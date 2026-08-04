Alonso, con su hiperdeportivo Lamborghini exclusivo por Mónaco

Un breve vídeo que está circulando por las redes sociales muestra un Lamborghini Sian FKP 37 de color azul oscuro circulando por las calles de Mónaco con Fernando Alonso al volante.

El vídeo no permite ver claramente al conductor, pero ya se ha confirmado que el piloto de Aston Martin es el propietario de ese coche concreto, ya que unos fotógrafos le captaron subiendo y bajando del vehículo a principios de este año. La pista reveladora, al igual que ocurre con la mayoría de los coches del español, fue la matrícula, que llevaba su número de carrera, el 14.

Las imágenes son breves, ya que el Lamborghini Sian se detiene detrás de una moto en un paso de peatones. Los faros LED angulares en forma de Y y las llantas de aleación de color bronce son inconfundibles. Al pasar por debajo de un paso elevado de hormigón, se oye cómo el escape cobra vida: un rugido grave que se agudiza con un chasquido al cambiar de marcha. Los transeúntes que se agolpan a lo largo de la carretera ya preparan sus móviles para grabar antes incluso de que el coche haya salido del cruce.

El Lamborghini Sian FKP 37 supuso el primer paso de la marca italiana hacia la tecnología híbrida cuando se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt (IAA) en septiembre de 2019, y Lamborghini no lo hizo con perfil bajo. En lugar de una batería convencional, el sistema híbrido del Sian se basa en supercondensadores, una solución que proporciona una entrega inmediata de potencia eléctrica al tiempo que mantiene el peso total al mínimo. El motor eléctrico se integra directamente en la caja de cambios, aportando 34 hp a las ruedas, mientras que un V12 atmosférico de 6,5 litros se encarga de los 785 hp restantes. La potencia combinada alcanza los 819 hp, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos y una velocidad máxima superior a los 355 km/h.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Lamborghini fabricó tan solo 63 coupés y 19 roadsters, y todas las unidades ya tenían comprador antes incluso de que el coche se presentara públicamente. La cifra de 63 unidades fue un cariñoso guiño a 1963, el año en que Lamborghini comenzó a fabricar coches deportivos. El sufijo «FKP 37» rinde homenaje a Ferdinand Karl Piech, el artífice del Grupo Volkswagen fallecido en 2019, y el 37 hace referencia a su año de nacimiento. Cada uno de los coupés se configuró de forma individual a través del estudio Ad Personam de Lamborghini, lo que significa que no hay dos iguales. Cuando salió al mercado, el Lamborghini Sian tenía un precio base de 3,3 millones de euros, pero los ejemplares de segunda mano han subido considerablemente desde entonces, y los anuncios de reventa aparecen ahora por aproximadamente 4 millones de libras antes de impuestos, una cifra que equivale a unos 5,1 millones de euros.

La versión de Alonso se suma a una colección que, según diversas fuentes, tiene un valor estimado de más de 35 millones de euros. Entre las últimas incorporaciones se encuentran un Pagani Zonda Roadster Diamante Verde, único en su clase —adquirido por unos 11,7 millones de dólares—, un Mercedes CLK GTR (uno de los apenas 25 ejemplares homologados para circular por carretera del coche de carreras GT1), y un Aston Martin DBX S entregado en su residencia de Mónaco a finales de 2025, sobre el que el veredicto de Alonso, en una sola palabra, fue simplemente «excepcional».

El Sian se suma a un Ferrari F40 y a una colección que abarca desde iconos del rally hasta turismos de cinco puertas, pasando por todo lo demás.