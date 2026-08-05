El secreto de Alonso que pocos ven: "No tiene un estilo de pilotaje"

Hay elogios que se quedan en una frase bonita. Y luego están los que llegan desde alguien que ha visto de cerca a algunos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Alan Permane pertenece a ese segundo grupo. El actual team principal de Racing Bulls acumula más de tres décadas en el paddock, fue parte de los equipos campeones de Michael Schumacher en Benetton, trabajó durante años con Fernando Alonso en Renault y Alpine y ahora lidera el crecimiento de Racing Bulls.

Precisamente por ese currículum, sus palabras sobre el español tienen un peso especial. Porque, cuando le preguntan quién ha sido el mejor piloto con el que ha trabajado desde el punto de vista de la ingeniería, no duda: "Creo que sí. Fernando es un piloto muy completo".

Pero lo más interesante no es esa respuesta. Lo verdaderamente revelador llega cuando explica por qué considera que Alonso sigue marcando diferencias incluso más de veinte años después de sus primeros títulos mundiales.

Alonso no tiene estilo... y ahí está su mayor virtud

En la F1 suele hablarse constantemente del "estilo de conducción" de cada piloto. Que si uno necesita un tren delantero muy agresivo, que si otro prefiere un coche estable de atrás o que determinado monoplaza favorece a un tipo concreto de conducción.

Permane, sin embargo, desmonta esa teoría cuando habla de los mejores. "No creo que Fernando tenga un estilo de pilotaje. Tampoco creo que Max Verstappen lo tenga", asegura.

Su explicación es sencilla, pero tremendamente significativa: los pilotos realmente excepcionales no intentan adaptar el coche a su forma de conducir, sino que son capaces de conducir cualquier coche de la manera que necesita para ser rápido.

En otras palabras, son ellos quienes cambian, no el monoplaza.

Es una capacidad que el británico vio durante años en Alonso y que también identifica ahora en Verstappen, dos pilotos separados por una generación pero unidos por esa extraordinaria facilidad para reinterpretar cada coche y extraer de él unas prestaciones que muchos compañeros no consiguen encontrar.

No es casualidad que ambos hayan brillado con conceptos técnicos radicalmente distintos ni que, incluso en temporadas complicadas, sigan apareciendo actuaciones que parecen ir más allá del potencial real del monoplaza.

"Si acaso, ahora Alonso es incluso mejor"

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Permane convivió con Alonso en Alpine durante 2021 y 2022, la etapa del regreso del asturiano a la Fórmula 1 tras dos años fuera del campeonato. Lejos de encontrar a un piloto en el tramo final de su carrera, asegura que vio justo lo contrario: "No había perdido velocidad. Si acaso, era incluso mejor".

Especialmente en carrera.

El ingeniero recuerda cómo Alonso era capaz de enlazar vuelta tras vuelta prácticamente al mismo ritmo que había mostrado en clasificación, una regularidad que considera una de sus mayores fortalezas y que sigue siendo una de las señas de identidad del bicampeón del mundo.

Mientras otros pilotos sufren una degradación natural del rendimiento durante los relevos largos, Fernando mantiene una consistencia que durante años ha desesperado incluso a sus propios rivales.

Hay otro aspecto menos visible para el aficionado que, según Permane, explica buena parte del rendimiento de Alonso. Su manera de trabajar.

El británico describe un proceso muy particular. Fernando realiza un 'debrief' muy detallado tras cada sesión, transmite exactamente lo que siente en el coche y después desaparece.

Literalmente.

Deja que los ingenieros hagan su trabajo. Más tarde vuelve antes de la siguiente sesión, pregunta únicamente qué cambios se han realizado y sale de nuevo a pista. "Hay una confianza muy bonita entre él y los ingenieros", explica Permane.

Una relación basada en el respeto mutuo y en la convicción de que cada uno debe centrarse en aquello que mejor sabe hacer: el piloto, conducir; los ingenieros, desarrollar el coche.

Quizá esa combinación entre capacidad de adaptación, velocidad intacta, experiencia y método de trabajo sea precisamente la que explique por qué, a los 45 años, Fernando Alonso sigue siendo una referencia dentro del paddock. No solo para los aficionados.

También para quienes han trabajado junto a Michael Schumacher, han visto crecer a Max Verstappen y, aun así, siguen considerando que el español continúa siendo uno de los pilotos más completos que ha dado la Fórmula 1.