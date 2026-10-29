Fórmula 1

La FIA revela "13.000 amenazas de muerte" a Gasly y su familia tras una polémica con Colapinto

Ben Sulayem reveló que Gasly recibió unas 13 000 amenazas de muerte tras el incidente en el Gran Premio de España

Livia Veiga

Editado: 29 oct 2026, 18:51

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Tras un incidente en el Gran Premio de España, Pierre Gasly recibió insultos por parte de algunos aficionados de Franco Colapinto. En una entrevista reciente, el actual presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, reveló que el francés llegó a recibir unas 13.000 amenazas de muerte, no solo contra él, sino también contra su familia y su novia.

Sulayem hizo estas declaraciones a The Drive, dejando claro que la FIA tomará medidas drásticas si es necesario para combatir el acoso, ya sea online o físico.

"Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte, ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos. ¿Alguien que hace eso porque un piloto estaba intentando tomar una curva? Incluso hubo una comisaria de pista que fue amenazada de muerte y de violación por lo que dijo, y son voluntarios".

El presidente de la FIA siguió pidiendo la ayuda de los aficionados a la Fórmula 1 para combatir las amenazas y los insultos enviados a pilotos, equipos y familiares.

"Corremos el riesgo de perder este deporte a causa del acoso, y ahí es donde os necesitamos a vosotros [aficionados y medios de comunicación]. Hemos creado la iniciativa 'Unidos contra el acoso online' y necesitamos utilizar mucha tecnología de IA para desenmascarar a estos acosadores online. No hay lugar para ellos, porque si no hacemos nada, nuestro deporte estará irremediablemente perdido".

"La misión es concienciar y educar —y no solo por parte de la FIA—, pero también tenemos que usar nuestro poder. Si el odio proviene de un espectador, lo expulsamos [de carreras, eventos, plataformas oficiales, etc.]. Si forma parte de los medios de comunicación, lo expulsamos porque tenemos autoridad para hacerlo. Y si se está escondiendo [en Internet], la IA lo desenmascarará. Si lo hacemos con uno, [todos] se asustarán".

Ben Sulayem también aprovechó para pedir a los propios pilotos también alzaran la voz para exigir el fin de los abusos y el acoso en Internet.

"Los pilotos de F1 tienen seguidores, y los pilotos pueden decirles a sus seguidores: 'Basta ya, no os quiero como seguidores si no os comportáis bien, si estáis lanzando amenazas de muerte'".

"Los pilotos también tienen responsabilidad porque son embajadores; son modelos a seguir, y proteger a otro piloto también les protege a ellos. Nosotros, en la FIA, tenemos responsabilidad; los equipos tienen responsabilidad; vosotros [los medios de comunicación] tenéis responsabilidad. Es cosa de todos", concluyó.

Colapinto ya se pronunció al respecto:

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