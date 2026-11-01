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Fórmula 1

Los campeones italianos de F1 antes de Antonelli: del todo a la nada

Estos son los campeones del mundo de F1 de Italia en la historia de la F1: lo que empezó casi como monopolio dejó luego 70 años de sequía.

Jose Carlos de Celis

Editado: 1 nov 2026, 19:27

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Ganador Alberto Ascari celebra

Foto de: LAT Images

La historia de Italia con el campeonato del mundo de Fórmula 1 es cuanto menos curiosa. Andrea Kimi Antonelli se proclamará campeón este domingo salvo sorpresa, convirtiéndose en el tercero piloto del país transalpino que se lleva la corona, pero un rápido vistazo a los años en los que se consiguieron los tres títulos anteriores ya da una pista: 1950, 1952, 1953 y... ¿2026?.

Es decir, Italia ganó el primer mundial de pilotos de la historia de la F1, el de 1950, y luego el tercero y el cuarto, por lo que en las cuatro primeras ediciones del campeonato del mundo, en tres se coronó un italiano (en 1951 fue un argentino, Juan Manuel Fangio). Después de eso, una sequía de 72 años sin corona, mientras que en equipos ya van 18 años, desde el de Ferrari en 2008.

Giuseppe Farina: el primer campeón del mundo de la F1, italiano

Nadie podrá quitarle a Giuseppe Farina el honor de ser el primer ganador de una carrera del mundial de F1, en Gran Bretaña 1950, ni el primer campeón del mundo, al término de esa primera temporada del 50.

Recuerda también:

Con Alfa Romeo, también marca italiana (aunque en ese entonces no existía el campeonato de constructores), Farina logró tres victorias en seis carreras, ya que los pilotos europeos no participaban en la Indy 500, válida para el mundial.

Farina acumuló 30 puntos (solo contaban los cuatro mejores resultados) y le ganó la partida a Juan Manuel Fangio, también de Alfa Romeo, con 27 puntos. De hecho Alfa Romeo logró el triplete con otro italiano, Luigi Fagioli, tercero.

Giuseppe Farina con su guirnalda de ganador alrededor del cuello

Foto de: Motorsport Images

El segundo mundial de la historia fue para Argentina, con Juan Manuel Fangio, que luego tras ese de 1951 fue campeón también en 1954, 1955, 1956 y 1957. En 1951 hubo un italiano subcampeón del mundo, Alberto Ascari, antes de un 1952 con pleno...

Alberto Ascari, segundo campeón del mundo en F1 de Italia en un año histórico

Después de su subcampeonato en 1951, Alberto Ascari ganó la corona de 1952, con Ferrari, en un curso en el que el segundo (Giuseppe Farina) y el tercero (Luigi Fagioli) eran italianos, todos con Ferrari.

Ascari no disputó la primera carrera, el GP de Suiza, y tampoco la segunda (en ese caso como todos los europeos, la Indy 500), pero luego ganó las seis en las que participó, con cinco poles y seis vueltas rápidas, conquistando de hecho tres veces en seis carreras un Grand Chelem.

Relacionado:

Para explicar la superioridad de Ascari, basta con revelar que consiguió 53.50 puntos sobre 54 posibles (8 x 6 victorias + 1 x 5 por vuelta rápidas + 0.5 por una vuelta rápida compartida con otro piloto). Y es que cuando dos pilotos lograban la misma vuelta rápida, el punto extra se repartía entre los dos, en una época en la que no se contaban las vueltas a la milésima sino solo a la décima (por ejemplo 2'06.1, que fue la vuelta rápida compartida entre Ascari y Jose-Froilán González en la última carrera, la de Monza).

Pero como se tenían en cuenta los cuatro mejores resultados de cada piloto, Ascari se coronó con 36 puntos, el máximo que podía.

Alberto Ascari en el podio

Foto de: Motorsport Images

Alberto Ascari, primer bicampeón de F1, logra el tres de cuatro

Un año después de su primer título, Alberto Ascari repitió, también con Ferrari, y ganó el mundial de F1 de 1953. Y de nuevo fue otro año aplastante, con cinco victorias en ocho carreras, seis poles y cuatro vueltas rápidas para dos Grand Chelem (pole, victoria, vuelta rápida y liderar todas las carreras).

Ese año, el subcampeón fue Fangio, que luego ganó cuatro mundiales seguidos, y tercero Farina, otro italiano.

Alberto Ascari y Luigi Villoresi

Foto de: Motorsport Images

Sin embargo, ahí acabó el dominio de Italia, y ya no hubo campeón hasta este 2026, con solo 20 victorias en carreras de italianos entre 1954 y 2025, hasta que Antonelli este año lleva ya nueve triunfos.

Sin títulos, Castellotti en el 55, Musso en el 57, y Regazzoni en el 70 fueron terceros en el mundial, y el propio Clay Regazzoni terminó subcampeón en 1974, como Michele Alboreto en 1985. En 1989 y 1991, Riccardo Patrese terminó tercero, y en 1992 fue segundo, en la mejor posición final de un italiano hasta 2026. De hecho, desde entonces nadie había quedado entre los tres primeros.

De todas estas estadísticas hay que hacer una aclaración: Mario Andretti nació en Italia, pero competía como estadounidense. y fue campeón en 1978.

¿Y cómo está Italia en el palmarés de mundiales de F1?

Con el de Antonelli, Italia dará un salto en la tabla histórica y sumará cuatro mundiales, tantos como los de Países Bajos, que lleva cuatro gracias a Max Verstappen, Francia (los cuatro de Alain Prost), Finlandia (se los reparten entre dos Mika Hakkinen, uno Keke Rosberg y uno Kimi Raikkonen), Austria con tres de Niki Lauda y uno de Jochen Rindt y Australia, con tres de Jack Brabham y Alan Jones.

Por delante de todos ellos, Argentina con cinco (todos de Fangio), Brasil con ocho (tres de Ayrton Senna, tres de Nelson Piquet y dos de Emerson Fittipaldi) Alemania con 12 (siete de Michael Schumacher, cuatro de Sebastian Vettel y uno de Nico Rosberg) y Gran Bretaña con 21 (entre 11 pilotos).

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