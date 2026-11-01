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Fórmula 1 GP de México

Ryo Hirakawa podría haber pasado "fácilmente" a la Q2 en México sin el tráfico

El sustituto de Esteban Ocon se clasificó 19º para su primera carrera de Fórmula 1, pero el nuevo piloto de Haas cree que podría haberlo hecho mejor.

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Editado: 1 nov 2026, 0:49

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Ryo Hirakawa, piloto suplente de Haas, cree que habría llegado "fácilmente" a la segunda ronda de la clasificación para el Gran Premio de México 2026 si no se hubiera encontrado con tráfico en su última vuelta de la sesión.

El japonés, que debutaba en la Fórmula 1 con Haas como reemplazo de Esteban Ocon, había marcado su mejor tiempo en el primer sector y aspiraba a pasar a la Q2, pero se topó entonces con Alex Albon y perdió tiempo en las curvas del segundo sector, para posteriormente perder más tiempo con Franco Colapinto en el tercer sector.

Al reflexionar sobre su primera sesión de clasificación en la F1, Ryo Hirakawa calificó su vuelta como "una lástima", ya que consideraba que la evolución de la pista era lo suficientemente buena como para permitirle pasar a la Q2 de la clasificación.

"Tuve tráfico desde la curva 6 y también en los tramos de alta velocidad, por lo que perdí mucha carga aerodinámica", explicó Hirakawa.

"Podría haber llegado, diría que fácilmente, a la Q2, lo cual es una pena muy, muy grande para mí, pero aun así es bonito estar aquí, así que no puedo quejarme mucho. Con unas condiciones ambientales como estas, en cuanto deslizas lo pagas caro en el Sector 3. Diría que hay que apretar, pero al mismo tiempo hay que dosificarse un poco".

Resumen y resultados de la clasificación:

Ryo Hirakawa, equipo Haas F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Hirakawa había pilotado el coche en la FP1 y, antes de recibir la llamada para correr el resto del fin de semana en sustitución de Ocon, explicó que tuvo que interrumpir su habitual sesión matinal para prepararse. La mayor parte de su programa en la FP3 se dedicó a prepararse para la clasificación, lo que hace que el domingo sea una incógnita.

Afirmó que su objetivo era simplemente hacer una buena salida y superar la primera curva sin problemas, pero no quiso hablar sobre si abandonaría la lucha por el título del WEC la próxima semana en la última ronda que se disputa en Monza.

Hirakawa, junto con sus compañeros del Toyota #8, Sébastien Buemi y Brendon Hartley, lidera el campeonato con 25 puntos de ventaja sobre el trío del Toyota #7, formado por Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries. Esto significa que el #7 debe ganar y asegurarse el punto que da la pole.

"Solo estoy centrado en mañana, no hay nada que comentar sobre la semana que viene. Veamos qué podemos hacer mañana. [El plan es] una buena salida, una buena primera curva y muchas cosas nuevas, así que solo tengo que ejecutarlo y dar lo mejor de mí".

"Incluso probé a parar en el box al principio de la FP3, aunque las circunstancias de la carrera serán diferentes, pero creo que debería estar preparado para ello".

"Conduje en la FP1, así que la experiencia me ayudó mucho. No partía de cero en la FP3, así que no creo que fuera así en mi caso", concluyó el japonés.

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