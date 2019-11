Sainz anticipa un fin de semana "complicado" para McLaren

El piloto madrileño de McLaren empleó los libres 1 en probar diferentes opciones de fondo plano y en evaluar los prototipos Pirelli 2020. La marca italiana cedió dos juegos a cada piloto, pero parece que a nadie en la parrilla le han terminado de convencer.

Sainz se quedó fuera del top 10 en la primera sesión, tras completar 26 vueltas, y acabar a 1,666 de Hamilton. Pero en la segunda, donde ya pudo centrarse en la configuración del MCL34 para este fin de semana, bajó en 1,1 segundos su tiempo y acabó 8º, con 34 vueltas en su haber.

"Había que probar mucho en los libres 1 con los fondos planos y unas parrillas de sensores para evaluar las ruedas de 2020, por eso ha sido una sesión un poco más lenta en ese sentido. Pero en los libres 2 nos hemos podido concentrar en poner a punto el coche y para la rueda blanda ya iba un poco mejor, aunque este fin de semana de momento nos está costando encontrar el setup", apuntó Sainz en los micrófonos de Movistar + F1.

Una de las mayores preocupaciones de todos los pilotos este viernes fueron los baches que presentó el trazado de Austin.

"Sí, es un circuito que siempre ha sido bacheado desde que lo conozco. Pero este año hay 2 o 3 que son muy grandes, y eso te deja sin visión y te deja a la suerte a ver si bloqueas una rueda o no. Es todo un reto", aseguró el madrileño al respecto.

"Ha sido una buena vuelta con el blando, pero la mitad de parrilla está tan apretada como siempre, sobre todo en tandas largas. Va a ser una gran batalla con Racing Point, Renault y Toro Rosso".

"Va a ser un fin de semana muy complicado para nosotros, porque vemos que en esta pista no somos tan competitivos como lo fuimos en México en clasificación, así que nos va a llevar mucho trabajo tratar de ser 7º y 8º en la parrilla".

Cuando se le preguntó por las tandas largas, respondió: "Ni bien, ni mal. Como hemos visto en las ultimas carreras, el ritmo en tandas largas está muy apretado en mitad de parrilla y es donde más nos está costando últimamente".

Sainz protagonizó uno de los momentos de la FP2, cuando al final de la sesión Stroll se le tiró por el interior de la horquilla y estuvieron a punto de tocarse.

"No le vi. No sabía que iba a intentar un adelantamiento en mitad de los libres en esa horquilla. Me pareció algo bastante optimista", afirmó.

El español es séptimo en la general del campeonato, pero tiene a Gasly a un punto. Albon, que lleva desde Spa, en agosto, en Red Bull, ya está a solo dos de él. Así, lograr el sexto puesto a final de año parece casi imposible, pero Sainz espera luchar, "al menos", por el 7º.

"Lo vamos a intentar. Desgraciadamente, Albon tiene el coche más rápido y terminará 6º probablemente, pero, al menos, vamos a tener una lucha apretada con Gasly y quiero recuperar puntos este fin de semana", concluyó.

Más fotos de Sainz en Estados Unidos