Sainz desvela conversaciones con Alonso sobre sus problemas antes de la F1 2026

La situación de Carlos Sainz y Fernando Alonso de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 parece ser complicada, al menos en las primeras carreras. Williams no llegó a tiempo al shakedown de Barcelona, pero luego en Bahrein dieron muchas vueltas y recuperaron el tiempo perdido, aunque todavía tienen muchos aspectos a mejorar, como por ejemplo el sobrepeso. En cuanto a Aston Martin, llegó tarde a Barcelona y en Sakhir tuvieron innumerables problemas de fiabilidad y una clara falta de ritmo.

Teniendo en cuenta las posibilidades de ambos equipos por economía, infraestructura y personal, la mayor decepción es la de Aston Martin, pero Williams llega a 2026 con el listón alto tras conseguir el quinto puesto en la clasificación de constructores el pasado curso.

Debido a ello, Carlos Sainz reveló en un evento de Estrella Galicia 0,0 que estuvo hablando con Fernando Alonso durante un largo rato en el que estuvieron explicándose sus problemas.

"Me encontré con Fernando un día por el paddock y estuvimos hablando 20 minutos largos poniéndonos un poco al día el uno del otro".

En ambos casos, el piloto español de Williams cree que deben confiar en "la capacidad de reacción" de sus respectivas escuderías, pero asegura que ambos están deseando ayudar a sus equipos en todo lo que puedan a lo largo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

"Su situación es un poco parecida a la mía, una situación que no es la ideal, que es complicada, pero con ganas de ver también lo que es capaz de traer su equipo y ver la capacidad de reacción de su equipo, porque al final los dos dependemos de nada más y nada menos que la capacidad de reacción que tenemos en nuestro equipo ante la situación complicada en la que cada uno nos encontramos".

Aunque son rivales, Sainz espera que el panorama mejore para Alonso con Aston Martin y Honda.

"Le deseo también que todo lo mejor y espero que también pues Aston Martin y Honda pues mejoren respecto a lo que han mostrado en Bahrein", concluyó el madrileño.

Sin embargo, parece más probable que sea Williams el que progrese en las primeras carreras del año que Aston Martin, ya que los de Grove reconocen tener soluciones ya para el sobrepeso del FW47, mientras que los de Silverstone reconocen tener un gran retraso en su proyecto, sumado a un motorista como Honda que admite sus problemas de fiabilidad y de rendimiento, que podrían no solucionarse como mínimo hasta la séptima ronda del año, cuando el nuevo sistema ADUO ofrezca la primera gran oportunidad de actualizar las unidades de potencia que tengan un retraso evidente.