionado".
Un cambio que ya es un secreto a voces
Las palabras de Stroll llegan después de que este medio informase de un movimiento de gran calado: Newey dejará su rol como máximo responsable del equipo tras apenas unos meses en el cargo para volver a centrarse exclusivamente en el desarrollo técnico, especialmente del AMR26.
Un giro que, aunque sorprendente por su rapidez, encaja con lo visto en las primeras carreras de la temporada. En Australia, Newey ya priorizó su trabajo como ingeniero sobre las funciones habituales de un team principal, y en China ni siquiera viajó al circuito, delegando ese papel más visible en figuras como Mike Krack.
La decisión también responde a la necesidad de focalizar esfuerzos en un monoplaza que ha arrancado la temporada 2026 con enormes dificultades, especialmente por los problemas de la unidad de potencia Honda, que han condicionado el rendimiento hasta situar a Aston Martin en el fondo de la parrilla.
Adrian Newey, Aston Martin Racing, Lawrence Stroll, Aston Martin
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Wheatley, cada vez más cerca… pero sin confirmación oficial
En paralelo, la salida oficial de Jonathan Wheatley de Audi no ha hecho más que alimentar los rumores sobre su inminente desembarco en Silverstone. Tal y como adelantó Motorsport.com, el británico es el elegido para asumir las funciones de dirección del equipo en esta nueva etapa.
Sin embargo, Aston Martin mantiene su línea de no confirmar movimientos no anunciados, tal y como dejó claro el propio Stroll: "Recibimos regularmente el interés de altos ejecutivos de otros equipos que desean unirse a Aston Martin Aramco, pero, en línea con nuestra política, no comentamos rumores ni especulaciones".
Un mensaje que, sin desmentir la operación, tampoco la oficializa.
Un reajuste para proteger el proyecto 2026
Más allá del ruido mediático, el trasfondo de la decisión parece claro: Aston Martin quiere maximizar el impacto de su gran fichaje. Newey no solo es el eje técnico del proyecto, sino también accionista y figura clave en la visión a largo plazo del equipo.
Liberarle de las responsabilidades propias de un team principal —gestión, medios, operaciones— permitiría centrar todos sus recursos en el desarrollo del coche en una etapa crítica para el equipo. En ese contexto, la posible llegada de Wheatley encajaría como un complemento natural: un perfil experimentado en la gestión deportiva y operativa, con pasado compartido con Newey en Red Bull y capacidad para estabilizar una estructura que atraviesa uno de sus momentos más delicados.
Por ahora, Aston Martin ha decidido hablar… pero solo hasta cierto punto. El siguiente paso, previsiblemente, será oficial.
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