Steiner admite que la continuidad de Haas en F1 estuvo en peligro

El final del actual Pacto de la Concordia dio a Gene Haas, dueño del equipo, la oportunidad de sopesar su participación en la categoría más allá de este año.

Dado el impacto en los ingresos de todos los equipos como resultado de la pandemia por COVID-19, así como los malos resultados de Haas este 2020, había una clara posibilidad de que finalizara el programa.

Sin embargo, al final decidió firmar el nuevo Pacto de la Concordia, garantizando así el futuro de la escudería en la Fórmula 1.

"Hemos sobrevivido, eso es lo que hemos hecho bien", dijo Steiner cuando se le pidió que evaluara la temporada del equipo este jueves en Bahrein. "Creo que lo dejaré en eso. Creo que había una gran posibilidad de que ya no estuviéramos aquí, y creo que todo el mundo se unió, y estamos aquí para quedarnos".

"Creo que en general tal vez no hemos sido buenos en la pista este año, pero creo que hemos sido buenos para el futuro de Haas F1, y también para la F1, porque por mucho que pensemos que no nos necesitan, creo que la F1 necesita equipos como Haas F1".

Steiner admitió que espera con ansias el final de la temporada, que terminará con 17 carreras en cinco meses y medio después de un comienzo retrasado por la pandemia.

"De hecho, ayer estuve en el avión desde Frankfurt con algunos de los pilotos", señaló. "Y dijeron que realmente disfrutaron. Dije que si estuviera consiguiendo puntos, yo también lo disfrutaría, pero estamos teniendo una temporada difícil como equipo, una temporada complicada como F1 en general".

"No me molesta que esté a punto de acabar. Todo el mundo está un poco cansado. Seguro que un triplete al final no es lo que los chicos quieren, y acercarse tanto a la Navidad tampoco. Todavía tenemos mucha suerte de haber celebrado el campeonato. Es una bendición que termine, pero también es una bendición que hayamos tenido algo que hacer este año".

Steiner admitió que las últimas tres carreras, que incluyen una cuarentena en Abu Dhabi con todo el paddock en hoteles cercanos a la Yas Island cercana al circuito, presentan difíciles problemas logísticos.

"La F1 siempre es bastante buena para adaptarse a las dificultades, a los desafíos", dijo. "Lo de Abu Dhabi... tenemos hoteles asignados y tenemos una cuarentena en la Yas Island, que se confirmó hace dos o tres semanas. Y tuvimos que cambiar los planes".

"Es sólo otro día en la oficina. Creo que seguro que habrá mucho trabajo, pero siempre lo haces. Eso significa que hay buena gente trabajando aquí. Pero solo quiero asegurarme de que todo el equipo pase las últimas tres semanas, las últimas tres carreras, sin que la pandemia nos afecte. Eso es lo que espero y trataremos de hacer".

Steiner elogió a la organización de la Fórmula 1 por llevar a cabo un calendario casi completo bajo las difíciles circunstancias, aunque subrayó que los equipos también han cumplido con su parte.

"Fue increíble que lo lograran", dijo. "Después de Australia parecía que esto terminaría muy pronto, y no fue así, siguió funcionando, y cada día era un nuevo día de malas noticias. Así que creo que es genial que la FOM haya logrado llevar a cabo 17 carreras, pero lo mismo se puede decir de los equipos que lo lograron, los 10".

"Es difícil de explicar, pero después de Australia, no éramos conscientes de lo que se avecinaba. Pensábamos que esto terminaría muy pronto, y no fue así. Creo que hicieron lo correcto". Tuvimos una temporada muy interesante a nivel deportivo, todo estuvo bien, excepto que no tuvimos espectadores, y no tenemos los mismos ingresos".

"Mantuvimos la categoría en marcha, podría haber sido mucho peor. Creo que fue un gran trabajo de toda la gente de la FOM para conseguir todas estas carreras".

