Leclerc cree que el actual Ferrari F1 favorece al estilo de Sainz

Sainz puso fin a la racha récord de victorias de Red Bull y Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur, mientras que un problema en la parada en boxes dejó a Leclerc en la cuarta posición.

Aunque el bacheado circuito urbano de Marina Bay obligó a los equipos a modificar la altura de los monoplazas, todos creen que el traspiés de los de Woking será temporal, pese a que Ferrari en las últimas citas ha dado la sensación de haber dado un paso adelante importante.

Charles Leclerc considera que Zandvoort, en el mes de agosto, ha sido clave para este cambio de dinámica, ya que los de Maranello encontraron la clave para tener más controlado el impredecible comportamiento de un SF-23 muy agresivo.

En declaraciones en Singapur, dijo: "Espero que sea posible repetir esto en Suzuka, y estoy deseando comprobarlo. Si lo conseguimos, será una muy buena señal para el futuro. En Zandvoort hicimos muchas pruebas. En Monza, queríamos volver a confirmar esas pruebas y la comprensión que teníamos del coche".

"A partir de ahí, lo aplicamos todo y pareció que dábamos un gran paso adelante", comentó. "Dicho eso, Singapur ha sido históricamente una pista muy buena para nosotros, así que tenemos que esperar una carrera más para ver si hemos dado un paso adelante realmente o si es algo puntual".

El equipo de Maranello introdujo un suelo mejorado en el GP de Miami como parte de un camino de desarrollo que fue creado para hacer el coche más predecible, pero Leclerc reconoce que él ha tenido que trabajar más que Sainz en los ajustes de configuración, ya que las actualizaciones habían sido más beneficiosas para el piloto español.

El monegasco explicó lo siguiente: "Es genial tener a [Carlos Sainz] con ese estado de forma porque me empuja también a entender un poco más mi estilo de pilotaje y a intentar adaptar mi estilo de conducción a lo que necesita este coche".

"Por el momento no me siento del todo cómodo con el monoplaza, tiene demasiado subviraje para mi gusto y me cuesta esquivarlo- Debido a la imprevisibilidad del coche, no puedo tener el sobreviraje que quiero", dijo haciendo referencia que las características del SF-23 ahora eran más propicias para el estilo de Sainz.

"Queda trabajo por hacer, pero en primer lugar es estupendo ver que al menos la competitividad parece estar ahí. Ahora me toca a mí intentar alcanzarla", continuó. "Tenemos un monoplaza muy impredecible y por eso tenemos que ir sobre seguro en cuanto al equilibrio. No es que sea un monoplaza subvirador, es que tienes que poner subviraje en el coche para que sea predecible y esto es complicado".

