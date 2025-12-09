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Los 10 pilotos más jóvenes campeones de Fórmula 1

Max Verstappen es el cuarto campeón del mundo de F1 más joven, con 24 años. Recopilamos a los pilotos que se coronaron con menor edad.

Bernardo Maldonado

Editado: 13 ene 2026, 7:58

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Jóvenes y Campeones, estos son los 10 pilotos con menor edad en convertirse en Campeones del Mundo en la historia de la Fórmula 1.

#1 Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Campeón con 23 años, 4 meses y 11 días (en 2010)

GP de Abu Dhabi 2010

#2 Lewis Hamilton, McLaren F1

Campeón con 23 años, 9 meses y 26 días (en 2008)

GP de Brasil 2008

#3 Fernando Alonso, Renault F1 Team

Campeón con 24 años, 1 meses y 27 días (en 2005)

GP de Brasil 2005

#4 Max Verstappen, Red Bull Racing

Campeón con 24 años, 2 meses y 12 días (en 2021)

GP de Abu Dhabi 2021

#5 Emerson Fittipaldi, Lotus

Campeón con 25 años, 8 meses y 29 días (en 1972)

GP de Italia 1972

#6 Michael Schumacher, Benetton

Campeón con 25 años, 10 meses y 10 días (en 1994)

GP de Australia 1994

#7 Lando Norris, McLaren

Campeón con 26 años y 4 días días (en 2025)

Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

#8 Niki Lauda, Ferrari

Campeón con 26 años, 6 meses y 16 días (en 1975)

GP de Italia 1975

#9 Jacques Villeneuve, Williams Renault

Campeón con 26 años, 6 meses y 17 días (en 1997)

GP de Europa 1997

#10 Jim Clark, Lotus

Campeón con 27 años, 6 meses y 04 días (en 1963)

GP de Italia 1963

#11 Kimi Raikkonen, Ferrari

Campeón con 28 años, 0 meses y 04 días (en 2007)

GP de Brasil 2007

Cuando Giuseppe 'Nino' Farina, en 1950, se convirtió en el primer campeón del mundo de la historia de la F1, tenía exactamente 43 años, 10 meses y 4 días. Las primeras décadas del campeonato estaban protagonizadas por pilotos de mayor edad y, como vemos, se coronaban en momentos de su vida en los que en la actualidad estarían retirados o a las puertas de dejarlo.

Tras los dos primeros mundiales 'cuarentones', Alberto Ascari en 1952 estableció el primer récord de juventud, proclamándose campeón con 34 años y 21 días. Jack Brabham lo bajó a 33 años, 8 meses y 10 días en 1959, antes de que Jim Clark rompiera la barrera de los treinta y lograra su primer título, en 1963, con 27 años 6 meses y 4 días.

Ese récord se mantuvo durante casi una década, hasta que en 1972 Emerson Fittipaldi alzó la primera de sus coronas con 25 años, 8 meses y 29 días. El brasileño disfrutó de la racha más larga al frente de esta tabla de jóvenes campeones, ya que pasarían más de tres décadas hasta que en 2005 un español, Fernando Alonso, fuera un paso más allá, consiguiendo el título con 24 años, 1 meses y 27 días.

Pero cinco años después, y precisamente en una carrera final en la que se jugaban ambos ser campeones, Sebastian Vettel robó el récord a Alonso, al ganar con con 23 años, 4 meses y 11 días, una marca que aún nadie ha podido batir, ni siquiera Max Verstappen.

¿Hasta cuándo aguantará el récord del germano?

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