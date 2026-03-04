Sainz radiografía los F1 de 2026: "Son un cohete… durante cuatro segundos"

A pocos días de que arranque la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, la parrilla se prepara para comprobar —por fin en carrera— cómo se traduce en la pista uno de los cambios reglamentarios más profundos que se recuerdan: coches más pequeños, menos carga aerodinámica, sin el efecto suelo dominante de los últimos años y, sobre todo, un nuevo concepto de unidad de potencia con un peso mucho mayor de la parte eléctrica.

En ese clima de dudas —y después de escuchar críticas tan sonoras como las de Max Verstappen, que llegó a comparar el concepto con la Fórmula E "pero con esteroides", o las de Lewis Hamilton, que dijo que la sensación podía ser "más lenta que GP2/F2" —, Carlos Sainz ha puesto una dosis de calma con una radiografía muy concreta: la tarea del piloto no es tan distinta como cree la gente, pero el feeling sí da un vuelco.

Lo hace, además, después de una pretemporada con mucho ruido y pocas certezas: solo test. En Bahrein, Charles Leclerc firmó el mejor tiempo del segundo test oficial y cerró arriba la última jornada , mientras que Williams llegó con un plan condicionado tras renunciar al "shakedown" de Barcelona por retrasos en su programa 2026.

El debate ha sido intenso en invierno y el madrileño ha dejado una idea muy clara en el podcast oficial de la F1: Beyond the Grid: la conducción no se convierte en "otra profesión", pero la sensación al volante sí cambia por completo.

"La gente cree que cambia mucho… y no"

Sainz arranca desmontando uno de los grandes malentendidos del nuevo ciclo: desde dentro, el piloto no pasa a hacer magia nueva, sino a ajustar detalles… con una diferencia clave en el feeling.

"Nuestro trabajo en el cockpit no es tan diferente como la gente piensa. Solo tenemos que preocuparnos quizá de llevar una o dos marchas menos que el año pasado, reducir antes de lo normal… y poco más. Y encontrar maneras de desperdiciar un poco menos de energía".

La frase importante, sin embargo, llega justo después, cuando explica por qué el 2026 no se puede juzgar solo por la "ista de tareas": "Sinceramente, nuestro trabajo no es tan distinto. Lo que cambia es lo diferente que se siente. Mientras haces esas cosas, se siente completamente diferente. Y tienes que adaptarte a lo diferente que se siente. Las salidas son muy distintas. Y la 'raceability' del coche va a ser muy diferente. Pero hasta que no corramos, no podré decirte cuánto".

Ahí está el núcleo del asunto: se ha hablado mucho del riesgo de coches "más lentos", pero en los test el temor se matizó al verse tiempos competitivos… aunque con una variable que se repitió en muchas tandas: la gestión de energía y el famoso clipping cuando no cuadran bien las fases de despliegue.

El "cohete" existe… pero dura cuatro segundos

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sainz reconoce que el 2026 tiene momentos espectaculares, casi de misil, especialmente cuando se junta el empuje eléctrico con el motor térmico.

"Para mí, lo más diferente es la gestión de la energía eléctrica y del propio motor de combustión. No sé cuántos caballos tenemos, pero durante esos segundos que tenemos —350 kilovatios más todo el motor térmico a fondo— es un cohete. Durante tres o cuatro segundos, es un cohete. Luego empieza a recortar y empieza a frenarse".

Y concreta dónde nota el salto: "Pero la aceleración, digamos, de 150 a 250 es mucho más rápida que hace unos años".

Sainz también describe que, en esos instantes, el modo de recta y adelantamiento (la evolución de lo que antes se entendía como DRS) refuerza la sensación de "latigazo": "Encima tenemos el SLM, el viejo DRS, ‘doble DRS’. Y se siente increíble. Durante esos tres o cuatro segundos, es increíble".

Menos carga, coches "bonitos"… y una comparación perfecta para explicarlo

La otra gran parte del cambio es aerodinámica y de concepto de coche. Y ahí Sainz no se va por lo abstracto: lo traduce con una comparación muy visual, de las que se quedan. "Se ven muy bien, estoy de acuerdo".

Sobre el pilotaje, insiste: no es un coche "de otro planeta", pero sí uno con bastante menos carga.

"Para conducirlos, en realidad no son tan diferentes al año pasado. Es como coger los coches del año pasado y quitarles… no sé cómo explicarlo, pero es como quitarles entre 60 y 100 puntos de carga aerodinámica respecto al año pasado. Y con un pequeño matiz: puedes ir un poco más blando que el año pasado al no tener efecto suelo. Así que no es tan distinto. Es como ir con los alerones de Monza del año pasado… pero en Bahrein".

Cuando le preguntan si se parecen a los coches pre-efecto suelo, Sainz matiza: no compra una etiqueta fácil. Para él, es "algo entre medias"… con peores compromisos de manejabilidad.

"Está entre un coche de 2021 y uno de 2022, con menos carga aerodinámica. Está justo en medio. No es una generación 21, no es una 22: es un punto intermedio y luego reduces carga. Y luego le quitas ‘drivability’, le metes turbo lag y otras cosas que te complican mucho la vida".

Lejos de quejarse, Sainz lo celebra como reto técnico y de pilotaje: "No me quejo de que sea complicado. Estoy encantado de que sea un desafío. Y, sobre todo, estoy encantado de retar a los ingenieros para que lo mejoren, porque eso es lo que van a hacer".

Y ahí deja el mensaje final: este 2026 será, en parte, una historia de evolución acelerada. Lo que hoy se siente brusco, en unas carreras puede ser muy distinto. "Esa es la belleza de la Fórmula 1: tenemos gente muy inteligente. Va a mejorar… Para Melbourne será mejor. Y en seis meses, será mucho mejor. Y en dos años, no te puedo decir. Pero esa es la belleza de la F1".

Con todo, su conclusión es la que resume el invierno entero: los test enseñan pistas, pero el veredicto real empieza cuando se apagan los semáforos. "Hasta que no corramos, no podré decirte cuánto de diferente es", cerró.