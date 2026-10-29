Fórmula 1 GP de México

Kimi Antonelli, ausente el jueves en México F1 por un virus

Kimi Antonelli está enfermo por un virus y la FIA le ha eximido de sus compromisos con la prensa. Mercedes espera que vuelva el viernes.

Juanjo Sáez

Editado: 29 oct 2026, 16:50

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli no ha podido cumplir con sus compromisos con los medios de comunicación este jueves en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 debido a "una enfermedad vírica". El equipo Mercedes ha confirmado que el piloto italiano se encuentra indispuesto mientras se recupera, por lo que la FIA le ha eximido de sus obligaciones mediáticas para que pueda descansar antes del inicio de la acción.

La medida se ha tomado como precaución, con el objetivo de facilitar la recuperación del joven piloto de Mercedes y evitar que tenga que atender a la prensa mientras todavía está enfermo. La situación llega en un momento especialmente importante para Antonelli, que este fin de semana tiene la posibilidad de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1.

"Hola a todos. Solo una breve nota para informar de que Kimi no se encuentra bien hoy, ya que se está recuperando de una enfermedad vírica. Como medida de precaución, la FIA le ha eximido de sus compromisos mediáticos obligatorios para darle la oportunidad de descansar de cara al fin de semana", comunicó el equipo.

Pese a su ausencia de este jueves, en Mercedes son optimistas. La escudería espera que Antonelli pueda reincorporarse a la actividad habitual el viernes, cuando se disputarán la FP1 y la FP2, aunque su evolución durante las próximas horas será importante para confirmar su regreso.

"Esperamos que pueda volver mañana. Gracias por vuestra comprensión", añadieron.

Por el momento, no se ha anunciado ningún cambio en los planes deportivos del piloto italiano para el resto del fin de semana. Su ausencia se limita, por el momento, a los compromisos obligatorios con los medios de comunicación, sin que Mercedes haya comunicado problemas que afecten a su participación en pista.

La prioridad es que Antonelli pueda recuperarse adecuadamente antes de afrontar un fin de semana que podría marcar un antes y un después en su carrera deportiva. Con la posibilidad de conquistar el título mundial y convertirse en el campeón de F1 más joven de la historia, el italiano espera dejar atrás la enfermedad vírica cuanto antes para centrarse en el trabajo con su equipo y aprovechar la oportunidad de hacer historia.

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