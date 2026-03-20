Oficial: Audi F1 anuncia la salida de Wheatley antes de irse a Aston Martin

Audi ha confirmado este viernes la salida de Jonathan Wheatley como 'Team Principal' de su proyecto en Fórmula 1, apenas unos días después de que Motorsport.com adelantara su futuro desembarco en Aston Martin para sustituir a Adrian Newey al frente del equipo.

El fabricante alemán ha hecho oficial así un movimiento que agita el inicio de la nueva era de 2026, y que deja a su estructura sin uno de los pilares sobre los que se había construido el proyecto en su desembarco en la categoría.

Audi ha comunicado que la salida de Jonathan Wheatley se produce con efecto inmediato y responde a "motivos personales", agradeciendo al británico su contribución al proyecto en esta fase inicial y deseándole lo mejor de cara al futuro.

En paralelo, la marca alemana confirma que Mattia Binotto asumirá las funciones de team principal además de seguir al frente del proyecto, reforzando su papel en la transformación del equipo desde su llegada en 2024. Audi también señala que la estructura futura se definirá más adelante, manteniendo su objetivo de luchar por campeonatos antes de 2030.

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Una salida tan temprana como inesperada

La marcha de Wheatley sorprende por el momento en el que se produce. El británico llevaba menos de un año vinculado al proyecto Audi y apenas ha ejercido como team principal durante unos meses, en plena transición de Sauber hacia el equipo oficial de la marca de los cuatro aros.

Su llegada, formalizada en 2024, respondía a la voluntad de Audi de apoyarse en una figura con amplia experiencia en la Fórmula 1, tras una larga trayectoria en Benetton, Renault y especialmente Red Bull, donde fue una pieza clave como director deportivo durante dos décadas.

En este nuevo proyecto, compartía liderazgo con Mattia Binotto, en una estructura diseñada para afrontar el ambicioso reto de la entrada de Audi en la F1 coincidiendo con el cambio reglamentario de 2026.

Sin embargo, su etapa al frente del equipo ha sido mucho más breve de lo esperado, en un contexto en el que el proyecto apenas está dando sus primeros pasos.

Audi, ante otro cambio en su cúpula

La salida de Wheatley añade un nuevo capítulo a la inestabilidad que ha rodeado a la estructura en los últimos tiempos. El proyecto ya vivió en 2024 la marcha de Andreas Seidl y Oliver Hoffmann tras tensiones internas, antes de la llegada del propio Binotto.

Ahora, Audi deberá decidir si busca un sustituto externo para el puesto de team principal o si opta por una reorganización interna que refuerce el papel del exresponsable de Ferrari. Todo ello en un momento clave, con el desarrollo del primer motor propio de Audi y la preparación de su estructura de fábrica en pleno proceso.

Destino Aston Martin: un reto mayúsculo

Tal y como adelantó Motorsport.com, el futuro de Wheatley pasa por Aston Martin, donde asumirá el rol de director del equipo en sustitución de Adrian Newey.

El británico llegará a Silverstone en un contexto especialmente delicado para la escudería propiedad de Lawrence Stroll, que ha tenido un inicio muy complicado en la nueva era técnica de 2026.

Los problemas con la unidad de potencia Honda, especialmente en términos de fiabilidad y vibraciones, han lastrado el rendimiento del AMR26 hasta el punto de comprometer la participación en carrera y generar preocupación incluso por la salud de los pilotos.

En este escenario, Wheatley tendrá la misión de reconducir un proyecto en el que se han invertido grandes recursos, con una estructura de primer nivel y nombres destacados como el propio Newey o Andy Cowell.

Reencuentro con un entorno conocido

El movimiento también supone, en cierto modo, un regreso a casa para Wheatley. La sede de Aston Martin en Silverstone se encuentra muy cerca de Red Bull, equipo en el que desarrolló gran parte de su carrera y donde coincidió durante años con Adrian Newey.

Precisamente esa relación podría haber sido clave en su fichaje, en un momento en el que Aston Martin busca recuperar el rumbo y transformar su potencial en resultados. Su llegada marcará una nueva etapa para el equipo británico… y deja a Audi con una decisión urgente en uno de los momentos más importantes de su historia en la Fórmula 1.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images