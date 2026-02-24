Sainz pide paciencia de cara a 2026, pero avisa: "No descartes sorpresas"
Con el cambio de reglas de 2026, que cambia tanto los monoplazas a nivel técnico como las unidades de potencia, había grandes esperanzas puestas en Fernando Alonso y Carlos Sainz, pero la realidad tras los test de pretemporada parecen indicar que tanto Aston Martin como Williams arrancarán con retraso respecto a la mayoría de sus rivales y más problemas de los esperados.
Por esa razón, parece que haber habido una especie de "bajón" entre muchos aficionados españoles a la Fórmula 1. Y, durante un evento de Estrella Galicia 0,0, el propio Carlos Sainz aconsejó a los fans seguir viendo la F1 y no perderse el estreno de la temporada 2026 en Melbourne, ya que hay una gran cantidad de cosas nuevas que seguramente ofrezcan espectáculo.
"Para la afición española se me hace difícil ahora mismo encontrar otra razón, que es que hay cambio de reglamento y yo creo que todo el mundo está con ganas de ver lo que pasa en Australia".
"Yo creo que al aficionado español si se levanta a las cinco es porque ya le gusta mucho. Entonces la va a ver si estoy arriba o no, porque ya era para levantarte a las cinco te tiene que gustar mucho la Fórmula 1, no solo el piloto español al que sigues".
"Y y yo es que creo que va a estar divertida esa primera carrera porque van a pasar muchas cosas y va a ser la primera vez de muchas cosas como el 'Overtake Mode' nuevo que nos han hecho, de las salidas, las paradas en boxes, los 'boost' nuevos que tenemos, va a haber tantas cosas nuevas que yo creo sinceramente que va a estar divertida la carrera", dijo.
Cuando le preguntaron por el posible éxito de los pilotos españoles en la Fórmula 1, Sainz fue sincero y pidió paciencia, aunque no descartó la posibilidad de tener "sorpresas" y "carreras locas" con este reglamento totalmente renovado que podría cambiar por completo el panorama de la categoría.
"Va a tocar esperar un poquito al inicio. Entonces bueno, que sigan poniendo la TV, que nos sigan apoyando lo máximo posible, que tampoco descarten sorpresas, porque siempre las va a haber en un cambio de reglamentación y siempre van a haber carreras locas, pero que sí, un poquito de paciencia y a disfrutar la Fórmula 1", concluyó el piloto madrileño de Williams en la F1.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Sona Maleterova / Getty Images
