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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Leclerc sorprende con las mejoras de Ferrari: "No son tan grandes como se está diciendo"

El monegaco rebaja las expectativas sobre las novedades que Ferrari estrena en el GP de Estados Unidos de F1 2026, aunque confía en que un pequeño avance pueda devolverles a la lucha por la victoria.

Pol Hermoso

Editado: 22 oct 2026, 20:58

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Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Ferrari llega a Austin con novedades bajo el brazo, pero Charles Leclerc se ha encargado de poner el freno a las expectativas antes incluso de salir a pista. Después de días hablando de un importante paquete de mejoras para el SF-26, el monegasco ha lanzado un mensaje bastante menos ambicioso: hay avances, sí, pero quizá no tantos como algunos imaginaban.

La Scuderia afronta el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026 después de recuperar cierto protagonismo en Singapur, donde Leclerc terminó segundo, únicamente por detrás de Max Verstappen. Sin embargo, Ferrari sigue sin ganar desde Silverstone, a principios de julio, y el dominio reciente de Red Bull ha complicado todavía más sus aspiraciones.

Precisamente por eso, las novedades previstas para Austin habían generado bastante expectación. Pero cuando este jueves le preguntaron por la magnitud de las actualizaciones, Leclerc quiso aclarar las cosas.

"En realidad, no son mejoras tan importantes. He oído hablar bastante de ellas, pero no son tan grandes como quizá se está diciendo", aseguró en la rueda de prensa oficial de la FIA.

El piloto de Ferrari tampoco espera una revolución inmediata en el rendimiento del monoplaza. "Es un pequeño paso en la dirección correcta, que obviamente es siempre nuestro objetivo. Pero todavía tenemos que montarlas en el coche, completar las primeras vueltas y comprobar si realmente ofrecen el avance que esperamos", explicó.

Una respuesta prudente, especialmente teniendo en cuenta que Ferrari necesita recuperar terreno frente a Red Bull, Mercedes y McLaren. Leclerc, además, recordó que sus rivales tampoco se han quedado de brazos cruzados.

"He oído que otros equipos traen mejoras importantes, así que tendremos que ver cómo estamos en comparación con ellos. No espero nada demasiado significativo, pero ojalá nos ayuden a dar ese pequeño paso adelante y a ganar carreras".

Leclerc cree que un pequeño avance puede cambiarlo todo

Aunque sus palabras invitan a moderar el optimismo, Leclerc tampoco descarta que Ferrari pueda dar la sorpresa en Austin. Y es que la extraordinaria igualdad entre los cuatro equipos punteros ha convertido cada pequeña evolución en una oportunidad para alterar la jerarquía.

"Creo que eso es lo que hemos visto últimamente. En cuanto alguien introduce una mejora, incluso aunque no sea muy importante, puede ser suficiente para pasar de ser el cuarto de este grupo a ser el primero", señaló.

Red Bull es, para el monegasco, el mejor ejemplo de ello. El equipo de Milton Keynes ha dado un salto de rendimiento en las últimas carreras hasta convertirse nuevamente en la referencia, y Leclerc espera que Ferrari pueda seguir un camino parecido.

"Creo que Red Bull lo ha demostrado muy bien y espero que nosotros podamos hacerlo este fin de semana con las mejoras que hemos traído", añadió.

Eso sí, sin lanzar las campanas al vuelo: "Sobre el papel no son nada significativo que deba cambiar la jerarquía que hemos visto en las últimas carreras. Pero estoy convencido de que todo estará muy ajustado".

Ferrari no espera encontrar de repente varias décimas en Austin. Pero en una Fórmula 1 donde una pequeña mejora puede separar al cuarto mejor equipo del primero, quizá tampoco las necesite para volver a luchar por la victoria.

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