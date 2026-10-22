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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Russell hace autocrítica ante el posible título de Antonelli: "No he estado a la altura"

George Russell reconoce que el estilo de conducción de Kimi Antonelli se ha adaptado mejor a la nueva F1 y hace autocrítica por una temporada en la que su compañero está a las puertas del título.

Pol Hermoso

Editado: 22 oct 2026, 21:37

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Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell empezó 2026 soñando con ser campeón del mundo. Diecisiete carreras después, podría ver cómo su propio compañero de equipo consigue precisamente ese objetivo. Y lo más llamativo es que el británico no busca excusas: admite que Andrea Kimi Antonelli ha sabido entender mejor que él las exigencias de la nueva Fórmula 1.

El Gran Premio de Estados Unidos puede convertirse en un fin de semana histórico para Mercedes. Antonelli llega a Austin con 340 puntos, 102 más que Russell, y con su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón del mundo. Una situación que parecía difícil de imaginar al inicio del año, cuando ambos partían con las mismas herramientas para luchar por el título.

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Sin embargo, Russell no se muestra especialmente frustrado. Preguntado este jueves por la posibilidad de que su compañero sentencie el campeonato, el británico reconoció que su principal preocupación durante toda la temporada no ha sido perder el Mundial, sino no encontrar el rendimiento que esperaba de sí mismo.

"A principios de año, cuando tenía una gran desventaja de puntos, lo que me quitaba el sueño era mi falta de rendimiento. Pensaba en cómo podía mejorar, qué necesitaba del coche y qué necesitaba el coche de mi forma de pilotar", explicó.

Russell llegó a remontar desde una desventaja de 70 puntos hasta situarse a menos de 25 después de Silverstone, pero el campeonato volvió a escapársele entre resultados complicados y oportunidades perdidas.

"Esta temporada simplemente no estaba destinada a ser. No estoy amargado por ello", reconoció.

Y añadió una reflexión especialmente contundente: "Ha habido tanta mala suerte como actuaciones mías que no han estado al nivel que sé que puedo alcanzar. Esa es la realidad".

Russell explica la gran ventaja de Antonelli

Más allá de los resultados, el británico cree haber identificado una de las principales razones por las que su compañero ha conseguido ocho victorias y está a las puertas del título: su forma natural de conducir encaja mucho mejor con los nuevos coches de 2026.

"Con estos nuevos monoplazas y neumáticos, su estilo de conducción, especialmente en ritmo de carrera, ha sido muy fuerte", explicó Russell.

"Yo siempre he sido un piloto que se centra más en la zona media y la salida de las curvas. Soy bastante agresivo con el acelerador y busco dar gas pronto. Él hace lo contrario: ataca mucho la entrada de las curvas y suele acelerar más tarde".

Una diferencia que, con las nuevas unidades de potencia, ha resultado decisiva.

"Por cómo han evolucionado el coche, los neumáticos y el motor, todo ha encajado perfectamente con su estilo de conducción. Ha sido la receta perfecta, y yo he tenido que adaptarme. Quizá podría haber hecho un mejor trabajo anticipándolo antes", admitió.

Russell asegura que finalmente ha conseguido dar ese paso, pero se ha encontrado con otro problema: cuando su rendimiento ha mejorado, Mercedes ha dejado de tener la superioridad de los primeros meses.

"Ahora Red Bull ha ganado las dos últimas carreras, McLaren podría haber ganado tres y Ferrari ha ganado dos. Antes no era así. Creo que mis mejoras han llegado prácticamente en el momento equivocado", lamentó.

Una conclusión que resume buena parte de su temporada. Cuando Mercedes tenía el mejor coche, Antonelli supo aprovecharlo mejor. Y ahora que Russell empieza a sentirse más cómodo, ganar ya no depende únicamente de superar a su compañero.

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