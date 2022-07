Binotto no ve razón para que Ferrari no gane todas las carreras que quedan

Cargar el reproductor de audio

El equipo de Maranello y el que fue el primer líder del mundial en 2022, Charles Leclerc, están a pie cambiado tras una combinación de problemas de motor, estrategias incorrectas y errores de pilotaje en las últimas semanas.

El último fallo de Leclerc, un trompo en el Gran Premio de Francia, dejó la puerta abierta de par en par para que su principal rival, Max Verstappen, consiguiera una nueva victoria.

El triunfo del neerlandés le permite disfrutar de una ventaja de 63 puntos en la clasificación de pilotos sobre el monegasco, mientas que Red Bull se sitúa 82 puntos por delante de Ferrari en el campeonato de constructores.

Pero aunque la diferencia parece inmensa, no es insalvable, y el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, dijo que lo único que puede hacer su escudería es aspirar a la victoria en cada una de las carreras restantes.

Al reflexionar sobre si las esperanzas de la estructura italiana de cara al título dependen ahora de un tropiezo de Red Bull, Binotto dijo: "No lo sé, porque no cuento los puntos. Si me hubieras preguntado antes de esta carrera cuál era la diferencia con Red Bull o con Max, no podría responderte porque no la estoy mirando".

"En lo que estamos centrados es en intentar ir a cada carrera y sacar el máximo resultado en cada una. No ocurrió aquí en Paul Ricard, pero creo que ya estamos centrados en Hungría y en ir allí a por el doblete".

"Creo que cada carrera cuenta lo mismo que las demás. Al final de la temporada, haremos las cuentas y veremos dónde estamos".

Binotto aseguró que el hecho de que el coche de Ferrari haya demostrado ser tan rápido, como se pudo ver en el ritmo de Leclerc antes de abandonar en Francia, le ha dejado la sensación de que el equipo tiene el potencial para lograr una racha impresionante.

"Creo que lo más importante es ver el buen coche", explicó. "No hay ninguna razón para no ganar 10 carreras de aquí al final".

"Creo que la forma de verlo tiene que ser positiva, y me gusta ser positivo, mantenerme optimista. ¿Podría pasarle algo a Max Verstappen y a Red Bull? Ya les pasó a ellos como nos ha pasado a nosotros. Tal vez ocurra también".

"Pero no cuento con ello. Creo que tenemos que centrarnos en nosotros mismos y hacerlo lo mejor posible".

Mientras que Leclerc sí contabilizó el coste del error que le dejó fuera del GP de Francia, Binotto tiene claro que el ritmo del monegasco es tal que las cosas podrían darse la vuelta muy rápido.

"Lo que le he dicho a Charles es que las cosas están más complicadas, pero no imposibles", dijo. "Y simplemente vamos a disfrutar más en el caso de que podamos convertirlo en una victoria al final".

"Tenemos que estar concentrados en cada una de las carreras. Si miro las últimas carreras, siempre tuvimos un gran potencial. No se convirtió en los mejores resultados en términos de puntos para el campeonato, pero ahora mismo no hay ninguna razón por la que en las próximas 10 carreras no pueda suceder".

"El potencial está ahí. Los pilotos son fantásticos. Así que soy bastante positivo", concluyó el dirigente de los de Maranello.

