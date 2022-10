Cargar el reproductor de audio

A Ferrari no le queda prácticamente nada por lo que luchar en lo que queda de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Después de las victorias de Charles Leclerc en Bahrein y Australia, las dos primeras citas del curso, las expectativas fueron muy altas, pero a falta de cuatro carreras para cerrar el telón a la campaña, sus posibilidades de ganar el campeonato de pilotos se han terminado y en el de constructores parece que tendrán que terminar el año mirando más hacia detrás que hacia la primera posición después de una alarmante falta de fiabilidad y errores continuos.

Antes del parón veraniego, el director del equipo, Mattia Binotto, dijo que no había "ninguna razón" para pensar que la Scuderia no podía ganar todas las carreras que quedaban. Ahora, la pregunta es si un piloto de Ferrari volverá a subir a lo más alto del podio en las cuatro citas que le restan a la temporada, algo quizás un poco más sencillo después de que Max Verstappen se haya proclamado campeón del mundo por segundo año consecutivo.

El mandamás, el presidente de Ferrari, John Elkann, al menos alivió de alguna manera la presión pública al afirmar que Binotto tenía su puesto asegurado: "Tenemos mucha fe en Mattia y de verdad apreciamos todo lo que él y nuestros ingenieros han hecho", dijo.

"Dar nuestra confianza a Binotto y su equipo fue la decisión correcta y ha dado sus frutos". Simultáneamente, Elkann subió la temperatura añadiendo que "con Charles Leclerc en la pole position", Ferrari "conseguirá" ambos títulos antes de 2026.

En el apartado más técnico del chasis y del motor, eso parece bastante plausible. El regreso del tan famoso efecto suelo ha demostrado que Ferrari es capaz de construir un coche que puede luchar por victorias y alcanzar la máxima gloria en el campeonato, incluso aunque el equipo italiano no estuviese preparado operativamente para llegar a esos objetivos.

En cuanto a los pilotos, mientras que Leclerc parece ser la gran apuesta de los de Maranello para vencer a Red Bull y Verstappen, sin duda alguna Carlos Sainz es una especie de arma secreta.

Como piloto número dos de su equipo y con el nivel mínimo de expectativa que ese papel requiere, Sergio Pérez ha sido, con razón, elogiado al compararle con las actuaciones de los que hasta ahora habían sido compañeros de Verstappen; Alexander Albon, Pierre Gasly y Daniil Kvyat. Por lo tanto, es justo también elogiar a Sainz analizando su mejoría en un papel similar.

El piloto español empezó el año falto de química con el F1-75, sufriendo sobre todo con una parte trasera muy nerviosa, reconociendo que prefería el comportamiento de la coche de 2021, mucho menos competitiva.

En las cuatro primeras carreras, de media fue 0,59s más lento en la clasificación que su compañero de equipo, que logró tres poles. Un trompo en la grava en Australia, mientras Leclerc lideraba, y un accidente con Daniel Ricciardo en la primera vuelta de la carrera en Imola, tampoco le ayudaron.

Sin embargo, en este tramo final de la temporada parece que todos se han puesto de acuerdo en que Sainz se ha puesto a tono. Es cierto que algunos fines de semana no han terminado de la manera deseada, pero en lo que respecta al ritmo, él y Leclerc son ahora una combinación de pilotos que rinden a un nivel muy similar, sólo superado por el dúo de Mercedes con Lewis Hamilton y George Russell.

En las últimas carreras, la diferencia en la clasificación ha sido siempre muy ajustada y en ocasiones incluso favorable a Sainz, algo que parecía imposible a principios del curso. Y eso, si consiguen mantenerlo de cara a los próximos años, es un arma al alcance de muy pocos equipos.

"Creo que no es ningún secreto que he estado mucho más cerca en cuanto a ritmo a una vuelta, y he podido luchar por muchas más poles y hacer clasificaciones mucho mejores últimamente", reconoció el ganador del GP de Gran Bretaña, su única victoria hasta la fecha en la Fórmula 1.

"Y sí, el ritmo de carrera es algo que quiero mejorar o seguir mejorando, pero al menos el progreso que he hecho con el coche con la ayuda de mis ingenieros, para sentirme un poco más cómodo, intentando cambiar un poco la conducción respecto a lo que hacía Charles, con el objetivo de explotar el coche al límite, ha funcionado bien".

"Estoy luchando mucho más y estoy en una posición mucho mejor. Mi objetivo es terminar bien la temporada, para intentar ponerme en una buena posición de cara al año que viene".

Por supuesto, la ambición de Sainz es demostrar que puede ser el mejor piloto y la punta de lanza de Ferrari, para en última instancia utilizarlo como trampolín para conseguir el título en la máxima categoría del automovilismo.

Independientemente de si eso es realista o no a los ojos de los espectadores, lo que sí que es innegable es su progreso, su enorme inteligencia al volante del coche (véase el cálculo de los pros y los contras de la estrategia durante las carreras) y la cordial relación interna que él y Leclerc han mantenido desde su llegada a principios de 2021. Estos factores podrían ser la clave que ayude a los de rojo a conseguir los ambiciosos objetivos de Elkann, algo que no consiguen desde 2008 como constructores y desde 2007 con alguno de sus pilotos, de hecho, el ya retirado Kimi Raikkonen fue el último en coronarse como piloto de Ferrari... y ya ha llovido.

