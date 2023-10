Sainz sobre copiar el diseño de Red Bull F1: "Nos sacan dos años"

El equipo Red Bull es el absoluto dominador de la máxima categoría del automovilismo, y la mayoría de las escuderías han ido en busca de su concepto porque el RB19 es el más rápido. El objetivo de cada conjunto es el de ganar, pero los austriacos han copado todas las victorias salvo una en la temporada 2023 de Fórmula 1.

Uno de los perseguidores de los de las bebidas energéticas es Ferrari, y sobre copiar el diseño de los campeones del mundo se le preguntó a Carlos Sainz, quien ve lógico que todos vayan detrás, aunque tengan "dos años" de retraso: "Creo que una cosa es copiar el concepto y otra es tener esa idea para experimentar, para ver quién lo puede llevar más allá".

"Pienso que, en ese sentido, si todos vamos a ir en esa dirección, Red Bull nos lleva dos años de ventaja, y ahí está la dificultad de llegar a esa posición y el por qué de que estén dominando, pero el tiempo dirá, y solo debemos centrarnos en nosotros mismos", comentó el madrileño, quien también aseguró que será el futuro el que marcará si los del Cavallino Rampante dan un salto hacia delante.

"El tiempo dirá, es una pregunta que no sé contestar, lo único que puedo ser el optimista y confiar en que un equipo como Ferrari tiene la capacidad, sobre todo si lo ha hecho alguien como McLaren", expresó el español. "Lo que pasa es que ellos se han puesto los primeros a la cola, siguen estando ahí esas décimas de ventaja de Red Bull, y ahora lo que nos toca a Aston Martin, Mercedes y a nosotros es recortarlo".

Carlos Sainz es optimista sobre tener una pelea contra los de Milton Keynes en el futuro, y cree que si alguien les puede batir son ellos: "Siempre soy optimista al inicio de cada temporada, también lo era el año pasado, y nos tropezamos, pero hay que serlo. Si nos fijamos en los dos últimos años, los únicos que hemos sido capaces de plantar cara a Red Bull, ha sido Ferrari, en principio a mitad del año pasado, pero también con la victoria en Singapur o el podio en Monza hemos visto que desde que hay esta nueva reglamentación, están imbatibles, aunque si alguien puede, somos nosotros".

"Lo intentaremos el año que viene, y estoy deseando de que llegue, pero faltando seis carreras, todavía hay que centrarse en lo que viene", dijo el madrileño, quien defendió que tanto Mercedes como el resto de la parrilla se ha puesto manos a la obra con el monoplaza de 2024. "Me lo creo porque es lo que hace todo el mundo a partir de esta carrera, todo el mundo se olvida del coche de este año y se centra en el del que viene, es lo que hemos hecho también".

"Trajimos la última mejora en Japón, que no era muy grande, porque el monoplaza del año que viene ya está en el túnel de viento, y es en lo único que te puedes centrar, y en el de esta temporada solo puedes probar configuraciones, como hice en Suzuka, y seguir con lo que hay para aprovechar las oportunidades", explicó el de los de Maranello.

Al español también se le preguntó sobre cómo afectó en el desarrollo del coche y si fue él quien lideró las actualizaciones del SF-23: "No lo sé, solo puedo decir que lo primero que hago cuando me subo a un coche es notar qué falta para ir más rápido, aunque también comparo con respecto al Red Bull a quienes van más veloces que nosotros".

"Veo lo que hace Red Bull, lo que hago yo y se lo digo al equipo, y después ellos se encargan de desarrollar el monoplaza y de darnos algo que vaya en la dirección correcta", continuó. "Quiero pensar que afecto y lidero la dirección en la que hay que ir, pero no es un coche que me encante ni que haya puesto a mi gusto".

"Si fuera así, cambiaría muchas cosas, pero es la manera de ir rápidos y la forma en la que sacamos potencial, así que hay que adaptarse", afirmó Carlos Sainz, quien no es capaz de medir la forma en la que influyó. "Es difícil decir o cuantificar en cómo he influido, y lo mejor es preguntar a ingenieros y miembros de la escudería, no a mí".

