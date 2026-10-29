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Fórmula 1 GP de México

Alonso llega a México con confianza en Aston y Honda: "Vamos por buen camino"

Fernando Alonso llega al GP de México con más optimismo tras Austin y confía en los avances de Honda, aunque admite que sumar puntos será complicado.

Juanjo Sáez

Editado: 29 oct 2026, 19:43

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso afronta el Gran Premio de México con más confianza después de las buenas sensaciones de Aston Martin en Austin. El español cree que las características del circuito y los últimos aprendizajes sobre la unidad de potencia Honda permitirán al equipo dar un paso adelante, aunque reconoce que sumar puntos seguirá siendo complicado.

El asturiano reconoce que el Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido tradicionalmente complicado para él, con abandonos, problemas y demás. Sin embargo, llega a la cita de este fin de semana con motivos para pensar que el resultado puede ser positivo.

"Lo intentamos. Lo intentamos cada año. Pero, como has dicho, creo que México siempre nos ha resultado complicado. Pero creo que este año llegamos con un poco más de optimismo", explicó Alonso en la previa del fin de semana.

El asturiano considera que el rendimiento mostrado en Austin permite afrontar la cita mexicana con una perspectiva más positiva. Además, el equipo espera aprovechar las características de un circuito en el que las curvas lentas pueden ofrecer oportunidades para explotar mejor el potencial del AMR26.

"Austin fue una carrera muy competitiva para nosotros y creemos que quizá el trazado de México también nos pueda venir bien para nuestro coche", señaló.

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La unidad de potencia Honda, otro motivo para confiar

Más allá de las características del circuito, Alonso también destacó los avances que el equipo ha conseguido en la comprensión de la unidad de potencia Honda. Después de una temporada marcada por los problemas de rendimiento y fiabilidad, Aston Martin espera trasladar a México las conclusiones obtenidas durante las últimas carreras.

"En cuanto a la unidad de potencia, parece que vamos por buen camino gracias a un par de aprendizajes en las últimas carreras".

"Especialmente en Singapur tuvimos una mala carrera en cuanto a los resultados, pero sacamos buenas conclusiones y queremos aplicarlas aquí en las curvas lentas y eso", explicó el piloto español.

El objetivo es transformar esos aprendizajes en un rendimiento más consistente a lo largo de de un fin de semana. Sin embargo, el bicampeón del mundo mantiene los pies en el suelo y no quiere generar muchas expectativas antes de una carrera en la que sumar puntos todavía se presenta como un desafío.

"Así que veo que estamos cogiendo impulso, aunque creo que sumar puntos sigue siendo un objetivo complicado, podría ser por fin un buen domingo en México".

"Así es como afronto la carrera y espero que el casco especial me traiga un poco de suerte extra", concluyó el bicampeón del mundo español de Fórmula 1.

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