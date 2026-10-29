Noticias

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Newey lo confirma: su apuesta por el ángulo de inclinación del Aston Martin fue equivocada

Los retrasos en el desarrollo del AMR26 habían obligado al equipo dirigido por Newey a tomar decisiones de diseño en poco tiempo, algunas equivocadas.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 29 oct 2026, 16:32

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Gran parte de la atención de Aston Martin se centra desde hace tiempo en 2027, tanto en lo que respecta al motor como al chasis, ya que se ha optó por interrumpir muy pronto el desarrollo del monoplaza de esta temporada tras la gran decepción del inicio de año. Algunas decisiones de diseño del AMR26 no han dado los resultados esperados, empezando por el concepto de gran inclinación en torno al cual se creó.

No es, por lo tanto, casualidad que, cuando Aston Martin presentó en Hungría su primer gran paquete de actualizaciones que transformó el coche, además de reducir su peso, decidiera también revisar su concepto aerodinámico, abandonando el morro muy inclinado hacia abajo.

Tal y como ha confirmado Adrian Newey, la elección del "rake" elevado fue, en parte, una apuesta dictada por las circunstancias en las que se encontraba el equipo.

"Cuando llegué era principios de marzo y, hasta ese momento, se había realizado muy poco trabajo de investigación aerodinámica. Si además se tienen en cuenta las fechas de entrega de todos los componentes previstas antes de la pausa de agosto y, luego, de la carrocería y los alerones hacia noviembre, nos encontramos con un periodo de investigación muy breve", dijo el genio británico en Austin.

"Estudié el reglamento y tuve la sensación de que podría adaptarse bien a una solución con gran inclinación, que es la dirección que habíamos seguido. Creo que esa elección tenía algunos puntos fuertes, pero también debilidades. Ahora hemos vuelto a lo que yo definiría como un término medio, una solución intermedia que consideramos válida".

Una apuesta que no ha dado sus frutos, entre otras cosas porque, con este reglamento, no es fácil para los ingenieros crear estructuras que limiten las turbulencias generadas también por los neumáticos traseros. En el pasado había más libertad de diseño en ese sentido, mientras que hoy en día las reglas son más restrictivas. A eso se suma la cuestión de las alturas respecto al suelo.

En su versión B, el AMR26 ha dado un paso adelante decisivo y, a pesar de las evidentes carencias del motor Honda, ha mostrado buenas cualidades en el apartado del chasis. Cualidades que se pusieron de manifiesto con mucha más claridad en Malasia, en los tramos en los que se necesitaba carga aerodinámica.

Te interesará:

Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Foto de: Federico Basile | AG Photo

El tema del ángulo de inclinación se entrelaza inevitablemente con el de las alturas respecto al suelo. Se pensaba que el reglamento de 2026, que volvió a imponer el fondo plano, podría favorecer el regreso a un rake más elevado. De hecho, en comparación con el año pasado, se ha producido un aumento de la inclinada hacia delante, pero quienes habían adoptado soluciones demasiado extremas han dado un paso atrás.

En respuesta a una pregunta de Motorsport.com en Monza sobre la inclinación y las alturas, Andrea Stella explicó por qué, incluso con este reglamento, no es sencillo determinar cuál es el rango ideal de distancia al suelo y que, al igual que en el ciclo técnico anterior, también este año existe un punto óptimo que interactúa con otros componentes del coche, como la zona de la cascada anclada al neumático trasero.

"En cuanto a las alturas respecto al suelo, incluso con el reglamento del año pasado había un punto óptimo. Rara vez puedes acercarte más y obtener mejores resultados. El año pasado también existía un punto óptimo, pero este punto óptimo, en realidad, desde un punto de vista práctico, estaba relacionado con el hecho de que el coche empezaba a rebotar. Pero incluso en los coches con fondos planos, hay un punto óptimo que no consiste simplemente en acercarse más o alejarse más al suelo".

La explicación de Stella es fundamental, ya que precisamente en la zona de las ruedas hay este año menos libertad de acción, por lo que gestionar las turbulencias externas no resulta tan sencillo, ya que, dependiendo del movimiento de los demás componentes, el fondo puede descargar o cargar. El director del equipo McLaren también había mencionado otro elemento: la posición del alerón delantero.

"También está el alerón delantero. Si se tiene una altura trasera muy elevada, el alerón delantero circula muy cerca del suelo. Si se obtiene rendimiento con el alerón delantero cerca del suelo, entonces es una buena dirección; sin embargo, quizá este año, con estos coches, no haya tanta ventaja en poner el alerón delantero cerca del suelo. En los años 2010-11 había una gran ventaja en rodar con el alerón cerca del suelo".

"Por lo tanto, hay aspectos relacionados con las alturas respecto al suelo que no se refieren únicamente a la proximidad del fondo. Con las geometrías del fondo que había con los reglamentos anteriores, la altura del fondo respecto al suelo era determinante, también porque la superficie del fondo nunca había sido tan grande en la historia de la F1. La superficie del fondo de este año ya es más pequeña", concluía el de McLaren.

¡Apunta!:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Gianluca D'Alessandro





Hadjar corrió media carrera sin potencia por debajo del 40% del acelerador



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Hadjar corrió media carrera sin potencia por debajo del 40% del acelerador





Leclerc, decepcionado: "Sigue habiendo problemas en la Q3, me enfada"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 d



Leclerc, decepcionado: "Sigue habiendo problemas en la Q3, me enfada"





Los baches de Austin ponen en jaque a los coches de 2026: casi tan rígidos como antes



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 d



Los baches de Austin ponen en jaque a los coches de 2026: casi tan rígidos como antes

Más de

Aston Martin





Qué hay detrás de los rumores sobre Aston Martin, Honda y Red Bull Powertrains



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



23 h



Qué hay detrás de los rumores sobre Aston Martin, Honda y Red Bull Powertrains





La mejora de Honda con el ADUO ha devuelto "la manejabilidad" a un nivel similar al inicial



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



10 d



La mejora de Honda con el ADUO ha devuelto "la manejabilidad" a un nivel similar al inicial





Entonces... ¿qué mejora Honda con el ADUO2 en el motor del Aston Martin?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



23 d



Entonces... ¿qué mejora Honda con el ADUO2 en el motor del Aston Martin?

Últimas noticias





A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 30 min



A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de México de F1 2026 y cómo ver





Ricciardo responde a si se arrepiente de haber dejado Red Bull F1 para irse a Renault



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Ricciardo responde a si se arrepiente de haber dejado Red Bull F1 para irse a Renault





Por qué Pérez apuesta por Cadillac pese a su irregular debut en la F1 en 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 h



Por qué Pérez apuesta por Cadillac pese a su irregular debut en la F1 en 2026





Di Giannantonio: "¿Ayudar a Márquez? Yo tengo que pensar en mis objetivos con VR46"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



3 h



Di Giannantonio: "¿Ayudar a Márquez? Yo tengo que pensar en mis objetivos con VR46"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse