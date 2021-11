Wolff dice que Horner actúa como si estuviera en Hollywood

La dura batalla por el título mundial en la temporada 2021 no solo se limita a lo que Lewis Hamilton y Max Verstappen hacen en la pista, sino que siempre hay respuestas del otro lado del muro de boxes con los jefes de equipo de Mercedes y Red Bull.

Toto Wolff y Christian Horner se han lanzado dardos mutuamente en los medios de comunicación a lo largo del año, y el de la escudería de Milton Keynes afirma que los de Brackley están sintiendo la presión este año después de varias temporadas sin una lucha real por el título.

Sin embargo, Wolff quiso aclarar que lo que Horner pueda decir no lo afecta, y lo ve como parte del espectáculo de la Fórmula 1.

"Sobre lo que dice Christian de que me siento presionado, no, en absoluto", dijo el jefe de Mercedes en una entrevista al medio británico Daily Mail.

"Siento que es uno de los protagonistas de una pantomima, parte del circo de la Fórmula 1, y para mí, como parte que formo, como propietario de un equipo, es genial que genere este tipo de historias, pero es irrelevante. La gente tiene un micrófono delante o una cámara encima y empiezan a comportarse como pequeños actores, como en Hollywood", afirmó Wolff.

"Es bueno que rellenen los espacios en blanco y que creen espectáculo. Es fantástico para el deporte y para Netflix, porque quieren grabar a la gente, no sólo lo que pasa en la pista. La gente se ha dado cuenta de que se les nombra si dicen cosas polémicas y aparecen en los medios de comunicación".

"Estamos regresando a nuestros orígenes, porque lo que Bernie Ecclestone creó en su día fue acción en pista combinado con historias. Cuando no había suficiente movimiento en el circuito, hacía telenovelas y siempre era bueno para un titular. Hemos vuelto a eso, pero no me siento atraído por ello. Lo encuentro divertido, pero no me toca", añadió.

Acto seguido, Wolff continuó con sus declaraciones, explicando cómo sufrió durante la infancia y adolescencia por la muerte de su padre tras una larga enfermedad. Esto, según el austriaco, ha hecho que todo lo que sucede en torno a la Fórmula 1 solo sea 'diversión' respecto a lo que vivió.

"He tenido tantos años difíciles en mi vida que esto -luchar por un campeonato de Fórmula 1- no se puede comparar. Si lo comparas con mi infancia, mi adolescencia y las luchas que tuve que pasar, esto es solo es diversión. Lo que pasé en mis primeros años de vida ha dejado cicatrices permanentes".

"No solo fue perder a mi padre. Él estuvo muy enfermo durante 10 años con un tumor cerebral. Desde el primer momento que recuerdo que estaba enfermo, hasta que falleció en mi adolescencia, apenas teníamos dinero. No podía trabajar", dijo Wolff.

"Recuerdo que cuando tenía 14 años pensaba que quería ser responsable de mí mismo, no quería depender de nadie, sabía que no podía confiar en nadie. Todo el mundo tiene su historia, todo el mundo tiene problemas. No estoy pidiendo compasión, pero comparado con mi trabajo como director de equipo, esto me sigue doliendo".

Wolff aprovechó su relato para hacer hincapié en la importancia de la salud mental y dejar claro que no todo en la Fórmula 1 es bueno, pese a que el público solo ve la parte glamurosa por televisión.

"Todavía me despierto tras soñar que estoy solo. Es un sueño que he tenido desde que era un niño. No se trata de la presión, ni del trabajo. Hoy día hablamos de salud mental, la gente ve que tienes éxito y piensa que todo te debe ir bien, pero tú quieres decirles: yo también. No estás solo con eso. La cicatriz nunca desaparece".

"Eso impulsa mi ambición, sigo recurriendo a ella todo el tiempo. Mi experiencia me dice que muchas personas de éxito -en los negocios, los médicos, los abogados- se han enfrentado a la humillación, a un trauma al principio de su vida", finalizó.

(Galería: así fue la celebración de la última victoria de Mercedes, en el GP de Turquía)

Valtteri Bottas, Mercedes, 1ª posición, y Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, celebran con el equipo Mercedes 1 / 8 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, rocía con champán a Valtteri Bottas, Mercedes, 1ª posición, y al equipo Mercedes 2 / 8 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, rocía con champán a Valtteri Bottas, Mercedes, 1ª posición, y al equipo Mercedes 3 / 8 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, rocía con champán a Valtteri Bottas, Mercedes, 1ª posición, y al equipo Mercedes 4 / 8 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, rocía con champán a Valtteri Bottas, Mercedes, 1ª posición, y al equipo Mercedes 5 / 8 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes, 1ª posición, rocía con champán a Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG 6 / 8 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes, 1ª posición, su novia Tiffany Cromwell, Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes, y el equipo Mercedes celebran la victoria 7 / 8 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes, 1ª posición, su novia Tiffany Cromwell, Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes, y el equipo Mercedes celebran la victoria 8 / 8 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images