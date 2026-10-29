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Sainz responde a Alonso: "Llevo 12 años en la F1 y ahora tenemos el nivel más alto"

Carlos Sainz responde a las críticas de Alonso sobre el nivel de la parrilla, defiende a Albon y asegura que el talento actual de la F1 es el más alto.

Juanjo Sáez

Editado: 29 oct 2026, 21:40

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Carlos Sainz ha respondido a las polémicas declaraciones de Fernando Alonso sobre el nivel de los pilotos que compiten en la parte trasera de la parrilla de la Fórmula 1. El madrileño, que atraviesa una temporada complicada con Williams, defendió a su compañero Alex Albon y al resto de pilotos en general.

El piloto español de Aston Martin dijo tras la carrera de Austin que "el nivel de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy bajo", haciendo referencia a un accidente provocado por Alex Albon. Unas palabras que no han convencido a Sainz.

"Bueno, creo que, sobre todo, se refería —y de forma bastante dura— a Alex. Creo que se refería más bien a él. Tengo a Alex en muy alta estima y es un tipo con el que disfruto compitiendo; nunca he tenido ningún mal momento con él".

"No sé, diría que yo nunca había estado en el último tercio de la parrilla hasta este año. Es la primera vez en mi carrera que me encuentro luchando en la parte trasera de la zona media y, desde luego, no es agradable", admitió.

Sainz considera que hay incidentes con mayor frecuencia en las últimas posiciones no necesariamente por la calidad de los pilotos, sino por las circunstancias que rodean a esas batallas. Según explicó, competir en esa zona implica asumir más riesgos y encontrarse con situaciones que difícilmente se reproducen por delante.

"Tiendes a luchar contra gente o a correr con pilotos que tienen muy poco que perder, simplemente porque su mejor resultado va a ser el 20º. Así que a veces hay incidentes o situaciones que nunca ocurrirían en la parte alta de la parrilla, simplemente porque en la parte alta de la parrilla hay mucho más que perder", explicó.

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El piloto de Williams también quiso reivindicar el talento de los integrantes de la parrilla, mencionando expresamente a Fernando Alonso, Alex Albon, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, entre otros.

"En mi opinión, ninguno de los que estamos en ese último tercio de la parrilla merecemos estar luchando por esas posiciones. Todos tenemos talento de sobra para luchar por podios, el top 5 o incluso victorias".

"En la parte trasera de la parrilla hay mucho más aire sucio, hay mucho más efecto acordeón, hay más ocasiones en las que tres o cuatro coches entran en una curva en paralelo, por lo que hay más posibilidades de que se produzca un incidente. Siempre va a ser así", argumentó.

A lo que añadió: "Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que el nivel de talento es el más alto, creo que es este. No se me ocurre nadie que no esté a la altura de los estándares de la Fórmula 1, y todos los novatos que han llegado en los últimos años son bastante buenos".

Por último, Sainz insistió en que los incidentes de la parte trasera responden principalmente a circunstancias puntuales y no a una falta de talento.

"Creo que en la segunda mitad de la parrilla hay más incidentes, aunque prefiero pensar que se debe a circunstancias puntuales y no a la calidad", concluyó.

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