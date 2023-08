Szafnauer y la despedida de Alpine F1: "Había gente llorando, no me muero"

Tras 18 meses como director del equipo, Otmar Szafnauer terminó el que será su último fin de semana al frente de Alpine después de que el viernes se anunciara su marcha de la estructura francesa.

Bruno Famin, Vicepresidente de Alpine Motorsport, le sustituirá de forma interina.

Al acabar la carrera del domingo, Szafnauer se despidió emocionado de los miembros del equipo en el box y el motorhome antes de dirigirse al aeropuerto, pese a que su mandato finalizaba oficialmente el lunes.

"Personalmente, estaré bien", dijo a Motorsport.com justo antes de abandonar el paddock de Fórmula 1.

"Sólo me preocupan los maravillosos hombres y mujeres de Enstone y Viry, los cuales trabajan duro y hacen un buen trabajo. Espero que su futuro sea brillante".

"Estaba empezando a entrar en sintonía con el equipo, conociendo bien a todo el mundo, la forma de motivarlos. Ya sabes, la marea alta levanta todos los barcos, y yo estaba empezando a llegar al punto de subida de marea".

"Había gente, no tanto yo, llorando y despidiéndose. Yo les decía: 'Mirad, sigo vivo, no me he muerto. Estaré bien".

Szafnauer terminó en lo más alto con un sólido fin de semana en Spa para el equipo después de los dobles abandonos tanto en Silverstone como en el Gran Premio de Hungría.

Pierre Gasly terminó tercero en el sprint del sábado, pero luego perdió en la carrera principal del domingo cuando se vio atrapado detrás del McLaren dañado de Oscar Piastri en la salida, antes de recuperarse hasta la 11ª posición.

Por su parte, Esteban Ocon remontó desde la 14ª posición de la parrilla hasta la octava, terminando a sólo un segundo del McLaren de Lando Norris.

"Un par de vueltas más y parece que habríamos alcanzado a Lando", comentó Szafnauer. "Ha estado muy bien. Un ritmo decente, lo demostramos también el sábado, cuando Pierre terminó tercero".

"Fue una muy buena carrera, aunque, por desgracia, Pierre se vio frenado al principio cuando se quedó atascado detrás de Piastri, y se fue muy atrás".

"Estuvo rodando 18º durante la mayor parte de la carrera. Así que poder remotar hasta el 11º puesto y casi llegar a los puntos también fue bueno".

"Así que nos llevamos un podio el sábado y buenos puntos el domingo en Spa, luchando con McLaren. Hace solo dos carreras todo era, 'ahora van a ganar el mundial', y aquí peleamos en pista con ellos".