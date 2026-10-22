Declaraciones

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alonso no descarta sorprender en Austin: "No sé por qué, pero soy optimista aquí"

Alonso afronta el GP de Estados Unidos de F1 2026 con cierto optimismo y cree que Austin podría ofrecer una oportunidad a Aston Martin, aunque advierte de que hasta el viernes no sabrán si el circuito se adapta realmente al AMR26.

Pol Hermoso

Editado: 22 oct 2026, 19:19

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Los jueves todavía se permite soñar. El problema es que, últimamente, Fernando Alonso llega al domingo con bastante menos optimismo del que tenía al comenzar el fin de semana. Y después de lo ocurrido en Singapur, donde Aston Martin esperaba encontrar una de sus mejores oportunidades del año y terminó tropezando con sus viejos problemas, el asturiano ha aprendido a desconfiar incluso de los circuitos que, sobre el papel, parecen favorables.

Aun así, hay algo en Austin que le invita a pensar que esta vez podría ser diferente. "No tengo ni idea. Creo que Las Vegas será el peor circuito, eso es lo único que sé. Los otros cinco son difíciles de predecir, pero soy optimista aquí", aseguró Alonso este jueves en el Circuito de las Americas, al ser preguntado por las mejores oportunidades que le quedan a Aston Martin.

Y entonces apareció su habitual ironía: "Como siempre los jueves, soy más optimista que los sábados y domingos. Pero no sé por qué, tengo la sensación de que aquí podemos tener una buena oportunidad".

No es una confianza completamente ciega. El trazado de Austin combina curvas rápidas, cambios de dirección y zonas de frenada exigentes con dos rectas importantes, unas características que podrían permitir al AMR26 compensar parte de sus conocidas dificultades de velocidad punta. Aunque también será necesario comprobar cómo responde la unidad de potencia Honda, especialmente después de los problemas de entrega de potencia que perjudicaron a Alonso en Singapur.

"A veces te llevas sorpresas agradables con el trazado. El coche se comporta mejor de lo esperado o se adapta mejor a nuestro paquete. También veremos si aquí estamos en una mejor posición con el motor, si no tenemos problemas a la salida de las curvas o con la gestión de la energía", explicó.

"Hay cosas que tenemos que descubrir cada viernes", insistió.

Alonso no quiere repetir las falsas esperanzas de Singapur

Si algo ha demostrado esta temporada es que Aston Martin puede pasar de uno de sus mejores fines de semana a uno de los peores sin necesidad de cambiar prácticamente nada en el coche. En Sepang, Alonso terminó octavo y devolvió algo de esperanza al equipo. Una semana después, en Singapur, el rendimiento estuvo muy lejos de lo esperado.

"Fue un poco decepcionante. Personalmente esperaba algo más de Singapur, pero rápidamente, desde los primeros entrenamientos, comprendimos que iba a ser un fin de semana difícil", reconoció.

"Hay algunas cosas que todavía tenemos que entender, qué salió mal y qué podríamos haber hecho de otra manera. A veces esperas grandes cosas de una carrera y no llegan, y otras veces no esperas nada y consigues el mejor resultado del año".

Por eso, aunque Alonso también señala México y Qatar como circuitos que podrían ofrecer oportunidades, prefiere no hacer demasiados pronósticos. Además, admite que el AMR26 seguirá siendo esencialmente el mismo durante las seis carreras que restan para terminar 2026.

"No esperamos grandes cambios en la parrilla, tampoco por nuestra parte. Se trata de maximizar cada fin de semana y aprovechar las oportunidades cuando aparezcan", resumió.

De momento, Austin vuelve a ofrecerle una pequeña razón para creer. Otra cosa será que el Aston Martin se la confirme cuando el semáforo se ponga verde el viernes. Porque, como el propio Alonso ha aprendido este año, las buenas sensaciones de un jueves todavía no sirven para sumar puntos.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Sainz destapa la revolución de Williams: "Nos han dicho que lo cambiemos todo"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Piastri responde a Brown sobre su recuperación: "Todavía estoy lejos de mi mejor nivel"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 min



Piastri responde a Brown sobre su recuperación: "Todavía estoy lejos de mi mejor nivel"





Sainz destapa la revolución de Williams: "Nos han dicho que lo cambiemos todo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



20 min



Sainz destapa la revolución de Williams: "Nos han dicho que lo cambiemos todo"





Alonso responde tras ser 'cazado' probando el coche del Dakar 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



49 min



Alonso responde tras ser 'cazado' probando el coche del Dakar 2027

Más de

Fernando Alonso





Honda desvela qué falló en el motor de Alonso, pero sigue trabajando para solucionarlo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Honda desvela qué falló en el motor de Alonso, pero sigue trabajando para solucionarlo





Brasil 2006: Alonso, bicampeón de F1, hereda el trono de Schumacher



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Brasil



4 h



Brasil 2006: Alonso, bicampeón de F1, hereda el trono de Schumacher





Libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos (Austin) de F1 2026: a qué hora son y cómo verlos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 h



Libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos (Austin) de F1 2026: a qué hora son y cómo verlos

Más de

Aston Martin





Aston Martin F1 explica por qué no siempre es fácil encontrar el origen de sus problemas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Aston Martin F1 explica por qué no siempre es fácil encontrar el origen de sus problemas





La inteligencia artificial inspira el nuevo aspecto del Aston Martin de Alonso en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



La inteligencia artificial inspira el nuevo aspecto del Aston Martin de Alonso en Austin





Por qué Alonso cree que los motores V8 y V10 "quizás ya no encajan en el mundo actual"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Por qué Alonso cree que los motores V8 y V10 "quizás ya no encajan en el mundo actual"

Últimas noticias





Piastri responde a Brown sobre su recuperación: "Todavía estoy lejos de mi mejor nivel"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 min



Piastri responde a Brown sobre su recuperación: "Todavía estoy lejos de mi mejor nivel"





Alonso no descarta sorprender en Austin: "No sé por qué, pero soy optimista aquí"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



10 min



Alonso no descarta sorprender en Austin: "No sé por qué, pero soy optimista aquí"





Sainz destapa la revolución de Williams: "Nos han dicho que lo cambiemos todo"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



20 min



Sainz destapa la revolución de Williams: "Nos han dicho que lo cambiemos todo"





Alonso responde tras ser 'cazado' probando el coche del Dakar 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



49 min



Alonso responde tras ser 'cazado' probando el coche del Dakar 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse