Otmar Szafnauer abandonó Alpine tras el pasado Gran Premio de Bélgica como parte de los cambios en la escudería de Enstone, por los que también se marchó Alan Permane, director deportivo durante muchos años. La noticia se produjo tras la salida del director general de la escudería francesa, Laurent Rossi, que fue apartado por el director general de Renault, Luca de Meo, a un puesto alejado del programa de Fórmula 1.

En Spa-Francorchamps, el director interino del equipo, Bruno Famin, dijo que Szafnauer y Renault estaban en "plazos diferentes" en lo que se refiere a acortar el plan de cinco años de Alpine para luchar por victorias y campeonatos en el Gran Circo.

En declaraciones a SiriusXM, Szafnauer declaró que "no podía estar de acuerdo con una línea de tiempo poco realista" con De Meo, diciendo que la dirección de Renault tiene una falta de comprensión de lo que se necesita para tener éxito en la F1.

"Creo que la alta dirección de Renault, el director general Luca de Meo, como todo el mundo en la F1, quiere el éxito al instante y, por desgracia, no es así como funciona [en el Mundial]", explicó Szafnauer. "Querían hacerlo más rápido de lo que es posible y yo no podía aceptar un calendario poco realista porque si haces eso, es sólo cuestión de tiempo [que] todo el mundo se frustre, así que expuse un plan muy realista y posible y creo que querían atajar ese plan con otra persona".

El rumano-estadounidense señaló la falta de paciencia de Renault sobre sus planes de contratación como un síntoma de los problemas subyacentes. Reveló que cuando empezó en Alpine hace 18 meses, encontró varias lagunas en los conocimientos técnicos del equipo de Enstone. Tapar esos agujeros atrayendo a personal de equipos rivales, que generalmente tienen contratos de larga duración y están sujetos al 'gardening', implica largos plazos.

Según Szafnauer, el desconocimiento de ese proceso por parte de Renault le impidió transmitir ese mensaje a sus jefes. "Hay zonas de la organización en las que el nivel de conocimientos es muy elemental, y eso se debe a que las personas que tienen allí eran licenciados universitarios, por ejemplo, frente a alguien con 25 años de conocimientos".

"Fue en esas áreas donde empecé a contratar, pero los mejores de la Fórmula 1 suelen tener contratos a largo plazo, de al menos tres años. Pude convencer a bastantes personas en zonas que necesitábamos reforzar, pero desgraciadamente iban a venir algunos en otoño de 2023, la mayoría a mediados de 2024 y algunos en 2025, y eso es lo que intento explicar: 'Mira, está pasando [esto], están llegando y a veces se da medio paso atrás para dar dos adelante'. Y no lo entendieron. O fue impaciencia o fue emoción, pero definitivamente no hubo comprensión y desafortunadamente eso es lo que se necesita, y eso es lo que encontrarán".

Szafnauer añadió que la interferencia del grupo Renault era "mayor de lo que había visto nunca", con varios departamentos que no dependían directamente de él, sino de sus superiores. "La casa matriz quería tener mucho control en muchas áreas de la escudería, más de lo que he visto nunca", explicó.

"El área comercial, el área de marketing, RRHH, finanzas, comunicación, todas esas cosas no dependían de mí sino de mi entorno, de otra persona de la organización mayor, y todos actúan como un ejército, y nosotros tenemos que ser piratas para ganar. No está nada bien, porque si vas a contratar a alguien y tienes que hacer un contrato en un día, porque eso es lo que hacemos en la Fórmula 1, no puedes tardar dos semanas.

"Si tardas dos semanas, puede que esa contratación especial se haya ido a otro sitio. Hay que ser piratas", finalizó. La entrevista completa de SiriusXM a Szafnauer se emite el jueves por la noche a las 0:00 hora española (del jueves al viernes) en 'Cars & Culture with Jason Stein'.