Vídeo: el emotivo encuentro de Sainz con la niña creadora de su unicornio de la suerte

El deporte en general y la Fórmula 1 en particular dejan momentos que ni los que los ven ni los que los viven olvidarán nunca, y ese es el caso de Thea, una niña de siete años que ha vivido un momento mágico gracias a Williams y Carlos Sainz.

Thea es la pequeña fan que en septiembre de 2025, en un vídeo con preguntas y respuestas a los aficionados, preguntó a Sainz si debía llamar a su unicornio de juguete Sparkles o mejor Sprinkles y si llevaría una pegatina de unicornio en su casco durante el resto del año. El madrileño, en presencia de su compañero Alex Albon accedió, y el unicornio resultó ser un talismán que le acompañó en el podio del GP de Azerbaiyán, donde Sainz lo llevó en el casco y lo pegó también en el trofeo.

El unicornio se hizo viral, y dada la suerte que había dado, Sainz lo dejó para el resto del mundial, y su equipo de hecho lanzó una línea de productos con el unicornio, donando parte de lo recaudado a la familia de Thea.

Ahora, Williams ha publicado un vídeo en el que se ve a Thea visitando la sede de la escudería en Grove, Gran Bretaña, y conociendo primero al director del equipo, James Vowles, que le agradeció a la niña haber propuesto la pegatina y le enseñó cómo la habían puesto en el trofeo. "Y ese trofeo es algo que, para este equipo, cuando lo conseguimos, llevábamos mucho, mucho tiempo sin subir al podio", le explicó Vowles, en referencia a la sequía de podios que, sin contar la farsa de Bélgica 2021, duraba desde junio de 2017 para Williams.

"Y significó muchísimo para esta organización. Hubo felicidad, hubo lágrimas, hubo risas y, al mismo tiempo, una parte de ti también estuvo presente. Así que solo es un agradecimiento", remató el jefe de equipo.

Luego, Thea recorrió el museo con algunos de los coches más míticos de Williams en F1, ¡e incluso se subió a uno! Y por fin llegó el momento en el que apareció Sainz, y la niña salió corriendo a abrazarle. "Por fin nos conocemos", comentó el madrileño. Thea le presentó a Sparkles, su peluche, "el original", al que Sainz definió como "muy lindo, como tú".

La niña no podía ocultar su emoción, incluso cuando Sainz le dejó su chaqueta, que le quedaba enorme. La madre y ella le contaron cómo empezó a seguir la F1, y Carlos aumentó la sorpresa cuando apareció con una tarta de cumpleaños con siete velas y cantando el 'Happy Birthday to you'. La niña le regaló un amuleto, una piedra que le aconsejó guardarse en su bolsillo para que su suerte continúe. El encuentro acabó, tras comer tarta, con unas fotos y, cómo no, un abrazo. Un día que jamás olvidará Thea ni su familia.

Vídeo: Sainz conoce a la niña que creó el unicornio