Carlos Sainz explica la clave de su fama como "piloto de equipo" en F1

Desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo, Carlos Sainz se ha ganado muchos elogios por ser un piloto muy trabajador, que ayuda a todos los equipos a los que llega, y así lo demuestran los resultados de todas las escuderías por las que ha pasado.
Ahora, el piloto español está quizá ante su mayor reto en la Fórmula 1, un equipo Williams que ha pasado por momentos muy complicados y que poco a poco empieza a ver la luz al final del túnel, como por ejemplo demuestran sus dos podios totalmente inesperados la pasada campaña.
En un evento de Estrella Galicia 0,0, patrocinador de Sainz y de Williams, el propio piloto madrileño explicó qué le ha llevado a ser considerado como 'un gran piloto de equipo'.
"Me gusta ayudar todo lo que puedo al equipo al que voy. Es mi filosofía para hacer las cosas".
Y añadió: "Por ejemplo, en este bache en el que estamos ahora mismo pasando, pues intentar contarle al equipo o explicar donde yo creo que están las partes donde creo que más estamos flojeando o más hay capacidad de mejoría y no solo decirlo, sino ofrecer ayuda, ir a la fábrica y decir: 'Oye, esto lo hacemos, pero lo hacemos ya, que creo que hay que hacerlo ya no mañana'".
Para Carlos Sainz, una de las claves es "estar presente" en el equipo en todos los procesos, no sólo en los fines de semana de carrera, ya que al personal le gusta ver que los pilotos se involucran en todo.
"Y sí estar presente, ¿no? Estar presente, que la gente sienta que estás encima, que no eres un piloto que acaba la carrera, te vas a tu casa y vas a hacer lo tuyo y apareces en la siguiente carrera, ¿no? A mí me gusta pues volver, ir al simulador, organizar reuniones con los departamentos que yo creo que necesitan un empujón, vuelvo a casa, llamo por teléfono cuando he llegado a casa y hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, vamos a traer esto a la siguiente carrera, en general estar encima de todo".
El piloto español de Williams reconoce que también le gusta "salir de la zona de confort" y obligarse a sí mismo a hacer cosas que en ocasiones no le apetecen por el bien del equipo.
"Y yo creo que en la F1 actual es muy fácil acomodarse porque tenemos el simulador, tenemos la fábrica, pero tenemos tantas carreras que a ti lo que te apetece es volver a tu casa, descansar, dormir y recuperar energías, para luego irte a la siguiente carrera ya recuperado y descansado, pero salir un poco de esa zona de confort y decir, pues aunque no apetezca ir a la fábrica o aunque no me apetezca meterme ese vuelo extra, pues lo hago e intento ayudar todo lo que puedo para mejorar antes que los demás", dijo.
