¿Todos los coches de Fórmula 1 serán iguales en 2023?

Cargar el reproductor de audio

Antes de la introducción de las nuevas reglas técnicas de 2022, hubo una serie de críticas de parte de los expertos y aficionados que creían que todos los monoplazas podrían ser iguales, ya que las normas eran mucho más estrictas de lo habitual. Sin embargo, al inicio de 2022 los equipos presentaron muchos conceptos diferentes.

Desde la zona más cóncava de los pontones de Ferrari, la solución más convencional y a su vez agresiva de Red Bull, hasta la versión extremadamente radical de Mercedes, los equipos apostaron por una gran variedad de conceptos. También hubo diferencias visiones en la zona inferior del chasis, muy importante en estos nuevos coches de efecto suelo, así como en los morros y alerones delanteros.

La pregunta que surge ahora es: ¿serán todos los coches iguales en la temporada 2023 después de ver las ventajas y desventajas de los diferentes conceptos de 2022? Según los propios jefes de equipo, eso no será así, aunque reconocen que es inevitable echar una mirada al RB18, que claramente dominó y ganó 17 de las 22 carreras disputadas.

"Si ves la velocidad del Red Bull, estoy seguro... Es decir, hemos visto muchos coches que ya han intentado ir en esa dirección", dijo el director técnico de Williams, François-Xavier Demaison, que junto a Jost Capito abandonará la estructura de Grove a finales del presente año.

"Me sorprendería si los coches no van poco a poco en la misma dirección. No puedes evitarlo, así es el automovilismo. Siempre copias al monoplaza más rápido. Eso es la Fórmula 1", dijo Demaison.

Tom McCullough, de Aston Martin, escudería que se aceró mucho al diseño de Red Bull visualmente después de su actualización que llevó al GP de España de 2022, dijo al respecto: "Creo que el tope de costes fue un aspecto interesante este año".

"Estoy seguro de que nosotros y muchos otros equipos no han podido actualizar, desarrollar y cambiar el coche tanto como querían durante la temporada".

"Cuando miro el modelo del túnel de viento de nuestro propio coche, es muy diferente al que hemos llevado a pista. En años anteriores, podrías haberlo actualizado más, así que creo que otros equipos estarán en una situación similar. También hay que tener en cuenta que el año que viene hay un cambio en las reglas del suelo".

"Así que creo que el límite de gastos ha provocado que las personas sigan trabajando en ideas que no pudieron llevar a la pista y, por lo tanto, aún habrá diferencias el próximo año entre los coches", dijo McCullough.

Red Bull no cree que los conceptos de los F1 sean iguales en 2023

El ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, por otro lado, cree firmemente que todavía habrá grandes diferencias el próximo año. "En pocas palabras, no", dijo cuando se le preguntó sobre si todos los monoplazas serían muy similares en 2023.

"No creo que los coches se vean idénticos, porque no creo que estemos en ese momento todavía. Las reglas son más estrictas que antes, pero hay algunas diferencias, sobre todo si miras el Mercedes, el Ferrari y el Red Bull, hay algunas diferencias que son bastante significativas".

"Y además hay cambios en las reglas del próximo año. ¿Tendremos todos el mismo concepto para la primera carrera? Lo dudo mucho, no parece que vaya a ser así", dijo Monaghan.

"Así que creo que habrá diferencias, sí. Serán más pequeñas que las que vimos en 2010, 2011, 2012 y así sucesivamente. Esa es la evolución de la Fórmula 1 y así debería ser", concluyó el de Red Bull.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!