Sainz: "No sé por qué decís que estoy infravalorado si estoy en Ferrari"

Ser piloto de Ferrari es una de las cosas más grandes que le pueden pasar a alguien en la Fórmula 1, y Carlos Sainz lo consiguió después de un largo proceso de aprendizaje en escuderías menores que peleaban por entrar en los puntos y soñar con podios en ocasiones muy especiales. Sin embargo, muchos aseguraron que alcanzó ese asiento en el equipo de Maranello por su nombre, lo que el propio madrileño opacó con sus actuaciones.

En un evento de Estrella Galicia 0,0 en Madrid, al español se le preguntó si tenía la sensación de que la prensa internacional le infravaloraba, a lo que respondió de manera categórica: "Yo me siento valorado, no sé por qué decís que estoy infravalorado si estoy en Ferrari".

"Si estoy es porque alguien me habrá valorado como para estar en la mejor escudería de la historia, el resto son puntos de vista subjetivos, pero lo que me importa, quienes están en Fórmula 1, los otros pilotos y jefes de equipo, me valoran como se me tiene que valorar, en ese sentido cuando llega a ser puro trabajo o rendimiento, todos lo hacen sin favoritismos", comentó Carlos Sainz.

Al piloto de Ferrari también se le puso sobre la mesa el tema de la renovación, puesto que su contrato expira a finales de 2024 y no hay atisbos de una renovación próximamente: "No es cuestión de que no quiera renovar, es que no nos hemos sentado, hemos todo el día viajando, y la prioridad es acabar de la mejor manera posible la temporada".

"Para qué te vas a poner a negocias con cuatro meses pendientes en invierno, en los que puedes tener calma y tiempo", expresó el madrileño. "Mi futuro, creo que lo he dicho varias veces, se decidirá, o intentaré que se decida, en invierno. Ya sabéis cuál es mi prioridad o intención a medio-largo plazo, o a corto, medio y largo plazo, y espero que podamos saberlo en invierno".

La victoria en el Gran Premio de Singapur o su podio en Monza delante de todos los tifosi podrían ser las claves para ese acercamiento con una nueva firma, pero Carlos Sainz lo ve de otra forma: "Si estas en un buen momento de tu carrera deportiva, siempre es más fácil negociar que si estás en uno malo, pero no creo que las últimas carreras hayan cambiado la perspectiva que tiene Ferrari de mí o yo de Ferrari porque creo que los dos sabíamos de la capacidad y potencial que tenemos, y mi visión en invierno iba a ser la misma hubiese ganado en Singapur o no".

Además, el de Ferrari habló sobre esas actuaciones en las que descorchó el champán en el podio y citó su Gran Premio de Italia como algo crucial en su trayectoria: "Creo que, en cierto modo, gracias a la victoria en Singapur es fácil olvidarse de Monza, pero pienso que Monza fue quizá más importante que Singapur porque allí estuvo primero en los libres e hice la pole position delante de los tifosi".

"Después, el domingo, lo que me tocó hacer y con ese podio, me ha marcado en mi carrera deportiva, y hacerlo delante de esa gente coreando tu nombre y ser el héroe de la carrera me ha marcado, no voy a olvidarlo nunca", dijo el madrileño. "Seguro que eso también ayudó a llegar a Singapur reforzado para dominar casi todas las sesiones de libres, la clasificación y la carrera".

"Probablemente, sin Monza, Singapur habría sido más complicado, viví en 2021 y 2022 ser piloto de Ferrari, ¿y qué ha cambiado este año? Nada, simplemente te adaptas, el coche iba mejor, y sabía que Monza era un circuito que se me daba bien, y lo tenía marcado para hacer algo especial", sentenció miembro del Cavallino Rampante.

