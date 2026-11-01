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Fórmula 1 GP de México

Vídeo: el bonito mensaje de Vettel a Antonelli tras superar su récord de campeón más joven

Kimi Antonelli ha batido el récord de campeón más joven de la historia de Vettel, y el alemán le ha mandado un bonito mensaje.

Jose Carlos de Celis

Editado: 1 nov 2026, 23:39

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

A falta de cuatro carreras, Andrea Kimi Antonelli ya se ha proclamado campeón del mundo de F1 2026, y a sus poco más de 20 años y 2 meses supera el récord de precocidad de Sebastian Vettel, que se coronó en 2010 con 23 años, 4 meses y 11 días.

Para después:

Tras cruzar la meta del GP de México, Antonelli rompió a llorar, y casi al instante, la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicaba un vídeo en el que el propio Sebastian Vettel le dedicaba un bonito mensaje al italiano, deshaciéndose en elogios y aconsejándole como si fuera su hermano mayor.

"Enhorabuena, campeón del mundo, campione del mondo, ¡vaya!".

"Muy pocos de nosotros hemos conseguido eso, y nadie lo ha hecho siendo tan joven como tú. Eres curioso, sabes escuchar, aprendes rápido, no tienes miedo a nada, tu forma de pilotar ha sido muy limpia y controlada, pero al límite cuando hacía falta. Has entendido que solo puedes controlar lo que está en tus manos".

"Tienes un estilo de conducción único, y disfrutamos viéndote. Cuando yo gané mi primer título, todo pareció suceder en el momento en que crucé la línea de meta. Me sentí abrumado. Salí del coche y el mundo a mi alrededor iba a toda velocidad. Fue como una descarga de adrenalina. Era imposible. No dormí bien durante días, así que prepárate".

"Pero recuerdo la sensación una vez que lo asimilé, al sostener el trofeo del campeonato del mundo en mis manos y leer los nombres de todos los demás campeones.

Me sentí orgulloso y satisfecho. Me di cuenta de que lo mejor no fue cruzar la línea de meta que decidió el título. Fueron todas las carreras que me llevaron hasta allí.

Nunca es una sola carrera lo que importa. Son todas las carreras que hacemos. Cada carrera nos forja".

"Y con todo lo que está a punto de suceder en las próximas semanas, estoy seguro de que pronto sentirás las ganas de volver a competir. Porque, en el panorama general, todavía hay una carrera que ganar. Por último, un consejo: los grandes logros pueden cambiar la forma en que la gente te ve, pero tú no tienes por qué cambiar la forma en que ves a los demás. Ahora ve y disfrútalo. Un fuerte abrazo, Sebastian. Ciao".

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